Vivere più a lungo non significa necessariamente vivere meglio. Stando al Rapporto SDGs 2026 dell’Istat, nel 2025 la speranza di vita in buona salute alla nascita è di 58 anni per le donne e 60,2 per gli uomini. Sebbene nel nostro Paese abbiano una speranza di vita complessiva superiore a quella degli uomini (85,7 anni contro 81,7 anni), le donne tendono a trascorrere in buona salute un numero inferiore di anni rispetto ai maschi. Un divario, questo, che invita a guardare alla salute femminile con maggior attenzione.

Adolescenza, età fertile, gravidanza, menopausa e invecchiamento comportano esigenze differenti. A cambiare non sono solo gli equilibri ormonali ma anche la salute ossea, cardiovascolare, sessuale e psicologica. Spesso, però, i percorsi di cura sono frammentati e la donna deve rivolgersi a specialisti diversi, senza che le valutazioni ottenute confluiscano in un quadro complessivo.

Da qui nasce LAMEDICA, il Centro dedicato alla salute della donna nelle diverse fasi della vita, con sede nel complesso WaltherPark, a Bolzano.

Salute femminile, un modello di cura che cambia con l’età

Un percorso di salute femminile deve adattarsi alle diverse fasi della vita. Per le adolescenti, questo significa innanzitutto imparare a conoscere il proprio corpo e ricevere informazioni corrette su mestruazioni, contraccezione, sessualità e prevenzione delle infezioni.

In età fertile diventano centrali la prevenzione ginecologica e l’attenzione alla storia clinica e familiare. Durante la menopausa, invece, possono cambiare il sonno, l’umore, la sessualità e la composizione corporea. Acquistano importanza anche la salute delle ossa, il mantenimento della massa muscolare e la prevenzione cardiovascolare.

«Ogni fase della vita ha caratteristiche proprie, ma nessuna donna può essere descritta soltanto dalla sua età o dal suo assetto ormonale», spiega Christine Brunner, co-fondatrice e direttrice medica di LAMEDICA. «Una valutazione accurata mette in relazione sintomi, storia clinica e impatto sulla vita quotidiana».

A Bolzano un Centro che integra diverse specialità

Il centro LAMEDICA nasce dall’iniziativa di Christine Brunner, ginecologa e oncologa ginecologica, e Dorotea Mader, imprenditrice e co-fondatrice. Il modello riunisce ginecologia e ostetricia, medicina generale, dermatologia, medicina dello sport, chirurgia plastica e ricostruttiva, fisioterapia, psicologia, psico-oncologia e nutrizione.

L’obiettivo è mettere in relazione queste competenze, attivandole in base alle necessità della singola donna. Una visita specialistica può così essere affiancata, quando necessario, da un percorso fisioterapico, da una consulenza nutrizionale o da un supporto psicologico.

«La salute della donna attraversa molti ambiti e cambia nel tempo. Per comprenderla dobbiamo partire dalla persona, dalla sua storia e da ciò che incide sulla sua quotidianità», dichiara Dorotea Mader. «Abbiamo voluto tradurre questa visione in un modello che faccia dialogare le competenze, riconosca anche i bisogni meno visibili e accompagni le donne nelle decisioni che riguardano la loro salute».

Dall’età fertile alla menopausa, un percorso di cura che cambia con la donna

Dalla prima visita ginecologica all’età adulta, dalla gravidanza alla menopausa, i bisogni di salute femminile cambiano nel tempo. LAMEDICA propone percorsi dedicati alla prevenzione e alle diverse fasi della vita: il programma First Love, per accompagnare le più giovani nella conoscenza del proprio corpo e della salute sessuale; l’assistenza in gravidanza e nel post-partum; la consulenza per endometriosi, dolore pelvico e disturbi del pavimento pelvico.

In perimenopausa e menopausa, l’attenzione si concentra anche su sonno, energia, metabolismo, salute delle ossa, sessualità e qualità della vita, con valutazioni e interventi personalizzati.

Dopo un tumore, la cura continua con la riabilitazione

La conclusione delle terapie oncologiche non coincide sempre con il recupero del benessere. Fatigue, dolore, linfedema, cambiamenti ormonali e difficoltà nel rapporto con il proprio corpo possono continuare a incidere sulla quotidianità. Per accompagnare questa fase, LAMEDICA propone Onco Balance, un percorso rivolto alle donne che hanno affrontato un tumore al seno, all’ovaio, all’utero o alla vulva.

Il programma integra follow-up oncologico e gestione degli effetti collaterali con fisioterapia, linfodrenaggio, attività motoria, supporto psico-oncologico, consulenza sessuologica e nutrizione. Gli interventi vengono modulati in base alle conseguenze delle cure e agli obiettivi individuali, con l’intento di recuperare funzionalità e qualità della vita.

Longevità femminile, preservare salute e autonomia

La prevenzione non riguarda soltanto l’individuazione precoce delle malattie, ma anche il mantenimento della forza, della mobilità e dell’autonomia con il passare degli anni. È il principio alla base dell’area Longevity & Estetica, che propone percorsi dedicati alla salute delle ossa e dei muscoli, al movimento, alla nutrizione e al benessere nel lungo periodo.

Il programma Healthy Bones, per esempio, combina valutazioni della densità ossea, consulenza nutrizionale e terapia del movimento; Active Life mette invece in relazione medicina e scienze dello sport, fisioterapia e ginecologia per sostenere forza, mobilità ed equilibrio. L’obiettivo è favorire più anni in buona salute, con interventi scelti in base alla storia clinica e alle esigenze della singola donna.

Dalla prevenzione alla riabilitazione, la salute della donna al centro

Dalla prevenzione alla riabilitazione, il filo conduttore è quindi la continuità dell’assistenza: non considerare un sintomo isolato, ma valutare la salute della donna nel suo insieme e accompagnarla nei cambiamenti che attraversano la vita. Un approccio che punta a rendere gli anni guadagnati non soltanto più numerosi, ma anche più attivi e in buona salute.