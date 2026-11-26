Prurito intenso, bruciore intimo e perdite biancastre sono tra i disturbi ginecologici più frequenti: si stima che circa il 75% delle donne sperimenti almeno un episodio di candidosi vulvovaginale nel corso della vita, e quasi la metà vada incontro a recidive. Nonostante sia un’infezione molto comune e benigna, è fondamentale non affidarsi a cure fai-da-te o confonderla con altre vaginiti (come la vaginosi batterica o la tricomoniasi), ma rivolgersi al ginecologo per una diagnosi corretta e una terapia mirata.
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Cos’è la candidosi
Spesso nel linguaggio comune il termine “candida” viene utilizzato come sinonimo di “candidosi”, ma è bene fare un doveroso distinguo. «La Candida (nella maggior parte dei casi Candida albicans, ma talvolta anche altre specie come Candida glabrata) è un fungo saprofita – più precisamente un lievito – che risiede normalmente come commensale negli apparati genitale e intestinale e nel cavo orale di ognuno di noi, senza creare problemi. È tenuta costantemente sotto controllo dal sistema immunitario e dai lattobacilli, ossia i batteri “buoni” che costituiscono il microbiota vaginale. Quando questo micete cresce in maniera smodata e passa dalla forma di spora inattiva a quella invasiva, si scatena l’infezione vera e propria, cioè la candidosi», spiega Gianluca Benassi, chirurgo ginecologo presso la Casa di Cura Città di Parma.
Perché la candida prolifera e scatena l’infezione
«Quando si verifica una diminuzione dei lattobacilli protettivi o il sistema immunitario è indebolito, la Candida trova campo libero e prolifera in maniera incontrollata, complice anche l’ambiente fisiologicamente caldo-umido dell’apparato genitale femminile», spiega Benassi.
I principali fattori predisponenti includono:
- terapie antibiotiche (che eliminano non solo i batteri patogeni ma anche i lattobacilli vaginali e intestinali);
- fluttuazioni ormonali, come accade in gravidanza, nella fase premestruale o durante l’assunzione di alcuni contraccettivi ormonali;
- diabete mellito (soprattutto se la glicemia non è ben compensata);
- deficit immunitari, terapie con corticosteroidi o immunosoppressori e forte stress psicofisico;
- abitudini igieniche o vestiarie scorrette, come lavande vaginali interne frequenti, detergenti intimi aggressivi o indumenti intimi sintetici e troppo aderenti.
Sintomi della candidosi
«La candidosi vulvovaginale si riconosce fondamentalmente da una triade classica di sintomi: perdite vaginali biancastre, dense e inodori, prurito vulvare e vaginale più o meno intenso e bruciore intimo», conferma lo specialista. A questi segnali si associano spesso arrossamento e gonfiore (edema) delle mucose vulvari, fastidio o bruciore durante la minzione (disuria esterna) e dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia).
Come si trasmette la candidosi
Va precisato che la candidosi non è classificata come una vera e propria malattia sessualmente trasmissibile (MST) in senso stretto, poiché nella maggior parte dei casi origina da una proliferazione endogena del fungo già presente nell’organismo della donna (spesso a partire dal serbatoio intestinale). Tuttavia, il passaggio durante i rapporti sessuali non protetti è possibile (nell’uomo può manifestarsi come balanopostite, con arrossamento e prurito del glande).
«Inoltre – aggiunge Benassi – la candida produce spore molto resistenti che possono sopravvivere temporaneamente su superfici umide come asciugamani o biancheria condivisa, rendendo buona norma l’uso strettamente personale degli asciugamani intimi».
Come si fa la diagnosi
«Spesso il medico orienta il sospetto già osservando il quadro clinico: le perdite bianche, dense e grumose – tipicamente descritte a “ricotta” – sono caratteristiche di questo disturbo», conferma il ginecologo. «Tuttavia non bisogna mai limitarsi all’autodiagnosi o alla sola osservazione visiva, perché molti sintomi sono sovrapponibili ad altre infezioni vaginali e oggi sono in aumento ceppi diversi da Candida albicans (come Candida glabrata o Candida krusei) con quadri clinici più sfumati o resistenti alle cure standard. Nei casi dubbi o recidivanti si procede con un tampone vaginale con esame colturale e antimicogramma (e misurazione del pH vaginale, che nella candidosi resta generalmente normale, inferiore a 4,5, a differenza della vaginosi batterica in cui si alza)».
Terapie possibili per debellare la candidosi
«Per la cura della candidosi acuta non complicata si utilizzano farmaci antimicotici derivati azolici (imidazolici e triazolici), molto efficaci e ben tollerati», spiega Benassi. A seconda del quadro clinico, il ginecologo può prescrivere:
- terapie topiche locali (ovuli, creme o capsule vaginali a base di clotrimazolo, miconazolo, econazolo, fenticonazolo o sertaconazolo) per cicli brevi di 1, 3 o 6 giorni;
- terapie per via orale (come il fluconazolo o l’itraconazolo), spesso in dose singola o ripetuta a distanza di pochi giorni nelle forme acute;
- schemi di mantenimento prolungati (da 3 a 6 mesi) con antimicotici orali a cadenza settimanale o mensile, riservati esclusivamente alle forme di candidosi vulvovaginale ricorrente (definita da almeno 4 episodi sintomatici nell’arco di un anno);
- terapie alternative e di supporto: nei ceppi non-albicans resistenti agli azoli, lo specialista può valutare ovuli galenici a base di acido borico (controindicati in gravidanza), affiancati da probiotici specifici (lattobacilli vaginali o orali) per ricostituire la barriera fisiologica del microbiota. Il trattamento del partner sessuale non è raccomandato di routine, a meno che non presenti sintomi specifici (balanite).
Tutti i consigli di prevenzione
Il rischio di episodi acuti e recidive può essere ridotto adottando alcuni semplici accorgimenti quotidiani:
- Curare l’alimentazione: limitare il consumo eccessivo di zuccheri semplici aggiunti, alimenti ultra-processati e alcolici (specie in presenza di alterazioni glicemiche), privilegiando invece il modello della Dieta Mediterranea ricca di fibre prebiotiche (verdura, frutta fresca, legumi, cereali integrali) e acidi grassi omega-3 (pesce azzurro, frutta a guscio), utili per sostenere l’equilibrio del microbiota intestinale e le difese immunitarie. Ecco la dieta “giusta” contro la candidosi.
- Proteggere i rapporti: utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali, soprattutto in presenza di sintomi attivi o durante il trattamento farmacologico.
- Scegliere l’intimo adatto: preferire biancheria intima in cotone bianco o traspirante, evitando tessuti sintetici (nylon, microfibra) e pantaloni eccessivamente stretti che trattengono calore e umidità.
- Evitare l’umidità prolungata e i detergenti aggressivi: al mare o in piscina è bene cambiare subito il costume bagnato indossandone uno asciutto; per l’igiene quotidiana utilizzare detergenti intimi delicati a pH fisiologico (4-4,5), evitando lavande vaginali interne non prescritte dal medico.
Fonti e approfondimenti
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Vulvovaginal candidiasis: a review of guidelines and clinical management – BMJ (British Medical Journal) : Revisione clinica completa che illustra l’epidemiologia della candidosi vulvovaginale, la distinzione tra infezione sporadica e ricorrente, l’importanza della diagnosi microbiologica tramite tampone e i protocolli terapeutici topici e sistemici.
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Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Vulvovaginal Candidiasis – Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Linee guida cliniche internazionali di riferimento per l’inquadramento diagnostico (inclusa la valutazione del pH vaginale), il trattamento delle forme da Candida albicans e non-albicans e la gestione delle recidive.