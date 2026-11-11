Hospice, chi può essere ricoverato e quanto costa: requisiti, cure e come accedere

Con il progredire di una malattia inguaribile o l’avvicinarsi della fase terminale della vita di una persona cara, l’assistenza domiciliare può diventare sempre più complessa, dal punto di vista pratico ed emotivo. Riconoscere di avere bisogno dell’aiuto di professionisti qualificati non significa rinunciare a prendersi cura di quell’individuo ma accettare di poter condividere il percorso assistenziale con chi è in grado di offrire competenze specialistiche e sostegno, fisico e psicologico.

Gli hospice servono proprio a questo, dal momento che sono strutture residenziali dedicate alle cure palliative, nelle quali non si cerca più di combattere la malattia ma, piuttosto, di alleviare il dolore e altri eventuali sintomi, tutelare la qualità della vita del paziente e accompagnare quest’ultimo con dignità e rispetto.

Quanti sono gli hospice in Italia?

Ma quanto sono diffusi gli hospice nel nostro Paese? Secondo il Rapporto Osservasalute 2025, in Italia gli hospice attivi sono 307, di cui 7 pediatrici, per un totale di 3.414 posti letto. Nel solo 2023 le strutture residenziali per l’assistenza ai pazienti terminali hanno seguito 52.488 persone, con una permanenza media di 19 giornate.

I numeri, tuttavia, raccontano anche una realtà caratterizzata da forti differenze territoriali. Nel 2023 il tasso di utenti assistiti in hospice era di 148,2 ogni 100mila abitanti in Lombardia e di 129,8 in Emilia-Romagna, contro il 31,5 in Campania e il 33 in Sicilia. Inoltre, il fabbisogno di cure palliative è molto più ampio: secondo il Rapporto Osservasalute 2025, si stima che in Italia oltre 300mila persone ne abbiano bisogno ogni anno.

Hospice e posti letto: la distribuzione regionale

Regione Posti letto Utenti assistiti per 100mila abitanti Piemonte 210 83,5 Valle d’Aosta 7 125,1 Lombardia 846 148,2 P.A. Bolzano 31 107,3 P.A. Trento 29 91,2 Veneto 224 77,6 Friuli-Venezia Giulia 64 108,1 Liguria 86 101,2 Emilia-Romagna 313 129,8 Toscana 176 102,9 Umbria 27 59,7 Marche 74 78,9 Lazio 437 93,6 Abruzzo 56 70,9 Molise 16 87,7 Campania 198 31,5 Puglia 246 74,9 Basilicata 45 113,7 Calabria 82 42,6 Sicilia 111 33,0 Sardegna 136 60,3 Italia 3.414 89,0

Fonte: Rapporto Osservasalute 2025, dati relativi al 2023.

Ma chi può essere ricoverato in hospice? Quali sono i requisiti per accedere? Il ricovero è gratuito? Sono domande importanti, perché intorno a queste strutture persistono ancora molti dubbi. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Alberto Grossi, responsabile dell’Unità Valutativa di VIDAS, associazione di volontariato laica che offre assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati con patologie inguaribili.

Che cos’è un hospice e quali cure offre

Cos’è esattamente un hospice e quali cure offre?

«L’hospice è una struttura residenziale dedicata alle cure palliative, pensata per accogliere persone con malattie inguaribili che necessitano di un’assistenza specialistica non più gestibile adeguatamente a domicilio o in ospedale. Non è una RSA né una casa di riposo, ma un luogo di cura in cui l’obiettivo è migliorare la qualità della vita della persona malata e della sua famiglia».

«Le cure offerte comprendono assistenza medica e infermieristica, controllo del dolore e degli altri sintomi, supporto psicologico, assistenza sociale, fisioterapia e accompagnamento alla famiglia. L’approccio è globale e multidisciplinare, rivolto non solo ai bisogni fisici ma anche a quelli psicologici, relazionali e sociali. Nel caso dell’hospice pediatrico, l’assistenza è rivolta a neonati, bambini, adolescenti e giovani adulti con malattie inguaribili e alle loro famiglie, con percorsi costruiti sulle esigenze di crescita, relazione e sviluppo del minore».

Chi può essere ricoverato in hospice: i requisiti per l’accesso

Quali pazienti possono essere accolti in hospice?

«Possono essere accolte persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative e per le quali l’assistenza domiciliare non è più possibile o adeguata. La valutazione non riguarda esclusivamente le condizioni cliniche. Possono incidere anche fattori assistenziali, familiari e sociali, come l’assenza di un caregiver, la fragilità dei familiari, abitazioni non idonee alla gestione della malattia o situazioni di particolare complessità assistenziale».

«Nel caso delle cure palliative pediatriche, possono accedere neonati, bambini, adolescenti e giovani adulti con patologie ad alta complessità assistenziale, neurologiche, genetiche, metaboliche, oncologiche o di altra natura, per i quali sono necessari percorsi di cura e supporto specialistici».

Come si entra in hospice e chi valuta la richiesta

È vero che per entrare in hospice bisogna avere un’aspettativa di vita minima?

«Non esiste una soglia temporale prestabilita valida per tutti i pazienti. Tuttavia, l’aspettativa di vita rappresenta uno degli elementi che vengono considerati insieme ai bisogni clinici, assistenziali, psicologici e sociali per valutare l’appropriatezza del ricovero in hospice».

«In generale, l’hospice accoglie persone con malattie inguaribili in fase avanzata che necessitano di cure palliative specialistiche e per le quali si ritiene appropriato un percorso assistenziale residenziale. Ogni situazione viene valutata individualmente dall’équipe, considerando sia la complessità dei bisogni sia l’appropriatezza del ricovero.

Le esigenze di cura cambiano da persona a persona e le cure palliative vengono adattate alle specifiche condizioni del paziente e della sua famiglia».

Come si richiede il ricovero?

«Il percorso per accedere alla rete delle cure palliative può cambiare a seconda della Regione e dell’organizzazione dei servizi locali. In genere, la richiesta può essere avviata dal medico di medicina generale, da uno specialista ospedaliero oppure direttamente dal paziente o da un familiare, rivolgendosi alla rete territoriale delle cure palliative».

Chi valuta la richiesta e decide se il paziente può essere accolto?

«La valutazione viene effettuata da professionisti esperti in cure palliative nell’ambito di un processo multidisciplinare che considera condizioni cliniche, bisogni assistenziali e situazione familiare e sociale del paziente».

Il ricovero in hospice è gratuito?

Il ricovero in hospice è gratuito?

«Gli hospice accreditati e contrattualizzati con il Servizio Sanitario Nazionale, siano essi pubblici o privati, rientrano nella rete delle cure palliative prevista dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). Il ricovero e i trattamenti assistenziali garantiti nell’ambito del SSN sono quindi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e non comportano costi per il paziente».

«Esistono anche strutture private che operano al di fuori di questo regime, oppure posti letto non accreditati all’interno di strutture che lo sono solo parzialmente: in questi casi può essere previsto il pagamento di una retta. È quindi importante verificare, al momento della richiesta di ricovero, se il posto letto disponibile è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale».

«Per quanto riguarda l’esperienza di VIDAS, sia il ricovero in Casa VIDAS o Casa Sollievo Bimbi sia l’assistenza domiciliare sono completamente gratuiti per pazienti e familiari. La gratuità rappresenta uno dei valori fondanti della nostra associazione».

Quanto dura la permanenza in hospice

Quanto può durare la permanenza?

«Non esiste una durata prestabilita uguale per tutti. La permanenza in hospice dipende dalle condizioni della persona, dall’evoluzione della malattia e dai bisogni assistenziali che emergono nel corso del percorso di cura.

Le cure palliative vengono infatti modulate in funzione delle necessità individuali del paziente e della sua famiglia».

Hospice e fine vita: il ricovero non è riservato solo agli ultimi giorni

Hospice significa necessariamente essere negli ultimi giorni di vita?

«Sebbene molte persone vengano accolte in hospice nelle ultime settimane o negli ultimi giorni di vita, questa tipologia di struttura non è destinata esclusivamente alla fase terminale. Il ricovero può essere appropriato anche quando una persona con una malattia inguaribile in fase avanzata presenta sintomi difficili da controllare, bisogni assistenziali particolarmente complessi o condizioni che rendono temporaneamente impossibile la gestione a domicilio. La valutazione tiene sempre conto sia dei bisogni della persona sia della fase della malattia».

«Tra le situazioni che possono rendere opportuno il ricovero vi sono il peggioramento della sintomatologia, la necessità di cure non gestibili a casa o particolari difficoltà assistenziali e familiari. Per quanto riguarda l’hospice pediatrico, Casa Sollievo Bimbi svolge tre funzioni principali oltre all’accompagnamento nel fine vita: rappresenta un ponte tra ospedale e casa attraverso percorsi di abilitazione e formazione dei genitori alla gestione quotidiana del bambino; offre periodi di rivalutazione clinica e assistenziale; garantisce interventi di sollievo, consentendo alle famiglie di affrontare periodi di particolare complessità o affaticamento assistenziale».

L’équipe di cura e il ruolo dei familiari

Che tipo di assistenza riceve il paziente in hospice?

«L’assistenza è garantita da un’équipe multidisciplinare composta da medici palliativisti, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti e altre figure specialistiche, affiancate dai volontari.

Il lavoro dell’équipe comprende il controllo del dolore e degli altri sintomi, il supporto psicologico, l’assistenza sociale, il sostegno relazionale e, quando necessario, interventi fisioterapici e riabilitativi. L’obiettivo è rispondere in modo integrato ai bisogni fisici, psicologici e sociali della persona e della sua famiglia».

«Nell’ambito pediatrico l’équipe accompagna anche il percorso di crescita e sviluppo del bambino e sostiene i genitori nell’acquisizione delle competenze necessarie per la gestione della quotidianità e della complessità assistenziale».

Qual è il ruolo dei familiari?

«I familiari sono considerati parte integrante del percorso di cura. Negli hospice VIDAS, ad esempio, l’accesso è libero. In Casa VIDAS tutte e 20 le camere dispongono di una poltrona letto che consente a un familiare di rimanere accanto alla persona malata anche durante la notte. In Casa Sollievo Bimbi sono disponibili sei miniappartamenti, progettati per accogliere l’intero nucleo familiare e consentire la presenza continuativa di genitori, fratelli, sorelle e animali domestici».

«Oltre al coinvolgimento quotidiano nell’assistenza, i familiari possono ricevere supporto psicologico e sociale. Nelle cure palliative pediatriche il sostegno è rivolto all’intero sistema familiare, compresi fratelli e sorelle. Il supporto può proseguire anche dopo la morte del paziente attraverso specifici percorsi di accompagnamento al lutto».