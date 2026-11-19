L’auto-prescrizione e l’automedicazione con farmaci antibiotici rappresenta un fenomeno ancora troppo diffuso nella popolazione. Questa abitudine errata porta molti cittadini a consumare, senza aver prima consultato il parere del medico di medicina generale o del farmacista, medicinali avanzati da precedenti terapie ed incautamente conservati nell’armadietto di casa, a volte persino scaduti o alterati da cattiva conservazione termica.

Negli ultimi tempi ci si trova sempre più spesso a dover chiarire un concetto fondamentale della farmacologia: gli antibiotici sono del tutto inefficaci contro le infezioni di origine virale (come influenza, raffreddore, bronchiti acute virali e oltre l’80% dei mal di gola). Gli antibiotici agiscono esclusivamente sulle pareti o sulle strutture metaboliche dei batteri.

Tra le tante molecole esistenti sul mercato (penicilline, macrolidi, cefalosporine, fluorochinoloni), l’antibiotico deve essere scelto ed impostato unicamente dal medico: solo il professionista sanitario può indicare la molecola idonea, la posologia esatta e la durata tassativa del ciclo terapeutico.

Quando e come prendere l’antibiotico: il falso mito della “prevenzione”

Eppure, soprattutto nel periodo autunnale ed invernale tra dicembre e gennaio, ci si ritrova puntualmente di fronte alle medesime abitudini scorrette. In vista delle festività natalizie, delle vacanze e dei viaggi stagionali, aumenta la già folta schiera di persone che, ai primissimi segnali di bruciore alla gola, starnuti, debolezza o malessere generale, pensano di “prevenire” la malattia assumendo un antibiotico.

Per scongiurare il rischio di trascorrere a letto i giorni di festa viene attuata una personalissima quanto rischiosa ed antiscientifica “strategia di prevenzione”. Purtroppo sono in molti a metterla in pratica ed a consigliarla ad amici e conoscenti, riferendo frasi tipiche come: «Avevo un po’ di bruciore di gola, così, per non rischiare di ammalarmi durante le feste, ho preso l’antibiotico di testa mia».

Quali sono i rischi reali per la salute?

Qual è il risultato di questo comportamento? Chi assume farmaci di testa propria attingendo dalle scorte casalinghe, senza rispettare i dosaggi ed interrompendo la somministrazione dopo 2 o 3 giorni non appena si avverte un falso miglioramento, si ritrova frequentemente con un peggioramento sintomatico severo dovuto al successivo sovrapporsi di una sovrainfezione batterica opportunistica.

Ciò si traduce in una complicanza del quadro clinico complessivo, allungando notevolmente i tempi di guarigione e costringendo a terapie sostitutive più impattanti per l’organismo.

La minaccia globale dell’Antibiotico-Resistenza (AMR)

Quando l’infezione non passa o peggiora, la maggior parte dei pazienti pensa erroneamente che “l’antibiotico non abbia funzionato”. In realtà, avendo assunto solo mezza scatola o trattandosi di una molecola non mirata per quel determinato patogeno, il farmaco non ha potuto svolgere alcuna azione eradicante.

A questo si aggiunge la più grave emergenza sanitaria globale del nostro tempo: l’antibiotico-resistenza (AMR). L’uso improprio, l’interruzione precoce ed l’abuso indifferenziato di questi farmaci selezionano ceppi batterici mutanti e resistenti. I germi imparano a disattivare il principio attivo, rendendo gli antibiotici del tutto inefficaci nel momento in cui saranno realmente necessari per curare infezioni severe.

Il ruolo chiave dei professionisti della salute

Per contrastare questo rischio, il farmacista ed il medico di medicina generale ricoprono un ruolo chiave di educazione sanitaria e stewardship farmaceutica. Il compito dei professionisti consiste nel continuare a spiegare quanto e perché sia indispensabile utilizzare gli antibiotici in modo rigoroso e responsabile.

I lievi malesseri di stagione ed i primi sintomi da raffreddamento si gestiscono in sicurezza mediante l’ausilio del farmacista, che saprà raccomandare i presidi sintomatici appropriati (antinfiammatori topici, analgesici, demulcenti ed idratazione). Questa rappresenta la vera ed unica prevenzione efficace: ai primi sintomi occorre chiedere sempre ed il prima possibile il consiglio dei professionisti della salute, eseguendo ove prescritto un tampone faringeo rapido (RADT) prima di iniziare qualsiasi terapia antibiotica.

Quando e come prendere l’antibiotico: il falso mito della “prevenzione”. Studi e fonti scientifiche di riferimento

Stefano Bacigalupo, farmacista di Chiavari (Genova)