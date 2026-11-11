Esami del sangue in farmacia: quali si possono fare e come funziona il nuovo servizio

Effettuare esami del sangue in farmacia, senza doversi recare in ospedale o in un centro prelievi. Una possibilità pensata per rendere più accessibili i controlli di prevenzione, soprattutto nelle zone lontane dai grandi centri sanitari. Questa è la novità del progetto “Refertazione Analisi in Farmacia. Farmacia e Laboratorio ospedaliero – Insieme per un nuovo percorso integrato: Vicino. Veloce. Validato.”, nato dalla partnership tra Roche Diagnostics e l’IRCCS Ospedale San Raffaele.

In farmacia, dove avviene materialmente l’analisi, sono impiegati dispositivi diagnostici professionali e certificati NPT (Near Patient Testing) di Roche conformi alle normative europee IVDR. Dopodiché, i dati rilevati dal farmacista vengono trasmessi subito al laboratorio dell’Ospedale San Raffaele, attraverso la piattaforma digitale che Roche fornisce alla farmacia, che ne verifica la qualità e valida i risultati. Dopo la firma digitale del Responsabile del Laboratorio, il referto viene restituito alla farmacia, e dunque al cittadino, in tempo reale.

Quali esami si possono fare

Attualmente le analisi proposte in questo nuovo servizio includono il monitoraggio del profilo lipidico (colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi) per la valutazione del rischio cardiovascolare, la misurazione della glicemia e dell’emoglobina glicata (HbA1c) per la prevenzione e il monitoraggio del diabete. Comprendono inoltre il dosaggio della proteina C-reattiva (PCR) per identificare tempestivamente eventuali stati infiammatori.

Il nuovo servizio di refertazione analisi in farmacia è disponibile nelle farmacie che aderiscono al progetto su tutto il territorio nazionale, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile sul sito www.quipuoi.com.

«La vera innovazione in sanità non riguarda soltanto le tecnologie, ma la capacità di costruire nuovi modelli di assistenza partendo dai bisogni clinici dei cittadini. È da questa visione che nasce la collaborazione con Roche Diagnostics, che ci ha permesso di portare la qualità e le competenze del laboratorio ospedaliero più vicino alle persone. Il San Raffaele garantisce la supervisione dell’intero percorso e la validazione clinica dei referti,

contribuendo a un nuovo modello di sanità integrata, accessibile e di prossimità», commenta Federico Esposti, Direttore Strategico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.