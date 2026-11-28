I capelli ricci hanno esigenze diverse da quelli lisci, eppure capita spesso di trattarli allo stesso modo: li spazzoliamo energicamente, li asciughiamo con il phon troppo vicino o cerchiamo di disciplinarli senza tenere conto della loro forma naturale. Gesti che sembrano innocui, ma che possono stressare la fibra capillare e rendere più difficile la gestione della chioma.

A sottolineare l’importanza di rispettare la natura dei capelli è Beatrice Marini, chimica cosmetologa e tecnica tricologa intervenuta durante il lancio di Eveir – il brand di haircare fondato da Paola Turani – nei negozi Douglas. Marini invita a prestare attenzione non soltanto ai prodotti utilizzati, ma anche alle abitudini quotidiane. Per avere capelli sani, infatti, non basta scegliere lo shampoo giusto: conta anche il modo in cui li pettiniamo, li asciughiamo e li trattiamo.

Capelli ricci: perché non bisogna trattarli come lisci

Ogni tipologia di capello ha caratteristiche specifiche e richiede attenzioni adeguate. La forma riccia, in particolare, presenta alcune peculiarità che possono renderla più vulnerabile alla secchezza e alla rottura. La struttura curva del fusto, infatti, può ostacolare la distribuzione uniforme del sebo prodotto dal cuoio capelluto sulle lunghezze. Di conseguenza, le punte possono risultare più secche e avere bisogno di maggiore attenzione.

Cercare di gestire i ricci come se fossero lisci può significare sottoporli a gesti poco adatti alla loro struttura, per esempio spazzolarli in modo aggressivo o utilizzare strumenti e temperature non adeguati. Anche la tendenza a manipolarli continuamente per eliminare il volume o il crespo può contribuire a stressare la fibra capillare.

Il consiglio della cosmetologa è imparare a conoscere la propria chioma e lavorare sulla sua texture naturale, anziché cercare continuamente di modificarla. Questo non significa rinunciare allo styling, ma scegliere gli strumenti che aiutino a gestire i capelli senza stressarli inutilmente.

Come valorizzare la texture naturale dei capelli ricci

Prendersi cura dei capelli significa anche smettere di considerarne la forma naturale come qualcosa da correggere. I ricci possono essere gestiti e valorizzati con una routine coerente con le loro caratteristiche.

Il primo passo è quindi osservare come reagiscono i capelli ai diversi gesti quotidiani, evitando spazzolature aggressive e calore eccessivo. Anche l’asciugatura va adattata alla chioma: il diffusore, usato con impostazioni delicate e senza avvicinarlo troppo, può aiutare a gestire i ricci.

Come pettinare i capelli ricci senza spezzarli

Uno degli errori più comuni è spazzolare i capelli ricci quando sono asciutti. Questo gesto può separare le ciocche, disfare la forma naturale del riccio e aumentare il volume indesiderato e il crespo. Inoltre, se si incontrano nodi e si esercita troppa forza, si rischia di spezzare i capelli.

È preferibile districarli quando sono bagnati o umidi, per esempio durante l’applicazione del balsamo o dopo aver utilizzato un prodotto specifico per facilitare la pettinatura. Si possono usare le dita, un pettine a denti larghi o una spazzola scioglinodi per capelli ricci, procedendo con delicatezza dalla cute verso le punte. In questo modo si sciolgono gradualmente i nodi, senza tirare eccessivamente le lunghezze.

Come lavare i capelli ricci e mantenerli idratati

Anche il lavaggio dovrebbe tenere conto delle caratteristiche della chioma. Non esiste una frequenza valida per tutte: dipende dalla produzione di sebo, dalle condizioni del cuoio capelluto, dalla lunghezza dei capelli e dai prodotti utilizzati per lo styling.

In generale, è importante scegliere uno shampoo adatto alle proprie esigenze e concentrarne l’applicazione soprattutto sulla cute, massaggiando delicatamente con i polpastrelli. Come fa sapere Marini, non è necessario sfregare energicamente le lunghezze: «la schiuma che scorre durante il risciacquo è generalmente sufficiente a detergere anche il resto della chioma».

Il balsamo è un alleato importante perché aiuta a districare i capelli, migliorarne la morbidezza e ridurre l’attrito tra le fibre. Per le chiome particolarmente secche può essere utile anche una maschera nutriente da utilizzare periodicamente o un prodotto senza risciacquo, da scegliere in base alla consistenza e alle esigenze dei capelli.

Come asciugare i capelli ricci per evitare il crespo

Anche il modo in cui si elimina l’acqua in eccesso può influire sull’aspetto della chioma. Strofinare energicamente i capelli con un normale asciugamano aumenta l’attrito e può favorire la rottura e il crespo. Meglio tamponarli delicatamente con un telo in microfibra, senza torcerli.

Quando si utilizza il phon, è preferibile scegliere temperature e velocità moderate e applicare prima un prodotto termoprotettore. La cosmetologa invita a utilizzare il diffusore, che aiuta a distribuire il flusso d’aria su una superficie più ampia, evitando di concentrarlo su una singola zona. Durante l’asciugatura è inoltre utile limitare il contatto con i capelli, per non disfare continuamente la forma delle ciocche.

Come proteggere i capelli ricci durante la notte

La cura dei ricci non si esaurisce con il lavaggio e lo styling: anche le abitudini notturne possono influire sul loro aspetto. Durante il sonno, infatti, lo sfregamento continuo contro il cuscino può aumentare l’attrito, favorire il crespo e rendere i capelli più difficili da sistemare al risveglio.

Per limitarlo si può raccogliere la chioma in una coda molto morbida sulla sommità della testa, evitando elastici troppo stretti, oppure utilizzare una federa in seta o raso, materiali che riducono l’attrito rispetto ai tessuti più ruvidi.