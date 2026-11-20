Le cause possono essere molte, per questo avere la bocca secca è un problema così diffuso. Non è solo una sensazione passeggera, ma spesso un vero disturbo cronico. La xerostomia (associata, quando si verifica una reale riduzione oggettiva del flusso salivare, all’iposcialia) interessa fino al 20-30% della popolazione adulta e arriva a colpire oltre il 40-50% degli anziani.
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Perché la bocca si secca: farmaci e patologie
Nella maggior parte dei casi la responsabilità è legata all’assunzione di farmaci (oltre 400 principi attivi diversi possono indurre secchezza orale come effetto collaterale, specialmente in chi segue politerapie). Tra i più comuni figurano:
- antidepressivi,
- ansiolitici (come le benzodiazepine),
- antipertensivi,
- antistaminici,
- diuretici,
- anticolinergici,
- alcuni antinfiammatori o analgesici, che interferiscono con gli stimoli nervosi diretti alle ghiandole salivari.
Ad asciugare il cavo orale contribuiscono però anche diverse condizioni cliniche e stili di vita:
- patologie autoimmuni, prima fra tutte la sindrome di Sjögren (in cui il sistema immunitario attacca direttamente le ghiandole esocrine, salivari e lacrimali);
- malattie metaboliche ed endocrine, come il diabete mellito (specie se scompensato) e alcune disfunzioni tiroidee;
- terapie oncologiche, in particolare la radioterapia del distretto testa-collo e alcuni cicli di chemioterapia, che possono danneggiare in modo permanente i tessuti ghiandolari;
- disidratazione, respirazione orale notturna (spesso legata a russamento o apnee ostruttive del sonno), fumo di sigaretta e consumo eccessivo di alcol o caffeina.
Rimedi quotidiani e la frontiera della medicina rigenerativa
Per alleviare temporaneamente il fastidio si può stimolare la salivazione residua masticando gomme o caramelle senza zucchero (meglio se allo xilitolo). Opportuno mantenere una buona idratazione con piccoli sorsi d’acqua frequenti e ricorrendo a sostituti salivari specifici (spray, gel o collutori idratanti a pH neutro). Nei casi più severi prescritti dal medico, si può ricorrere a farmaci scialagoghi come la pilocarpina. Gli esperti avvertono invece di non abusare di rimedi acidi come la fettina di limone tenuta a lungo in bocca. Pur stimolando sul momento la saliva, l’acido citrico può infatti demineralizzare ed erodere rapidamente lo smalto dei denti, già vulnerabile in assenza di saliva.
Che fare se il tessuto ghiandolare è molto danneggiato
Quando però il tessuto ghiandolare è gravemente danneggiato, ripristinare la naturale produzione salivare resta una sfida clinica complessa. «Le cellule staminali delle ghiandole salivari sono tra le più complesse da crescere in laboratorio», spiega Chih-Ko Yeh che, con il suo team di ricercatori dell’Università del Texas Health Science Center di San Antonio (Stati Uniti), ha lavorato allo sviluppo di ghiandole salivari bioingegnerizzate.
I risultati pionieristici sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Tissue Engineering Part A: i ricercatori americani sono riusciti a far crescere su uno “stampo” tridimensionale (scaffold) delle cellule staminali prelevate da modello animale, ottenendo una struttura e una funzionalità secretoria simili a quelle naturali. Pur frenando facili entusiasmi, il team ha sottolineato che lo studio rappresenta un passo fondamentale nella direzione della medicina rigenerativa, una strategia promettente – oggi oggetto di ulteriori studi preclinici e clinici avanzati sulle colture di organoidi salivari – per riparare i danni irreversibili alle ghiandole salivari, sebbene l’applicazione clinica su larga scala richieda ancora tempo.
Perché la saliva è fondamentale per la salute
La xerostomia non è solo un disturbo fastidioso che compromette la qualità della vita, ma può avere serie ricadute sulla salute del cavo orale e non solo:
- protezione antibatterica e antimicotica: la saliva svolge un’azione immunitaria ed enzimatica essenziale (grazie a lisozima, lattoferrina e immunoglobuline IgA) per difendere gengive, denti e mucose dalle aggressioni microbiche; la sua mancanza favorisce carie destruenti (soprattutto al colletto dentale), gengiviti, parodontiti, alitosi e candidosi orale;
- effetto tampone: neutralizza gli acidi prodotti dai batteri dopo i pasti e favorisce la remineralizzazione dello smalto dentale;
- funzioni meccaniche e digestive: lubrifica le mucose consentendo di parlare, masticare, percepire i sapori e deglutire correttamente il bolo alimentare, avviando inoltre la prima digestione degli amidi tramite l’enzima amilasi.
Fonti e approfondimenti
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Tissue-engineered salivary gland: functional regeneration on 3D scaffolds – Tissue Engineering Part A: Lo studio condotto dai ricercatori dell’Università del Texas di San Antonio che descrive la ricostruzione tridimensionale di tessuto ghiandolare salivare funzionale a partire da cellule staminali.
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Xerostomia and hyposalivation: clinical management and oral health consequences – BMJ (British Medical Journal): Revisione clinica dedicata alle cause farmacologiche e sistemiche della bocca secca, alle complicanze odontoiatriche (carie, candidosi, disfagia) e alle strategie terapeutiche raccomandate (sostituti salivari, stimolanti e prevenzione dello smalto).