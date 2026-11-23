La nostra pelle racconta chi siamo, come stiamo e quanto ci prendiamo cura di noi. Ed è anche la prima barriera di protezione con il mondo esterno. A sostenerne la struttura c’è il collagene, la proteina che funge da impalcatura dei tessuti connettivi, garantendo compattezza ed elasticità. Il problema è che, con il passare degli anni, il suo livello nell’organismo diminuisce in modo fisiologico, e a ridurlo contribuiscono anche alcune abitudini, come una dieta poco equilibrata, l’esposizione ai raggi UV, il fumo e l’alcol.

Per questo la skincare più attuale non si ferma alla superficie. Herbalife propone una beauty routine completa che lavora su due livelli: all’esterno con HL/Skin, la linea di skincare ispirata alla tradizione coreana, e all’interno con Collagene Skin, l’integratore in polvere a base di peptidi di collagene. Due percorsi complementari, da inserire nelle proprie abitudini quotidiane.

Skincare coreana: i prodotti Herbalife per la cura quotidiana della pelle

La linea HL/Skin nasce dalla collaborazione di Herbalife con un importante produttore cosmetico coreano con l’obiettivo di integrare le conoscenze, le tecniche e l’approccio alla cura della pelle tipici di questa cosmetica tradizionale. Il risultato è una gamma che combina tecnologie cosmetiche avanzate e ingredienti selezionati e scientificamente testati, proponendo una routine di bellezza articolata in più fasi per rispondere alle diverse esigenze della cute. Ogni prodotto, infatti, è formulato per offrire un trattamento mirato.

A supporto della linea HL/Skin c’è anche uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che, in meno di un minuto, analizza la pelle attraverso nove parametri e restituisce una valutazione complessiva, accompagnata da suggerimenti personalizzati sui prodotti più adatti. Il vantaggio è che, controllando il punteggio nel tempo, si possono monitorare i progressi della propria routine di skincare.

La gamma comprende tre linee di trattamento, ciascuna dedicata a una specifica esigenza della pelle:

Luminosità e Radiosità, Healthy Ageing, Idratazione e Nutrimento.

Luminosità e Radiosità

Il primo passaggio di una skincare efficace è la detersione, fondamentale per rimuovere impurità, residui di trucco e sebo in eccesso senza compromettere il comfort cutaneo. HL/Skin Gel Detergente Levigante è formulato per detergere delicatamente, lasciando la pelle fresca e pulita.

Dopo la detersione, entra in gioco HL/Skin Siero Niacinamide 10%, una formula a base d’acqua con niacinamide, vitamina B5 e glicerina. Il prodotto è pensato per migliorare l’aspetto della luminosità e dell’uniformità dell’incarnato, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare la barriera cutanea.

Healthy Ageing

Con il passare degli anni, la pelle può diventare più secca e perdere progressivamente elasticità, mentre le linee sottili diventano più evidenti. Una routine mirata punta quindi a mantenere un buon livello di idratazione e a migliorare l’aspetto della cute.

Per la zona perioculare, HL/Skin Crema Nutriente per il Contorno Occhi associa adenosina, niacinamide e squalano a burri e oli naturali. La texture leggera e a rapido assorbimento è pensata per nutrire la pelle delicata intorno agli occhi e contrastare l’aspetto delle linee sottili legate anche alla secchezza. La formula non grassa consente inoltre di utilizzarla prima del make-up.

Per il viso, HL/Skin Crema Ultimate Tension ha una consistenza ricca e vellutata ed è formulata per lasciare la pelle idratata, levigata e dall’aspetto più elastico.

La sera, invece, è il momento di HL/Skin Crema da Notte Rivitalizzante: arricchita con squalano e glicerina, aiuta a contrastare la secchezza e a mantenere l’idratazione durante il riposo, per una pelle morbida al risveglio.

Idratazione e Nutrimento

La cura della pelle passa anche dalla prevenzione degli effetti dell’esposizione ai raggi UV e da un’idratazione costante. HL/Skin Crema Giorno Radiance SPF 30 combina idratazione e protezione ad ampio spettro dai raggi UVA e UVB. La formula è pensata per lasciare la pelle morbida e luminosa, senza residui bianchi, e può essere utilizzata come ultimo passaggio della routine mattutina, prima del trucco.

Per completare il rituale, anche la pelle del corpo merita attenzione. HL/Skin Lozione Nutriente per Mani e Corpo, arricchita con il 6% di squalano, è formulata per offrire fino a 24 ore di idratazione. A rapido assorbimento, lascia la pelle morbida e vellutata ed è adatta all’uso quotidiano su mani e corpo.

Collagene da bere: a cosa serve e come si inserisce nella beauty routine

Accanto alla linea Herbalife SKIN, l’approccio inside-out considera anche il ruolo della nutrizione con il supporto dall’interno di un integratore al collagene. Considerato la “proteina della giovinezza“, il collagene è una delle principali proteine strutturali dell’organismo, responsabile della compattezza e dell’elasticità della pelle. La sua produzione fisiologica diminuisce con l’età e può essere influenzata anche da fattori ambientali e abitudini quotidiane. Per questo può essere utile una strategia sinergica, che agisca sulla cura della pelle sia dall’esterno sia dall’interno per una beauty routine completa.

Herbalife propone Collagene Skin, un integratore alimentare in polvere al gusto di fragola e limone a base di VERISOL® P, una fonte di peptidi bioattivi di collagene puro, di tipo I e III. La sua azione è stata studiata per contrastare alcuni dei segni più visibili dell’invecchiamento cutaneo. Studi scientifici ne hanno dimostrato la capacità di:

contribuire a ridurre le rughe del contorno occhi ;

; migliorare l’elasticità della pelle.

I primi risultati sono visibili già dopo quattro settimane.

La formula di Collagene Skin è arricchita con vitamine A, C, E, niacina e biotina e con minerali come zinco, selenio, rame e iodio. In particolare, biotina, rame, iodio, vitamina A e zinco contribuiscono al mantenimento di una pelle normale; biotina, selenio e zinco contribuiscono al mantenimento di capelli normali; mentre selenio e zinco contribuiscono al mantenimento di unghie normali. Inoltre, VERISOL® P, dopo tre mesi di uso regolare, contribuisce a ridurre i segni visibili della cellulite.

Come assumere l’integratore: dosi e modalità d’uso

L’assunzione è semplice: secondo le indicazioni riportate sulla confezione, basta sciogliere un misurino da 5,7 grammi in 250 ml d’acqua e consumarlo una volta al giorno durante un pasto. Come per tutti gli integratori alimentari, è importante rispettare le modalità d’uso indicate in etichetta e inserirlo in un’alimentazione varia ed equilibrata e in uno stile di vita sano. Perché, dalla detersione alla protezione solare, dai trattamenti idratanti all’attenzione per la nutrizione, la cura della pelle si costruisce attraverso gesti quotidiani e scelte consapevoli. E la nuova beauty routine Herbalife combina questo approccio che combina la cura esterna della pelle con il supporto della nutrizione dall’interno per una pelle valorizzata a 360 gradi.

A cura di OK Promotion