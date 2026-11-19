Dal 23 al 29 novembre 2026 torna l’(H) Open Week promosso da Fondazione Onda ETS: oltre 210 ospedali con il Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza aprono le porte offrendo consulenze, visite specialistiche e servizi informativi gratuiti. Intorno alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, si moltiplicano in tutta la penisola spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, convegni universitari, presentazioni di libri e momenti di riflessione. Una mobilitazione collettiva pensata per informare, fare rete e ricordare che chiedere aiuto è possibile.

Perché si celebra il 25 novembre?

Istituita ufficialmente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, la ricorrenza del 25 novembre affonda le radici nella memoria storica del coraggio femminile. La data fu scelta per ricordare il brutale assassinio delle tre sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, attiviste politiche torturate e uccise nel 1960 nella Repubblica Dominicana per essersi opposte al regime dittatoriale di Rafael Trujillo. La loro voce spezzata è diventata nel tempo il simbolo universale della resistenza contro ogni sopruso.

A distanza di decenni, i numeri confermano quanto questo impegno sia ancora un’urgenza quotidiana. Secondo le rilevazioni Istat più recenti, il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita, mentre il 17,9% ha fatto i conti con violenze psicologiche all’interno della coppia. Dati che descrivono una realtà diffusa, spesso sommersa tra le mura domestiche o celata dietro il timore del giudizio.

Proprio per questo, il 25 novembre rappresenta l’occasione per accendere i riflettori su presidi concreti, orientare i cittadini verso percorsi di supporto sicuri e costruire un ponte solido tra istituzioni sanitarie, associazioni territoriali e comunità educante.

(H) Open Week 2026: porte aperte in ospedali e centri antiviolenza

Per trasformare una semplice riflessione in risposte concrete, Fondazione Onda ETS promuove la nuova edizione dell’iniziativa a porte aperte dedicata alla salute e alla tutela femminile, coinvolgendo centinaia di presidi sanitari distribuiti da nord a sud.

Cosa offre l’(H) Open Week

Durante l’intera settimana, le strutture sanitarie aderenti mettono a disposizione della cittadinanza un ventaglio strutturato di prestazioni totalmente gratuite. Tra i servizi erogati rientrano:

Colloqui individuali di orientamento e supporto psicologico.

Consulenze ginecologiche, visite cliniche e consulenze legali preliminari.

Punti informativi nei reparti e sportelli dedicati alla prima accoglienza.

Distribuzione di materiale divulgativo chiaro sui percorsi di uscita dalla violenza.

L’intento primario è incoraggiare chi vive situazioni di sopraffazione a compiere il primo passo, abbattendo la barriera dell’isolamento. La stretta sinergia tra i presidi ospedalieri riconosciuti con il Bollino Rosa (il bollino assegnato agli ospedali a misura di donna) e i Centri Antiviolenza (CAV) consente di attivare prese in carico protette e integrate, capaci di garantire sicurezza medica, psicologica e giuridica fin dal primo contatto.

Come trovare la struttura più vicina

Accedere alle opportunità dell’Open Week è semplice e immediato. Collegandosi al sito ufficiale, gli utenti possono consultare il calendario completo delle iniziative attive sul territorio nazionale.

La piattaforma permette di selezionare la propria regione, la provincia e il comune di riferimento per visualizzare l’elenco degli ospedali partecipanti, i servizi specialistici disponibili, gli orari di apertura e le istruzioni per prenotare le visite o accedere direttamente agli sportelli informativi.

“Strappi”: la prevenzione parte dalle scuole

La lotta alla violenza di genere richiede anche e soprattutto un cambiamento culturale profondo che deve mettere radici tra le nuove generazioni. È su questo terreno che si sviluppano i progetti educativi dedicati agli adolescenti.

Cos’è la campagna Strappi

Ideata da Fondazione Onda ETS in collaborazione con Librì Progetti Educativi, la campagna nazionale “Strappi” si rivolge direttamente a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa fornisce agli istituti partecipanti un kit didattico strutturato, composto da una guida metodologica per i docenti e da 25 volumi illustrati pensati per stimolare il confronto critico in classe.

Il progetto guida i ragazzi a riconoscere i primi segnali di controllo, la manipolazione affettiva, la gelosia patologica e le forme di prevaricazione digitale spesso scambiate per manifestazioni d’amore.

Perché la prevenzione nelle scuole conta

La necessità di entrare nelle aule scolastiche è supportata da evidenze statistiche allarmanti: nell’arco degli ultimi dieci anni, i dati mostrano un incremento della percentuale di ragazze tra i 16 e i 24 anni che hanno riferito di aver subito violenza o molestie sessuali, passando dal 17,7% al 30,8%.

Come evidenziato dai vertici di Fondazione Onda attraverso la voce della presidente Francesca Merzagora, formare le giovani generazioni significa allenare l’empatia e l’ascolto reciproco. La scuola diventa così il presidio naturale in cui decostruire gli stereotipi di genere e imparare che il consenso e il rispetto reciproco sono i soli fondamenti possibili di un legame sano.

Eventi culturali, dibattiti e iniziative in tutta Italia

La settimana del 25 novembre si anima di appuntamenti culturali, momenti artistici e rassegne territoriali volti a coinvolgere e sensibilizzare l’intera cittadinanza.

Teatro e spettacoli

Il palcoscenico si conferma uno degli strumenti più potenti per scuotere le coscienze ed esplorare la complessità delle relazioni umane:

Emilia-Romagna: il Festival L’Eredità delle donne , diretto da Serena Dandini , chiude la sua programmazione il 25 novembre portando in scena una speciale ripresa di Ferite a morte, lettura scenica corale dedicata alle storie delle vittime di femminicidio.

il , diretto da , chiude la sua programmazione il 25 novembre portando in scena una speciale ripresa di Ferite a morte, lettura scenica corale dedicata alle storie delle vittime di femminicidio. Roma: al Teatro Porta Portese, il 23 novembre alle ore 21:00, va in scena CHIUSA PER PIACERE, un adattamento teatrale intimo ed energico ispirato ai celebri Monologhi della vagina.

al Teatro Porta Portese, il 23 novembre alle ore 21:00, va in scena CHIUSA PER PIACERE, un adattamento teatrale intimo ed energico ispirato ai celebri Monologhi della vagina. Alessandria: l’Associazione Cultura e Sviluppo propone la proiezione del film Diamanti di Ferzan Özpetek,affiancata da un lavoro teatrale curato dagli allievi dell’Istituto Fermi e da un flash mob promosso dal Centro Antiviolenza Me.Dea.

l’Associazione Cultura e Sviluppo propone la proiezione del film Diamanti di Ferzan Özpetek,affiancata da un lavoro teatrale curato dagli allievi dell’Istituto Fermi e da un flash mob promosso dal Centro Antiviolenza Me.Dea. Vicenza: prende il via l’edizione 2026 della rassegna Neanche con un fiore , un cartellone diffuso che conta 30 eventi tra concerti, convegni, mostre scolastiche, camminate comunitarie e un flash mob itinerante a bordo dei bus urbani di linea.

prende il via l’edizione 2026 della rassegna , un cartellone diffuso che conta 30 eventi tra concerti, convegni, mostre scolastiche, camminate comunitarie e un flash mob itinerante a bordo dei bus urbani di linea. Rassegna nazionale: l’ottava edizione di Non ballo da sola, curata da CUBO (Museo d’impresa del Gruppo Unipol), propone reading, talk letterari e spettacoli in diverse città italiane.

Presentazioni di libri e incontri pubblici

La letteratura e la saggistica diventano protagoniste di appuntamenti aperti al pubblico:

Cento (Ferrara): alla Sala Zarri il 20 novembre si tiene la presentazione del volume Burattinai di Grazia Scanavini, seguita il 21 novembre dall’incontro di approfondimento Lo sguardo di chi resta in collaborazione con l’Associazione OLGA.

alla Sala Zarri il 20 novembre si tiene la presentazione del volume Burattinai di Grazia Scanavini, seguita il 21 novembre dall’incontro di approfondimento Lo sguardo di chi resta in collaborazione con l’Associazione OLGA. Cesena: il 25 novembre alle 17:00, nell’ambito del Festival Voci Plurali, la Sala Eliseo Art Lab ospita la presentazione del libro Utero con vista, a cura dell’associazione Ipazia Liberedonne.

il 25 novembre alle 17:00, nell’ambito del Festival Voci Plurali, la Sala Eliseo Art Lab ospita la presentazione del libro Utero con vista, a cura dell’associazione Ipazia Liberedonne. Sedriano (Milano): il 25 novembre alle 20:45 la Sala Costa accoglie una rassegna editoriale con tre volumi dedicati all’analisi del trauma e della memoria familiare: Argento nero, L’eredità di mio padre e Margherite con le spine.

Convegni, università e approfondimenti

Gli atenei e le associazioni di categoria promuovono momenti di studio e approfondimento:

Padova: l’Università degli Studi propone il 25 e 26 novembre il ciclo di incontri Non sei sola. Educazione, responsabilità e comunità contro la violenza, Vedere, riconoscere, intervenire e la riflessione storico-artistica Il passato è ancora presente.

l’Università degli Studi propone il 25 e 26 novembre il ciclo di incontri Non sei sola. Educazione, responsabilità e comunità contro la violenza, Vedere, riconoscere, intervenire e la riflessione storico-artistica Il passato è ancora presente. Verona: in Piazza Bra, il 25 novembre, Eurodonne Italia promuove il confronto pubblico Gap salariale e violenza di genere, evidenziando come l’autonomia economica sia la prima tutela contro le relazioni tossiche.

in Piazza Bra, il 25 novembre, Eurodonne Italia promuove il confronto pubblico Gap salariale e violenza di genere, evidenziando come l’autonomia economica sia la prima tutela contro le relazioni tossiche. Roma: l’Auditorium del MAXXI ospita il convegno Misurare il cambiamento – Dati, esperienze e visioni per contrastare la violenza di genere, promosso dall’Associazione Pari per fare il punto sull’efficacia delle normative e delle tutele attuali.

Iniziative simboliche tra luci e panchine rosse

La partecipazione della collettività si esprime anche attraverso allestimenti simbolici capaci di trasformare monumenti e spazi urbani in punti di attenzione civile.

Il 25 novembre, a partire dalle ore 18:00, la Torre pendente di Pisa cambia aspetto accendendosi di una luce arancione. L’iniziativa aderisce formalmente alla campagna internazionale delle Nazioni Unite Orange the World, che sceglie il colore dell’energia e dell’alba come emblema di un futuro finalmente libero dalla sopraffazione maschile. Un messaggio monumentale visibile a residenti e viaggiatori di tutto il mondo.

Gesti simbolici simili si possono incrociare lungo l’intera penisola:

Piacenza: dal 25 novembre al 10 dicembre, i palazzi della Questura, le caserme provinciali dei Carabinieri, il Palazzo della Provincia e Palazzo Farnese si tingono di arancione nell’ambito dei sedici giorni di attivismo promossi a livello internazionale.

dal 25 novembre al 10 dicembre, i palazzi della Questura, le caserme provinciali dei Carabinieri, il Palazzo della Provincia e Palazzo Farnese si tingono di arancione nell’ambito dei sedici giorni di attivismo promossi a livello internazionale. Territori del Veneto e della Lombardia: il 25 novembre alle 20:00 si svolge la cerimonia di posa della Panchina Rossa , simbolo del posto vuoto lasciato nella società da ogni vittima di femminicidio, seguita alle 20:30 dall’incontro tematico L’arte di essere donna.

il 25 novembre alle 20:00 si svolge la cerimonia di posa della , simbolo del posto vuoto lasciato nella società da ogni vittima di femminicidio, seguita alle 20:30 dall’incontro tematico L’arte di essere donna. Enna: alle ore 21:00 le sale della Prefettura accolgono una conferenza istituzionale con le realtà sociali del territorio.

alle ore 21:00 le sale della Prefettura accolgono una conferenza istituzionale con le realtà sociali del territorio. Monza: l’amministrazione comunale lancia la campagna civica Monza per le donne, accompagnata dal messaggio guida: Dove c’è rispetto, non c’è violenza.

Queste installazioni visive ricordano a chiunque le incontri sul proprio cammino che il rifiuto della violenza è un dovere sociale condiviso che riguarda ogni singolo cittadino.

Oltre il 25 novembre: come sostenere le donne che subiscono violenza

La visibilità mediatica del mese di novembre è preziosa, ma la protezione e l’ascolto devono rimanere operativi ogni singolo giorno dell’anno attraverso canali stabili e accessibili.

Per chiunque stia vivendo una relazione segnata da minacce, paura, isolamento o stalking, esistono riferimenti operativi attivi 24 ore su 24:

Numero verde nazionale 1522: gratuito, attivo tutti i giorni dell’anno e a qualsiasi ora, accessibile anche via chat dall’app dedicata o dal sito web. Garantisce totale anonimato ed è disponibile in più lingue per fornire orientamento immediato e indirizzare verso la struttura più vicina.

gratuito, attivo tutti i giorni dell’anno e a qualsiasi ora, accessibile anche via chat dall’app dedicata o dal sito web. Garantisce totale anonimato ed è disponibile in più lingue per fornire orientamento immediato e indirizzare verso la struttura più vicina. Centri Antiviolenza territoriali (CAV): spazi di protezione in cui opera personale femminile specializzato (assistenti sociali, psicologhe, avvocate) che predispone progetti di allontanamento, percorsi di autonomia abitativa e reinserimento lavorativo.

spazi di protezione in cui opera personale femminile specializzato (assistenti sociali, psicologhe, avvocate) che predispone progetti di allontanamento, percorsi di autonomia abitativa e reinserimento lavorativo. Percorsi ospedalieri dedicati (Bollino Rosa e Codice Rosa): i pronto soccorso della rete ospedaliera nazionale garantiscono percorsi protetti e riservati, con interventi sanitari tempestivi, refertazione specialistica e collegamento immediato con le forze dell’ordine e i servizi sociali.

La violenza di genere non è un fatto privato, ma una violazione dei diritti umani: contrastarla significa costruire una comunità che non volta lo sguardo e che sa fare da scudo a chi ha bisogno di protezione.

Fonti e approfondimenti: