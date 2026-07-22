Salute

Ciclosporiasi, allarme infezioni intestinali: sintomi, rischi e come difendersi

L'epidemia del parassita Cyclospora preoccupa le autorità sanitarie americane: la diarrea persistente può durare oltre un mese. Le indicazioni degli esperti della FDA e del CDC su test, cura e idratazione 

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco22 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 22 Luglio 2026
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Ciclosporiasi, allarme infezioni intestinali: sintomi, rischi e come difendersi - www.ok-salute.it

Un’ondata di casi di ciclosporiasi sta mettendo in allarme le autorità sanitarie di New York e di diversi stati americani. L’infezione, causata dal parassita microscopico Cyclospora cayetanensis, viene solitamente contratta attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati. Sebbene non si trasmetta facilmente da persona a persona, la durata dei sintomi e il rischio di grave disidratazione stanno spingendo le istituzioni sanitarie a sollecitare la massima attenzione.

Sintomi e incubazione: un’infezione che dura settimane

ciclosporiasi al microscopio
Sintomi e incubazione: un’infezione che dura settimane – www.ok-salute.it

Uno degli aspetti più insidiosi della ciclosporiasi è il suo periodo di incubazione: i primi sintomi compaiono da 2 a 14 giorni dopo l’esposizione, rendendo spesso difficile risalire con esattezza all’alimento contaminato.

Il segnale principale dell’infezione è una diarrea profusa e acquosa, spesso accompagnata da:

  • nausea, vomito e perdita di appetito,
  • forte affaticamento e crampi addominali,
  • gonfiore, meteorismo e perdita di peso,
  • febbre lieve, dolori muscolari e sintomi simil-influenzali.

A differenza delle classiche tossinfezioni alimentari passeggere, la ciclosporiasi può durare diverse settimane o persino oltre un mese, con fasi alternate di miglioramento e ricadute.

I rischi principali: quando rivolgersi al medico

Come spiegano gli infettivologi degli istituti universitari americani (tra cui UCLA e UCSF), la complicazione più pericolosa è la grave disidratazione. La perdita prolungata di fluidi e nutrienti può portare a ipotensione, squilibri elettrolitici, problemi renali e accelerazione del ritmo cardiaco.

Le raccomandazioni degli esperti

La decisione di rivolgersi al medico dipende anche dalle condizioni generali di salute:

  1. Soggetti sani: se la diarrea e i disturbi intestinali persistono per più di 7 giorni (o più di 3 giorni se particolarmente intensi), è fondamentale consultare un medico.
  2. Soggetti a rischio: anziani, neonati e persone immunocompromesse devono contattare immediatamente il medico ai primi segnali di infezione.
  3. Segnali d’emergenza: la comparsa di stato confusionale, estrema prostrazione, urine scure e il fenomeno della “pelle a tenda” (quando la pelle pizzicata impiega tempo a tornare spianata) indicano una grave disidratazione che richiede il pronto soccorso.

Come funzionano i test e le terapie

La diagnosi di ciclosporiasi avviene tramite l’analisi di un campione di feci in laboratorio. Le linee guida ricordano che spesso i normali pannelli molecolari gastrointestinali di routine non cercano automaticamente la Cyclospora: i medici devono quindi richiedere un test PCR specifico o un esame microscopico mirato.

Trattandosi di un parassita e non di un comune batterio o virus, la terapia richiede farmaci specifici:

  • Il trattamento di prima scelta: il combinato antibiotico trimethoprim/sulfametoxazolo (noto commercialmente come Bactrim o Septra), economico e largamente disponibile.
  • Alternative per allergici o intolleranti: in caso di allergie ai sulfonamidi, i medici valutano alternative come la ciprofloxacina o antiprotozoici specifici come la nitazoxanide.

Consigli pratici per il recupero a casa

Poiché l’infezione si contrae solo per via alimentare e non per contatto casuale, chi è colpito può tornare alle normali attività una volta guarito, a patto di rispettare le fondamentali norme igieniche (lavaggio accurato delle mani e igienizzazione delle superfici di cucina).

Per favorire la guarigione, i protocolli suggeriscono:

  • Idratazione prioritaria: bere soluzioni reidratanti orali ricche di sali e zuccheri, brodi chiari o succhi diluiti. L’acqua da sola potrebbe non bastare a reintegrare gli elettroliti persi.
  • Dieta in bianco: consumare piccole porzioni di cibi semplici come riso, avena, banane, pane tostato e cracker.
  • Cibi da evitare: sospendere il consumo di cibi grassi, fritti, alcolici e dolcificanti artificiali finché l’intestino non si sia completamente stabilizzato.

Fonti e riferimenti ufficiali

Per ulteriori aggiornamenti sulle allerte alimentari e sui protocolli di diagnosi della ciclosporiasi, è possibile consultare i portali delle agenzie sanitarie statunitensi:

  • Informazioni e aggiornamenti sulle infezioni da Cyclospora:  Manuale MSD.

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco22 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 22 Luglio 2026
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Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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