L’ipotermia può causare danni importanti alla salute. Avviene quando la temperatura del corpo scende al di sotto della soglia dei 35 gradi.

Ci sono essenzialmente 3 livelli o stadi clinici di ipotermia:

Ipotermia lieve (da 35°C a 32°C): abbiamo brividi intensi e incontrollabili, pallore diffuso sul viso e su tutto il corpo per vasocostrizione, tachicardia, aumento della frequenza respiratoria, intorpidimento e dolori articolari e muscolari. Ipotermia moderata (da 32°C a 28°C): i brividi tendono a cessare (esaurimento delle riserve energetiche muscolari). Si manifestano stato confusionale, disartria (difficoltà a parlare), sonnolenza marcata, perdita di coordinazione motoria, rigidità muscolare, bradicardia ed aritmie cardiache. Ipotermia grave (sotto i 28°C – fino a meno di 26°C): si giunge alla perdita di coscienza (coma), perdita dei riflessi, ipotensione severa, respiro superficiale ed arresto cardio-respiratorio con esito fatale se non si interviene tempestivamente.

Ipotermia e lesioni localizzate: quali sono le conseguenze?

Nei primi due casi di ipotermia o di prolungata esposizione al gelo, le estremità come mani e piedi, ma anche il naso, le orecchie, le guance, il mento e le labbra, possono subire fenomeni di congelamento localizzato a causa dello scarso apporto di sangue per vasocostrizione di difesa.

Si verifica un danno ischemico diretto alla pelle e ai tessuti molli per mancanza di ossigenazione e formazione di microcristalli di ghiaccio negli spazi extracellulari ed intracellulari. Nelle situazioni più gravi e non trattate, quando l’esposizione al freddo intenso è prolungata, la necrosi tissutale può evolvere in cancrena (gangrena secca o umida), rendendo necessaria l’amputazione chirurgica delle parti colpite.

Quali sono le cause e i fattori di rischio?

La causa più comune è l’esposizione prolungata all’aria fredda o all’acqua fredda (che sottrae calore al corpo 25 volte più velocemente dell’aria). Se la temperatura ambientale è inferiore ai -15 gradi centigradi ed è presente vento forte (wind chill), bastano meno di trenta minuti per sviluppare lesioni da congelamento grave o ipotermia. È fondamentale in questi casi vestirsi con abbigliamento tecnico isolante ed evitare il contatto diretto prolungato con il ghiaccio o con superfici metalliche fredde.

In presenza di disidratazione, vestiti bagnati da sudore o pioggia, assunzione di alcol (che accelera la dispersione termica) o patologie metaboliche come il diabete mellito, la situazione può degenerare molto più velocemente. Come accade spesso, i bambini piccoli (per via di un’elevata superficie corporea rispetto al peso) e gli anziani (per via del rallentamento metabolico e della ridotta percezione termica) rappresentano i soggetti a più alto rischio.

Ipotermia, come comportarsi con i geloni?

I sintomi più frequenti sono i geloni. Si tratta di lesioni cutanee che danno dolore. Possiamo avere anche un intorpidimento dell’area interessata, dolore, formicolio, pelle arrossata, bruciore e gonfiore da accumulo di liquidi. Se non si interviene immediatamente il congelamento può peggiorare e i tessuti andare in cancrena.

Attenzione a riscaldarsi subito dopo. In caso di calore eccessivo, come può accadere per istinto, il dolore diventa acuto e si possono formare vesciche, che nei casi più severi possono riempirsi di sangue. Inoltre, non bisogna MAI massaggiare né strofinare la pelle congelata con le mani o con la neve: i microcristalli di ghiaccio presenti sotto la cute agirebbero come micro-lame, lacerando irrimediabilmente i tessuti già compromessi.

Come comportarsi: le regole del primo soccorso

Se la temperatura corporea scende sotto i 35 gradi o si sospetta un’ipotermia, occorre allertare immediatamente i soccorsi sanitari (112/118) e seguire questi passaggi di primo soccorso:

Portare la persona in un ambiente caldo, asciutto e riparato dal vento. Rimuovere con delicatezza indumenti bagnati o freddi, tagliandoli se necessario per evitare di muovere bruscamente la persona, e sostituirli con coperte asciutte e calde (coprendo bene il capo e il busto). Riscaldare l’organismo in modo graduale: utilizzare la temperatura corporea di un soccorritore (contatto pelle a pelle) o coperte termiche. Somministrare bevande tiepide (mai bollenti), zuccherate e non alcoliche solo se la persona è perfettamente cosciente e in grado di deglutire. Non somministrare alcolici e NON massaggiare le estremità: il massaggio delle gambe o delle braccia rigide può spingere il sangue freddo e stagnante dalla periferia verso il cuore (fenomeno dell’afterdrop), provocando un ulteriore calo della temperatura centrale e scatenando aritmie cardiache fatali (come la fibrillazione ventricolare).

Studi e fonti scientifiche di riferimento