Coltivare una fede religiosa o una dimensione spirituale in età avanzata non nutre soltanto l’anima, ma protegge concretamente la salute e migliora la qualità della vita. A confermarlo è un’ampia ricerca condotta dai ricercatori di sanità pubblica dell’Università di Padova, pubblicata sulla rivista scientifica PLOS Aging and Health.
Analizzando i dati di oltre 5.600 persone in tutto il mondo, gli scienziati italiani hanno rilevato una correlazione positiva tra religiosità, spiritualità e benessere complessivo nella terza e quarta età, suggerendo che la dimensione spirituale dovrebbe essere integrata anche nei percorsi di cura geriatrica.
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Avere fede allunga la vita: i numeri dello studio
Il team dell’Università di Padova – guidato dalla professoressa Alessandra Buja insieme al collega Sohail Akhtar – ha realizzato una meta-analisi combinando i risultati di 21 studi internazionali pubblicati tra il 1992 e il 2024. La ricerca ha coinvolto complessivamente 5.664 partecipanti di età compresa tra i 60 e i 104 anni (2.503 donne, 1.561 uomini e 1.600 soggetti il cui sesso non era stato specificato), distribuiti tra Asia (10 studi), America (7), Europa (3) e Africa (1).
I risultati mostrano una “moderata correlazione positiva” tra fede, qualità della vita e soddisfazione personale. In particolare, l’associazione è risultata più marcata in Asia, seguita da Africa e America, mentre in Europa il legame appare più debole: un dato che, secondo la professoressa Buja, dipende probabilmente dal maggiore livello di secolarizzazione delle società europee rispetto ad altre aree del pianeta. Secondo un report del 2025 del Pew Research Center, oltre il 90% degli adulti considera la religione molto importante, contro il 38% degli Stati Uniti e il 20% del Regno Unito.
Avere fede allunga la vita: perché la spiritualità conta ancora più della pratica religiosa
Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dalla ricerca padovana riguarda il confronto tra religiosità (intesa come partecipazione comunitaria e riti) e spiritualità (intesa come ricerca interiore e dimensione personale). È proprio quest’ultima ad aver mostrato l’impatto più significativo sulla qualità della vita.
Pur essendo più intima e non necessariamente legata a una comunità, la spiritualità offre infatti un fondamentale “senso della vita”. Come spiega Alessandra Buja, dopo il pensionamento e l’uscita dal mondo del lavoro, avere uno scopo esistenziale più ampio aiuta gli anziani a mantenere alto il livello di soddisfazione e ad affrontare con maggiore resilienza le sfide dell’invecchiamento, la malattia e il lutto.
Inoltre, la ricerca evidenzia che il legame della fede è ancora più forte con la qualità della vita rispetto alla semplice soddisfazione personale, perché la prima ingloba fattori concreti come la salute fisica, il supporto sociale, l’equilibrio mentale e la riduzione dei comportamenti a rischio.
Avere fede allunga la vita: un antidoto contro l’epidemia globale di solitudine
L’importanza di questi risultati va letta alla luce dell’invecchiamento demografico globale. Secondo le Nazioni Unite, entro la fine degli anni Settanta del Duemila gli over 65 raggiungeranno i 2,2 miliardi, superando per numero la popolazione infantile mondiale. Allo stesso tempo, nel 2023 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la solitudine una priorità sanitaria globale, ricordando che l’isolamento sociale aumenta il rischio di mortalità precoce, declino cognitivo, ipertensione e ictus. Un sondaggio su 142 Paesi ha rilevato che il 17% degli anziani si sente solo.
In questo scenario, le comunità religiose e la dimensione spirituale offrono interazione sociale, supporto emotivo, stimolazione cognitiva e senso di appartenenza. Come sottolinea Paul Higgs, professore di sociologia dell’invecchiamento all’University College London (non coinvolto nello studio), questi risultati riaccendono i riflettori su una risorsa spesso trascurata: la capacità della spiritualità di dare significato alla vita man mano che si invecchia. Anche Chine McDonald, direttrice del think tank britannico Theos, osserva che nelle società occidentali più individualiste la fede e le comunità possono rappresentare un prezioso argine contro l’isolamento.
Avere fede allunga la vita: benefici su cuore e dipendenze e i limiti della ricerca
La meta-analisi dell’Università di Padova si inserisce in un filone scientifico sempre più solido. Ricerche precedenti avevano già evidenziato come la pratica religiosa o spirituale si associ a una minore incidenza di dipendenze da alcol, fumo e sostanze (e a un maggiore successo nei percorsi di recupero), nonché a migliori indicatori di salute cardiovascolare. Secondo la professoressa Buja, la religione dovrebbe dunque essere studiata al pari di altri determinanti sociali della salute, come il reddito o il livello di istruzione.
Gli stessi autori invitano tuttavia a interpretare i dati con cautela. Trattandosi di studi osservazionali, la correlazione non dimostra automaticamente un rapporto diretto di causa-effetto, e la grande varietà di culture, fedi e metodi di misurazione utilizzati nei diversi Paesi rende necessari ulteriori studi con parametri standardizzati. Resta però chiaro un messaggio: nella cura della persona anziana, prendersi cura anche della sua dimensione interiore può fare una reale differenza per vivere meglio e più a lungo.
Avere fede allunga la vita: fonti e studi citati
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Meta-analisi dell’Università di Padova su fede, spiritualità e qualità della vita negli over 60 – PLOS Aging and Health: Lo studio coordinato da Alessandra Buja e Sohail Akhtar che ha analizzato 21 ricerche internazionali su 5.664 partecipanti tra i 60 e i 104 anni.
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Report globale sull’importanza della religione per fasce d’età e aree geografiche (2025) – Pew Research Center: Analisi demografica sul ruolo della religione nel mondo e sull’affiliazione religiosa negli adulti over 50.
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Commissione sulla connessione sociale e priorità sanitaria globale contro la solitudine (2023) – Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): Documento dell’OMS sugli impatti della solitudine sulla salute cardiovascolare, mentale e sulla mortalità negli anziani.
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Studio su religiosità, spiritualità e salute cardiovascolare – Journal of the American Heart Association: Ricerca del 2022 sul legame tra partecipazione religiosa, spiritualità e migliori indicatori di salute del cuore.