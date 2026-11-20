Sono 62 i progetti premiati alla 15esima edizione dei Bandi Gilead che nei prossimi dodici mesi, grazie a un sostegno di oltre 1,2 milioni di euro, contribuiranno a migliorare conoscenze scientifiche, prevenzione, diagnosi e assistenza nelle aree delle malattie infettive, epatiche, oncologiche e oncoematologiche. I progetti vincitori comprendono 29 iniziative promosse da medici e ricercatori, sostenute dal Fellowship Program, e 33 promosse da Associazioni di pazienti ed Enti del Terzo settore attraverso il Community Award Program.

Ricerca indipendente e giovani ricercatori: 29 progetti premiati

«Il Fellowship Program rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra pubblico e privato possa sostenere la ricerca indipendente e valorizzare le idee e le competenze delle nuove generazioni di ricercatori» conferma Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie Infettive all’Università Tor Vergata di Roma, Membro del Consiglio Superiore di Sanità, e presidente della Commissione Giudicatrice del Fellowship Program. «L’Italia può contare su un’eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale, ma è fondamentale continuare a investire per preservare il valore della ricerca nel nostro Paese. Coltivare le competenze, offrire opportunità ai giovani, semplificare i processi e mantenere attrattivi i nostri centri di ricerca sono condizioni essenziali per continuare a crescere in uno scenario altamente competitivo».

La collaborazione tra pubblico e privato per sostenere l’innovazione

I Bandi Gilead si sono affermati in questi quindici anni come esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato in grado di generare valore e innovazione a livello scientifico, organizzativo e assistenziale. «I Bandi Gilead rappresentano un esempio concreto di come il nostro impegno vada oltre lo sviluppo di terapie innovative e contribuisca a sostenere la ricerca indipendente e le attività assistenziali promosse dal Terzo Settore» commenta Carmen Piccolo, Executive Country Medical Director Gilead Sciences.

«La partnership tra pubblico e privato è una delle leve che abbiamo a disposizione per continuare a generare innovazione capace di tradursi in valore per le persone e per il sistema salute. Allo stesso tempo, in uno scenario internazionale sempre più sfidante, è importante poter contare su un ecosistema capace di riconoscere e valorizzare il contributo delle imprese che scelgono di investire in ricerca e innovazione nel nostro Paese, creando le condizioni perché l’Italia possa continuare ad attrarre investimenti e competenze».