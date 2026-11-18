Una diagnosi di tumore della prostata genera spesso timore nei pazienti, ma l’evoluzione tecnologica in campo urologico offre oggi opzioni terapeutiche altamente personalizzate e con ridotti effetti collaterali. Dal professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, arrivano indicazioni chiare sulle strategie attuali, che spaziano dal semplice monitoraggio clinico alla chirurgia robotica avanzata.
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Dalla sorveglianza attiva alla chirurgia robotica per il tumore della prostata
Non tutti i tumori della prostata necessitano di un intervento immediato. «Le neoplasie definite a basso rischio o a basso potenziale di malignità possono essere inserite in un programma di sorveglianza attiva», spiega il professor Porreca. In questi casi, il paziente non viene operato ma monitorato costantemente con PSA, risonanze magnetiche ed eventuali biopsie di controllo.
Quando l’intervento si rende necessario, la chirurgia robotica costituisce ormai il gold standard terapeutico. L’impiego dei sistemi robotici consente di effettuare la prostatectomia radicale nerve-sparing, una tecnica chirurgica mirata a preservare i fasci vascolo-nervosi adibiti all’erezione e le strutture preposte alla continenza urinaria.
Tecniche mininvasive e tempi di recupero
L’evoluzione tecnologica ha introdotto sistemi robotici ad accesso singolo (single-port), nei quali le braccia operative penetrano attraverso un’unica minima incisione.
- Risultati oncologici e funzionali: se la diagnosi è precoce, la preservazione dei nervi consente di ridurre drasticamente le complicanze legate all’impotenza e all’incontinenza urinaria.
- Decorso post-operatorio: il ricovero ospedaliero dura mediamente 1-2 giorni. Il catetere vescicale viene solitamente rimosso dopo soli 2 o 3 giorni dall’intervento, consentendo un rapido ritorno alle normali attività quotidiane.
Studi scientifici a supporto
- Efficacia funzionale e oncologica della robotica: uno studio comparativo pubblicato su European Urology analizza i benefici della prostatectomia radicale robotica. Li confronta con le tecniche tradizionali a cielo aperto per il recupero della continenza e della potenza sessuale.
- Evidenze sulla Sorveglianza Attiva: lo studio ProtecT dimostra la sicurezza della sorveglianza attiva nei tumori prostatici a basso rischio a lungo termine. Lo studio è stato pubblicato sul The New England Journal of Medicine (NEJM).