«Entrare tra le prime dieci università al mondo e conquistare il primo posto in Europa per la qualità della ricerca è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi, soprattutto perché premia la capacità dei nostri ricercatori di produrre conoscenza scientifica rilevante a livello internazionale, che potrà produrre un impatto reale sulla salute delle persone». Il professor Enrico Gherlone, rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele, commenta così le posizioni che l’ateneo che dirige ha raggiunto nel Times Higher Education (THE) World University Rankings, che nel panorama accademico rappresenta una delle valutazioni più rigorose, autorevoli e prestigiose.

Ogni anno, la classifica misura le prestazioni delle università di tutto il mondo, basandosi su indicatori chiave che analizzano la didattica, l’ambiente di ricerca, l’apertura internazionale, il trasferimento tecnologico e, soprattutto, la Research Quality, ossia la qualità e l’impatto scientifico della ricerca.

Trovarsi ai vertici di questa classifica certifica che le scoperte generate all’interno dei laboratori guidano il progresso scientifico internazionale e vengono citate dai ricercatori di tutto il pianeta. L’edizione 2027 del THE consacra l’Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) a pilastro dell’innovazione, posizionandola al 1° posto assoluto in Europa e al 5° al mondo per qualità della ricerca e impatto della produzione scientifica. Un’eccellenza riconosciuta, peraltro, anche dal QS World University Rankings 2027, che classifica l’ateneo sempre 1° in Europa e 6° al mondo per Citations per Faculty.

Rettore, qual è la “ricetta” che ha permesso all’ateneo di scalare ulteriormente le posizioni internazionali e raggiungere queste posizioni?

«Non esiste una formula magica, ma certamente esiste una visione precisa, che portiamo avanti con determinazione da molti anni: mettere la qualità della ricerca scientifica e delle persone al centro di ogni nostra scelta. Il nostro punto di forza è un modello che integra tre dimensioni fondamentali: ricerca, formazione e assistenza clinica. All’Università Vita-Salute San Raffaele queste realtà dialogano quotidianamente, creando un ambiente in cui le idee possono trasformarsi in scoperte e le scoperte in nuove opportunità di cura. Ma dietro ogni risultato ci sono soprattutto le persone: ricercatori, docenti, medici, giovani talenti e professionisti che condividono la stessa ambizione di contribuire al progresso della medicina. È questa cultura dell’eccellenza, costruita in 30 anni e sostenuta da investimenti continui, la vera ricetta del nostro successo».

Università Vita-Salute San Raffaele prima in Europa per qualità della ricerca: cosa significa per gli student

Sia il THE sia il QS Ranking vi incoronano al vertice europeo per impatto scientifico e citazioni per docente. Per un giovane che decide di iscriversi in UniSR oggi, cosa significa concretamente studiare in un ateneo con questi standard di ricerca?

«Significa essere immersi in un ecosistema unico nel suo genere, avere l’opportunità di imparare da chi ogni giorno contribuisce realmente a far progredire la medicina, vivendo l’università non solo come luogo di apprendimento, ma come spazio di innovazione, confronto e partecipazione attiva. E questa, a mio avviso, è una delle esperienze più preziose che un’università possa offrire ai propri studenti. In UniSR vogliamo formare non soltanto professionisti preparati, ma persone capaci di affrontare le sfide della medicina di domani».

«La vicinanza con l’Ospedale San Raffaele e con i laboratori di ricerca rappresenta, in questo senso, un valore aggiunto straordinario. Studiare in un’università ai vertici internazionali significa soprattutto crescere in un ambiente che insegna a non accontentarsi delle conoscenze già acquisite, ma a porsi continuamente nuove domande. Perché è proprio dalle domande che nascono le grandi scoperte».

Nel vostro modello, la ricerca scientifica non resta confinata nei laboratori, ma alimenta direttamente la clinica. In che modo questo primo posto europeo per qualità della ricerca si traduce in un beneficio concreto per i pazienti e nella quotidiana attività di cura dell’Ospedale San Raffaele?

«È proprio questo l’aspetto che considero più importante. I riconoscimenti internazionali hanno un grande valore, ma il vero significato della ricerca scientifica si misura nella sua capacità di migliorare la vita delle persone. Il nostro modello si fonda su una stretta integrazione tra Università e Ospedale San Raffaele. Significa che chi si occupa di ricerca e chi si prende cura dei pazienti lavora in un contesto di continuo confronto e collaborazione».

«Le domande che nascono dall’osservazione clinica possono diventare nuovi progetti di ricerca e, allo stesso tempo, le scoperte dei laboratori possono aprire la strada a strumenti diagnostici più precisi, terapie innovative e percorsi di cura sempre più personalizzati. Pensiamo, ad esempio, ai progressi della medicina di precisione, dell’immunologia, delle neuroscienze e delle terapie avanzate: sono ambiti nei quali il dialogo tra ricerca e clinica è fondamentale per trasformare le conoscenze scientifiche in nuove possibilità terapeutiche. In definitiva, il nostro obiettivo non è soltanto contribuire a una medicina più avanzata, ma a una medicina sempre più vicina ai bisogni di ogni singola persona».

I ranking internazionali sono anche un faro per i talenti dall’estero. Questo primato europeo sta aumentando l’attrattiva dell’ateneo nei confronti di ricercatori, docenti e studenti internazionali, o crea le premesse per nuove partnership strategiche con altre eccellenze mondiali?

«Certamente, questi risultati rappresentano un importante elemento di attrattività e rafforzano il nostro posizionamento nel panorama accademico internazionale. Oggi la ricerca scientifica è una sfida globale: i progressi più significativi nascono sempre più spesso dalla collaborazione tra competenze, discipline e istituzioni di Paesi diversi. Essere riconosciuti tra le migliori università al mondo per qualità della ricerca significa poter dialogare da protagonisti con le grandi realtà scientifiche internazionali. È un riconoscimento che contribuisce a rendere UniSR una destinazione interessante per giovani ricercatori, docenti e studenti che desiderano costruire il proprio futuro in un ambiente dinamico e altamente qualificato».

«Ma l’internazionalizzazione, per noi, non è semplicemente una questione di numeri o di provenienza geografica. Significa favorire la circolazione delle idee, promuovere collaborazioni scientifiche di alto livello e offrire ai nostri studenti la possibilità di confrontarsi con prospettive e metodologie differenti. La medicina del futuro richiederà sempre più competenze interdisciplinari e una capacità di collaborazione che superi i confini nazionali. Per questo vogliamo continuare a investire in alleanze scientifiche e accademiche internazionali, nella convinzione che condividere conoscenze e talenti sia il modo migliore per accelerare il progresso della ricerca e dell’innovazione medica».

Ricerca scientifica e innovazione medica: come le scoperte diventano nuove cure per i pazienti

I risultati scientifici di oggi sono il frutto di investimenti e visioni di anni fa. Guardando al futuro, quali sono i prossimi obiettivi strategici dell’Università Vita-Salute San Raffaele per consolidare questa leadership globale nel campo della salute e dell’innovazione medica?

«Il nostro obiettivo non è inseguire una posizione in classifica, ma continuare a costruire un’università capace di anticipare i bisogni che nascono dalle grandi trasformazioni della medicina e della società. Proprio quest’anno UniSR ha celebrato i suoi primi 30 anni, durante i quali abbiamo investito nelle persone, nella ricerca e nella qualità della formazione, costruendo passo dopo passo un ateneo oggi riconosciuto tra le eccellenze scientifiche internazionali. I risultati raggiunti ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta, ma rappresentano soprattutto una responsabilità e uno stimolo a fare ancora meglio».

«Nei prossimi anni sarà fondamentale rafforzare ulteriormente l’integrazione tra ricerca scientifica, nuove tecnologie digitali e formazione e per questo stiamo costruendo nuove competenze. Penso alle straordinarie opportunità che ci sta offrendo l’intelligenza artificiale applicata alla medicina, alla genomica, alle terapie avanzate. Sono ambiti destinati a trasformare profondamente il modo in cui preveniamo, diagnostichiamo e curiamo le malattie. La nostra ambizione è continuare a essere un punto di riferimento internazionale nella ricerca e nella formazione, senza perdere di vista ciò che dà senso al nostro lavoro: mettere la conoscenza al servizio della salute e del benessere delle persone».