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Tumore della prostata, il prof Porreca: «Ecco i sintomi da non sottovalutare e gli esami per la diagnosi precoce»

Spesso asintomatico nelle fasi iniziali, il carcinoma prostatico può essere individuato precocemente con il PSA, la visita urologica e la risonanza magnetica

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco11 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 11 Novembre 2026
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sintomi del tumore della prostata
Tumore della prostata, il prof Porreca: «Ecco i sintomi da non sottovalutare e gli esami per la diagnosi precoce» - www.ok-salute.it

Il tumore della prostata è una delle neoplasie a più alta incidenza nel sesso maschile. Quando la diagnosi avviene nelle fasi d’esordio, le probabilità di guarigione definitiva sfiorano la totalità dei casi. Tuttavia, la caratteristica principale di questa patologia è l’assenza di sintomi specifici nelle fasi iniziali. Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, illustra l’iter diagnostico corretto per individuare la patologia in tempo utile.

Sintomi del tumore della prostata: tumore asintomatico e campanelli d’allarme

una urologa spiega la situazione al paziente
Sintomi del tumore della prostata: tumore asintomatico e campanelli d’allarme – www.ok-salute.it

«Nelle sue fasi precoci, il tumore della prostata è del tutto asintomatico», chiarisce il professor Porreca. Molto spesso, i pazienti si rivolgono all’urologo per la presenza di disturbi minzionali, come l’aumento della frequenza urinaria, la nicturia (bisogno di urinare di notte) o l’urgenza.

Questi sintomi non sono causati dal tumore maligno, bensì dall’ipertrofia prostatica benigna (IPB), una condizione benigna di ingrossamento della ghiandola. L’insorgenza di questi disturbi rappresenta tuttavia un’opportunità clinica cruciale: spinge il paziente a sottoporsi a una visita urologica durante la quale il medico può avviare gli screening per l’eventuale presenza di una neoplasia.

Il percorso diagnostico: PSA, esplorazione rettale e risonanza magnetica

Il protocollo di screening e diagnosi precoce si articola su più livelli:

  1. Dosaggio del PSA (Antigene Prostatico Specifico): è un esame ematico che indica la presenza di un’alterazione all’interno dell’organo. Un valore alterato di PSA non equivale automaticamente a una diagnosi di tumore: può essere spia di un’infiammazione (prostatite) o di un ingrossamento benigno. La sua interpretazione spetta esclusivamente al medico.
  2. Esplorazione Rettale (ER): nonostante la ritrosia dei pazienti, l’esplorazione rettale rimane un esame clinico fondamentale e rapido. Esistono casi di tumori prostatici con PSA nella norma e risonanza magnetica negativa che vengono individuati esclusivamente tramite la palpazione di un nodulo prostatico durante la visita.
  3. Risonanza Magnetica Multiparametrica (mpMRI): rappresenta oggi l’indagine strumentale cardine per confermare il sospetto clinico e guidare l’eventuale biopsia prostatica mirata.

Sintomi del tumore della prostata e diagnosi precoce: studi scientifici a supporto

  • Accuratezza della Risonanza Magnetica Multiparametrica: il celebre studio PRECISION pubblicato sul The New England Journal of Medicine (NEJM) dimostra come la RMN multiparametrica guidata riduca le diagnosi di tumori insignificanti e aumenti l’individuazione delle forme clinicamente significative.
  • Ruolo dell’esplorazione rettale e del PSA combinati: l’efficacia della combinazione tra PSA ed esplorazione rettale è documentata dalle linee guida dell’American Urological Association (AUA).

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco11 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 11 Novembre 2026
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Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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