Non più soltanto una tecnica di erogazione di radiazioni, ma una vera e propria cura di precisione digitale e biologica, sempre più cucita sul profilo del singolo paziente. È questa la fotografia della moderna radioterapia oncologica emersa in occasione del 36° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO), tenutosi a Rimini dal 20 al 22 novembre sotto il claim “L’evoluzione continua, per tutti”.

A tracciare il bilancio dei progressi clinici e delle prospettive future è Pierluigi Bonomo, presidente eletto AIRO, dirigente medico presso la SOD di Radioterapia Oncologica e coordinatore del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) Tumori cervico-facciali dell’AOU Careggi di Firenze.

Dal fascio di radiazioni alla terapia di precisione

Negli ultimi 10-15 anni, la radio-oncologia ha vissuto una profonda trasformazione concettuale. Pur restando una terapia loco-regionale basata sull’impiego di radiazioni ionizzanti, l’innovazione tecnologica ha permesso di migliorare drasticamente il cosiddetto indice terapeutico, ovvero il rapporto tra l’efficacia nel controllare la malattia e la riduzione degli effetti collaterali sui tessuti sani.

«Questo passaggio si è consolidato grazie a numerose evidenze scientifiche che hanno dimostrato l’impatto della radioterapia come cura di precisione in diversi scenari», spiega Bonomo. «In primo luogo nell’ambito curativo vero e proprio; poi nella combinazione con i farmaci di nuova generazione nei pazienti cosiddetti oligometastatici, ovvero con un basso carico di malattia metastatica; e infine nello scenario palliativo, oggi sempre più mirato a migliorare la qualità della vita».

L’intelligenza artificiale entra nella pratica clinica

Tra i motori principali di questa accelerazione c’è l’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA), un ambito in cui la radioterapia – disciplina già intrinsecamente digitale, basata su flussi complessi di dati clinici e immagini – si trova in prima linea.

Secondo il presidente eletto AIRO, l’impatto dell’IA si sviluppa su un doppio binario:

Ottimizzazione operativa: velocizza e rende più accurati i passaggi tecnici nella pianificazione dei trattamenti, riducendo i tempi di elaborazione e di attesa per i pazienti. Medicina predittiva: sul fronte più avanzato della ricerca, gli algoritmi consentono di analizzare in modo meticoloso le risposte alle cure, aiutando i clinici a predire l’efficacia dei trattamenti sul singolo individuo e a personalizzare ulteriormente il percorso terapeutico.

La “vaccinazione in situ”: radioterapia e immunoterapia

Un altro capitolo centrale del dibattito scientifico riguarda l’alleanza tra radioterapia e immunoterapia. I farmaci immunoterapici (come gli inibitori dei checkpoint immunitari) agiscono riattivando le difese dell’organismo contro il cancro; la radioterapia, dal canto suo, può amplificare questo meccanismo.

«L’effetto biologico delle radiazioni sul tessuto tumorale può agire come una sorta di vaccinazione in situ, facilitando l’esposizione degli antigeni tumorali al sistema immunitario», chiarisce Bonomo. «In diversi studi randomizzati si è già dimostrato che la combinazione sequenziale tra radioterapia e immunoterapia produce un effetto additivo e migliora la sopravvivenza, cambiando la pratica clinica. In altri contesti tumorali, invece, i risultati non hanno ancora mostrato un vantaggio chiaro: resta dunque un campo di indagine estremamente fertile per capire come e quando integrare al meglio queste due armi».

Dove la radioterapia fa la differenza: cicli più brevi e mirati

Oggi la radioterapia rappresenta un pilastro consolidato in numerosi distretti oncologici, sia come terapia primaria esclusiva sia in integrazione con chirurgia e farmaci:

Tumore della prostata localizzato: è uno degli ambiti in cui l’evoluzione è più evidente per il paziente. Grazie all’ipofrazionamento, i cicli non durano più 6-8 settimane, ma si sono ridotti a 4 settimane fino ad arrivare, in casi selezionati, a trattamenti completati in una o due settimane (radioterapia stereotassica).

Grazie all’ipofrazionamento, i cicli non durano più 6-8 settimane, ma si sono ridotti a 4 settimane fino ad arrivare, in casi selezionati, a trattamenti completati in (radioterapia stereotassica). Tumori gastrointestinali: tumori del retto e del canale anale, un ruolo importante nelle neoplasie esofago-gastriche e una funzione di consolidamento nei tumori del pancreas localmente avanzati. svolge un ruolo curativo (spesso associata alla chemioterapia) neie del canale anale, un ruolo importante nelle neoplasie esofago-gastriche e una funzione di consolidamento nei tumori del pancreas localmente avanzati.

Testa-collo e sistema nervoso centrale: riveste un ruolo curativo primario nei tumori del distretto cervico-facciale e un ruolo fondamentale (spesso post-operatorio) nei tumori cerebrali.

riveste un ruolo curativo primario nei tumori del distretto cervico-facciale e un ruolo fondamentale (spesso post-operatorio) nei tumori cerebrali. Tumore della mammella: resta l’indicazione storica più nota dopo l’intervento chirurgico, oggi declinata attraverso schemi sempre più brevi, personalizzati e rispettosi dei tessuti circostanti.

Lo sguardo ai prossimi dieci anni

Guardando al futuro della discipline nel prossimo decennio, Bonomo indica una direzione chiara: “La strada tracciata proseguirà verso cure ancora più personalizzate, precise e meno impegnative in termini di tempo per il paziente, sempre più integrate con le terapie loco-regionali, come la chirurgia, e con i nuovi farmaci sistemici. Il progresso tecnologico ci fornirà strumenti sempre più sofisticati per aumentare l’efficacia dei trattamenti e migliorare concretamente gli esiti clinici”.

Approfondimenti e studi di riferimento

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