Tumore della prostata, il prof Porreca: «Ecco i sintomi da non sottovalutare e gli esami per la diagnosi precoce»

Il tumore della prostata è una delle neoplasie a più alta incidenza nel sesso maschile. Quando la diagnosi avviene nelle fasi d’esordio, le probabilità di guarigione definitiva sfiorano la totalità dei casi. Tuttavia, la caratteristica principale di questa patologia è l’assenza di sintomi specifici nelle fasi iniziali. Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, illustra l’iter diagnostico corretto per individuare la patologia in tempo utile.
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Sintomi del tumore della prostata: tumore asintomatico e campanelli d’allarme
«Nelle sue fasi precoci, il tumore della prostata è del tutto asintomatico», chiarisce il professor Porreca. Molto spesso, i pazienti si rivolgono all’urologo per la presenza di disturbi minzionali, come l’aumento della frequenza urinaria, la nicturia (bisogno di urinare di notte) o l’urgenza.
Questi sintomi non sono causati dal tumore maligno, bensì dall’ipertrofia prostatica benigna (IPB), una condizione benigna di ingrossamento della ghiandola. L’insorgenza di questi disturbi rappresenta tuttavia un’opportunità clinica cruciale: spinge il paziente a sottoporsi a una visita urologica durante la quale il medico può avviare gli screening per l’eventuale presenza di una neoplasia.
Il percorso diagnostico: PSA, esplorazione rettale e risonanza magnetica
Il protocollo di screening e diagnosi precoce si articola su più livelli:
- Dosaggio del PSA (Antigene Prostatico Specifico): è un esame ematico che indica la presenza di un’alterazione all’interno dell’organo. Un valore alterato di PSA non equivale automaticamente a una diagnosi di tumore: può essere spia di un’infiammazione (prostatite) o di un ingrossamento benigno. La sua interpretazione spetta esclusivamente al medico.
- Esplorazione Rettale (ER): nonostante la ritrosia dei pazienti, l’esplorazione rettale rimane un esame clinico fondamentale e rapido. Esistono casi di tumori prostatici con PSA nella norma e risonanza magnetica negativa che vengono individuati esclusivamente tramite la palpazione di un nodulo prostatico durante la visita.
- Risonanza Magnetica Multiparametrica (mpMRI): rappresenta oggi l’indagine strumentale cardine per confermare il sospetto clinico e guidare l’eventuale biopsia prostatica mirata.
Sintomi del tumore della prostata e diagnosi precoce: studi scientifici a supporto
- Accuratezza della Risonanza Magnetica Multiparametrica: il celebre studio PRECISION pubblicato sul The New England Journal of Medicine (NEJM) dimostra come la RMN multiparametrica guidata riduca le diagnosi di tumori insignificanti e aumenti l’individuazione delle forme clinicamente significative.
- Ruolo dell’esplorazione rettale e del PSA combinati: l’efficacia della combinazione tra PSA ed esplorazione rettale è documentata dalle linee guida dell’American Urological Association (AUA).