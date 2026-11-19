Avere un bagno in casa, pulito e funzionante, sembra una cosa scontata. Eppure, per una parte consistente della popolazione mondiale, non è così. L’accesso ai servizi igienici è ancora una delle grandi emergenze sanitarie globali, con conseguenze che vanno ben oltre il disagio quotidiano.

Il 19 novembre si celebra il World Toilet Day, la Giornata Mondiale della Toilette, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’importanza di garantire a tutti servizi igienici sicuri e adeguati. L’obiettivo è ricordare che la disponibilità di un bagno non riguarda soltanto il comfort personale, ma è fondamentale per prevenire le malattie, proteggere l’ambiente e tutelare la dignità umana.

World Toilet Day: 3,4 miliardi di persone senza servizi igienici sicuri

I numeri fotografano una situazione ancora molto difficile. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Unicef, nel 2024 circa 3,4 miliardi di persone nel mondo non disponevano di servizi igienici gestiti in sicurezza. Tra queste, 354 milioni erano costrette a espletare i propri bisogni all’aperto, senza servizi igienici. Sempre secondo l’OMS, nel 2024 soltanto il 58% della popolazione mondiale, pari a circa 4,8 miliardi di persone, utilizzava servizi igienici gestiti in sicurezza.

Il problema non riguarda soltanto la presenza o meno di una toilette. Per essere considerato sicuro, un servizio igienico deve garantire che i rifiuti umani vengano raccolti, trasportati e trattati adeguatamente, senza contaminare l’ambiente e le risorse idriche. La mancanza di infrastrutture fognarie, soprattutto nelle aree più povere del pianeta, espone milioni di persone al contatto con acqua e superfici contaminate.

Dalla diarrea al colera: quali malattie si possono prevenire con servizi igienici adeguati

La disponibilità di bagni sicuri è uno degli strumenti più importanti per contrastare la diffusione delle malattie infettive. Quando le feci non vengono smaltite correttamente, batteri, virus e parassiti possono contaminare l’acqua potabile, il terreno e gli alimenti.

Tra le principali malattie associate a condizioni igienico-sanitarie inadeguate ci sono:

Malattie diarroiche , che possono provocare disidratazione e, nei casi più gravi, mettere a rischio la vita, soprattutto nei bambini piccoli.

, che possono provocare disidratazione e, nei casi più gravi, mettere a rischio la vita, soprattutto nei bambini piccoli. Colera , un’infezione intestinale acuta causata dal batterio Vibrio cholerae, che si trasmette principalmente attraverso acqua o alimenti contaminati e può causare diarrea molto grave.

, un’infezione intestinale acuta causata dal batterio Vibrio cholerae, che si trasmette principalmente attraverso acqua o alimenti contaminati e può causare diarrea molto grave. Dissenteria , un’infezione intestinale che può provocare diarrea con sangue e muco, dolori addominali e febbre.

, un’infezione intestinale che può provocare diarrea con sangue e muco, dolori addominali e febbre. Febbre tifoide , un’infezione batterica trasmessa attraverso acqua e alimenti contaminati.

, un’infezione batterica trasmessa attraverso acqua e alimenti contaminati. Infezioni da vermi intestinali, parassitosi che possono compromettere lo stato nutrizionale e la crescita, soprattutto nei bambini.

A queste si aggiungono alcune malattie tropicali trascurate, come la schistosomiasi e il tracoma, la cui diffusione è favorita da condizioni igieniche e ambientali inadeguate.

Secondo l’OMS, le condizioni non sicure di acqua, servizi igienici e igiene personale sono associate a circa 1,4 milioni di decessi ogni anno. La maggior parte riguarda Paesi a basso e medio reddito.

Non avere un bagno sicuro è anche un problema sociale e psicologico

Le conseguenze della mancanza di servizi igienici non si fermano alla salute fisica. Non avere a disposizione un bagno pulito e sicuro significa spesso vivere in condizioni di disagio e scarsa privacy. La situazione è particolarmente difficile per chi vive in contesti di povertà, nelle periferie urbane o in aree colpite da conflitti e calamità naturali.

Anche la scuola e il lavoro possono risentirne. L’assenza di bagni adeguati negli istituti scolastici favorisce la diffusione delle infezioni e può costringere i bambini a rimanere a casa. Per le ragazze, inoltre, la mancanza di servizi igienici separati, acqua e strutture per gestire le mestruazioni può diventare un ostacolo alla frequenza scolastica.

Perché la mancanza di bagni sicuri colpisce soprattutto donne e ragazze

Il tema del World Toilet Day 2026 è proprio il rapporto tra servizi igienici sicuri e parità di genere: Safe toilets. Equal futures.

L’accesso a bagni puliti, privati e sicuri è infatti particolarmente importante per le donne e le ragazze. In assenza di strutture adeguate, molte sono costrette a cercare luoghi isolati per espletare i propri bisogni, con rischi per la sicurezza personale e la dignità. La mancanza di servizi igienici e acqua corrente rende inoltre più difficile gestire l’igiene mestruale, soprattutto durante la scuola e il lavoro.

Secondo i dati raccolti da OMS e Unicef, circa 120 milioni di ragazze adolescenti nel mondo non hanno accesso neppure a servizi igienici di base. Nelle scuole, inoltre, meno di un terzo dispone di cestini per lo smaltimento dei prodotti mestruali.

Garantire bagni sicuri e accessibili significa quindi tutelare la salute, ma anche favorire l’istruzione, l’autonomia e la partecipazione delle donne alla vita sociale ed economica.

Anche lavarsi le mani è fondamentale per prevenire le infezioni

La presenza di un bagno adeguato non basta, se non è accompagnata da corrette abitudini igieniche. Tra le più importanti c’è il lavaggio delle mani con acqua e sapone. È una delle misure più semplici ed efficaci per ridurre la trasmissione di numerosi agenti infettivi. Le mani possono infatti contaminarsi dopo aver utilizzato il bagno, cambiato il pannolino a un bambino o toccato superfici sporche.

Per ridurre il rischio di infezioni è importante lavarle:

dopo essere andati in bagno;

prima di preparare o consumare un pasto;

dopo aver cambiato il pannolino o aiutato un bambino a usare il bagno;

dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso;

dopo aver toccato rifiuti o superfici potenzialmente contaminate.

Il lavaggio dovrebbe durare almeno 40-60 secondi, utilizzando acqua e sapone e strofinando accuratamente palmi, dorso delle mani, spazi tra le dita, pollici e unghie. E se non si dispone di acqua e sapone? Quando le mani non sono visibilmente sporche, si può ricorrere a un prodotto igienizzante a base alcolica, con una concentrazione di alcol di almeno il 60%.

Come mantenere pulito il bagno di casa

Anche nelle abitazioni dotate di tutti i comfort, l’igiene del bagno è importante per ridurre la contaminazione delle superfici e limitare la diffusione dei microrganismi.

Alcune semplici precauzioni possono aiutare:

Pulire regolarmente il WC , utilizzando prodotti adatti per detergere e igienizzare la tazza, il sedile e le superfici circostanti.

, utilizzando prodotti adatti per detergere e igienizzare la tazza, il sedile e le superfici circostanti. Chiudere il coperchio prima di tirare lo sciacquone , una precauzione che può limitare la dispersione di goccioline e aerosol nell’ambiente.

, una precauzione che può limitare la dispersione di goccioline e aerosol nell’ambiente. Non condividere asciugamani, soprattutto se rimangono umidi a lungo. È preferibile sostituirli e lavarli frequentemente.

Pulire i punti di contatto, come maniglie, rubinetti, pulsanti dello sciacquone e interruttori .

. Arieggiare il locale, per favorire il ricambio d’aria e ridurre l’umidità.

Non è necessario trasformare il bagno in un ambiente sterile: una pulizia regolare e corretta, insieme al lavaggio delle mani, rappresenta una buona strategia di prevenzione nella vita quotidiana.