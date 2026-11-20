Nelle sue consolidate linee guida l’American Academy of Pediatrics (AAP) ha puntato il dito contro i succhi di frutta, invitando tutti i genitori a evitarle categoricamente per il primo anno di età. Una posizione oggi condivisa anche dalle principali società pediatriche europee e italiane (tra cui la Società Italiana di Pediatria e l’ESPGHAN).

Meglio la frutta intera

«I genitori pensano che i succhi di frutta siano salutari, ma non sono un buon sostituto della frutta fresca. Servono solo a consumare più zucchero e calorie. Piccole quantità vanno bene per i bambini più grandi, ma non sono assolutamente necessarie sotto l’anno di età», afferma Melvin Heyman, coautore del documento di riferimento pubblicato sulla rivista Pediatrics.

Nei primi sei mesi basta il latte materno

Per i primi sei mesi, infatti, il latte materno (o quello formulato) è più che sufficiente per l’alimentazione dei neonati e ne copre interamente anche il fabbisogno di liquidi. Ricordate che, nonostante la ricerca scientifica contribuisca alla produzione di un latte artificiale sempre più simile a quello naturale, l’allattamento al seno ha una serie di benefici per lo sviluppo e la salute futura del bambino ineguagliabili dal prodotto in polvere.

Tra i sei mesi e un anno ok alla frutta, ma no ai succhi

Tra i sei mesi e l’anno, invece, si può introdurre la frutta (già a partire dall’inizio dello svezzamento, tra i 4 e i 6 mesi), ma intera – frullata, grattugiata o offerta in tagli sicuri – e non sotto forma di succo. In questa fase, l’unica bevanda da affiancare al latte è l’acqua naturale.

Le porzioni di succo di frutta dopo l’anno

E dopo l’anno di età? Superati i primi dodici mesi, i pediatri non vietano più l’assunzione di succo di frutta, pur ribadendo che non offre alcun vantaggio nutrizionale rispetto al frutto intero. Ne raccomandano però un uso strettamente moderato fino ai 3 anni: massimo 120 millilitri al giorno (pari a circa mezzo bicchiere) e purché siano bibite con il 100% di succo, senza zuccheri aggiunti. Dai 4 ai 6 anni, invece, si può salire fino a un massimo di 120-180 millilitri e dopo i 7 anni a 240 millilitri (limite che l’Organizzazione Mondiale della Sanità invita comunque a contenere ulteriormente per mantenere gli zuccheri liberi sotto il 5% delle calorie giornaliere).

I difetti del succo di frutta

I bambini dovrebbero essere incoraggiati a mangiare frutta intera ed educati a capirne i benefici rispetto al succo, che è privo di fibre (essenziali per la sazietà, il microbiota intestinale e il rallentamento dell’assorbimento glicemico) e che può portare a un eccessivo aumento di peso e alla formazione di carie dentali a causa dell’elevata concentrazione di zuccheri liberi (anche quando si tratta di spremute fatte in casa o succhi 100% frutta).

Il succo, aggiungono infine gli esperti, è sconsigliato come trattamento della disidratazione e della diarrea (per cui servono apposite soluzioni reidratanti orali) e andrebbe evitato anche prima di andare a letto o somministrato nel biberon, perché il ristagno prolungato degli zuccheri sui denti favorisce la carie precoce dell’infanzia.

Bambini no ai succhi: fonti e approfondimenti

Fruit Juice in Infants, Children, and Adolescents: Current Recommendations – Pediatrics (American Academy of Pediatrics) : il documento di posizione ufficiale dei pediatri statunitensi che stabilisce il divieto di somministrare succhi di frutta sotto i 12 mesi di età e fissa i limiti massimi giornalieri per bambini e adolescenti per prevenire carie, squilibri nutrizionali e sovrappeso.

Sugar in Infants, Children and Adolescents: A Position Paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition – Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGHAN): linee guida europee che equiparano gli zuccheri contenuti nei succhi di frutta (inclusi quelli al 100%) agli zuccheri liberi, raccomandando di preferire sempre acqua e frutta fresca intera durante tutta l’età evolutiva.