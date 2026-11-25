Il Signal for Help è il gesto anti-violenza internazionale per chiedere aiuto in caso di pericolo. Se una donna è vittima di abusi, si sente minacciata o ha paura di qualcuno e ha la possibilità di incrociare lo sguardo di una persona “esterna” alla sua situazione può lanciare un segnale, che tutti dobbiamo saper riconoscere e replicare: con la mano aperta, deve portare il pollice verso il palmo e poi piegare le restanti dita a pugno; il pollice deve rimanere stretto tra il palmo e le dita.

Il segnale non significa necessariamente che la persona stia chiedendo di chiamare subito la polizia: può essere un modo per comunicare che ha bisogno di aiuto e che vorrebbe essere contattata in sicurezza. Per questo è importante non ignorarlo e cercare di capire, senza metterla ulteriormente in pericolo, di cosa abbia bisogno.

Gesto anti-violenza introdotto per la prima volta durante il lockdown

Il gesto anti-violenza utilizzato dalle donne è stato introdotto per la prima volta in Canada dall’associazione Canadian Women’s Foundation in piena pandemia, per combattere l’aumento dei casi di violenza a seguito del lockdown forzato. È stato pensato per poter essere mostrato silenziosamente, anche durante le videochiamate, senza farsi notare dal proprio aggressore.

Nato in un contesto di emergenza sanitaria e isolamento domestico, il gesto continua a essere uno strumento di sensibilizzazione sulla violenza di genere. Può essere utilizzato durante una videochiamata, ma anche in presenza, quando una persona riesce a comunicare con qualcuno senza poter parlare liberamente.

Come aiutare chi sta facendo il gesto anti-violenza davanti a noi?

Come aiutare la persona che sta eseguendo il gesto anti-violenza davanti a noi? Dipende dalla situazione in cui ci si trova. Come suggerisce la Canadian Women’s Foundation, se si ha la possibilità di porre domande alle quali la donna in difficoltà può rispondere con “sì” o “no” bisogna indagare il motivo della richiesta d’aiuto e cercare una soluzione. Ad esempio, si potrebbe chiedere «Vuoi che chiami la polizia?» oppure «Vuoi che chiami i soccorsi?».

Se, invece, non c’è modo di parlare direttamente con la vittima, a quel punto si possono allertare le forze dell’ordine. Bisogna tenere presente che è disponibile anche un numero di assistenza per le donne vittime di violenza e di stalking, che è 1522. È gratuito, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e offre ascolto e supporto attraverso operatrici specializzate. È possibile chiamare sia da rete fissa sia da cellulare, oppure contattare il servizio tramite la chat sul sito 1522.eu e attraverso l’app dedicata. Il servizio garantisce anonimato e riservatezza.

È importante, però, non agire d’impulso e non affrontare direttamente la persona che potrebbe essere responsabile della violenza. La priorità è tutelare la sicurezza di chi sta chiedendo aiuto, ascoltarla senza giudicarla e rispettare le sue esigenze. Se la situazione è di pericolo immediato, bisogna contattare il 112.