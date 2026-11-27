La vitamina B12 (cobalamina) è un micronutriente essenziale che l’organismo non è in grado di produrre autonomamente e che deve essere introdotto attraverso l’alimentazione (principalmente cibi di origine animale) o mediante integratori mirati, soprattutto in chi segue diete vegane, negli anziani o in presenza di disturbi dell’assorbimento gastrico e intestinale.

Poiché il fegato accumula scorte consistenti di questa vitamina, una carenza può impiegare diversi anni per manifestarsi, rendendo i sintomi iniziali sfumati e spesso sottovalutati. Riconoscerli tempestivamente è però fondamentale, poiché un deficit prolungato non colpisce solo il sangue, ma può provocare danni neurologici anche irreversibili. Ecco i 9 segnali principali a cui prestare attenzione.

Pallore o pelle itterica

Chi ha un deficit di vitamina B12 appare spesso pallido o con una leggera sfumatura giallastra della pelle e delle sclere degli occhi (subittero). Questo accade perché la mancanza di B12 compromette la corretta produzione dei globuli rossi. La vitamina gioca infatti un ruolo essenziale nella sintesi del DNA necessario per la maturazione di queste cellule nel midollo osseo. Senza un apporto sufficiente, le istruzioni per la divisione cellulare risultano incomplete e si sviluppa la cosiddetta anemia megaloblastica: i globuli rossi prodotti hanno dimensioni anormalmente grandi (macrociti) e risultano fragili. La loro distruzione prematura (emolisi intramidollare) libera bilirubina nel sangue, responsabile della colorazione giallastra, mentre la riduzione degli eritrociti circolanti causa il pallore.

Deficit di vitamina B12: ti senti debole e stanco

L’astenia (stanchezza profonda) e la debolezza muscolare sono tra i segnali più precoci e frequenti della carenza di B12. Poiché la vitamina è indispensabile per produrre globuli rossi sani ed efficienti, un suo calo riduce la capacità del sangue di trasportare ossigeno dai polmoni ai tessuti e ai muscoli. A questo si aggiunge il ruolo diretto della cobalamina nel metabolismo energetico cellulare: senza adeguate riserve, l’organismo fatica a produrre energia anche per le attività quotidiane più semplici.

Sensazione di formicolio (parestesie)

Uno degli effetti più seri della mancanza di B12 a lungo termine riguarda i danni al sistema nervoso centrale e periferico. La vitamina B12 è infatti fondamentale per la sintesi e il mantenimento della mielina, la guaina lipidica che riveste e isola le fibre nervose consentendo la rapida trasmissione degli impulsi elettrici. Quando la mielina si deteriora, compaiono frequentemente parestesie, ovvero sensazioni di formicolio, punture di spillo, intorpidimento o bruciore, soprattutto a livello di mani, piedi e gambe (neuropatia periferica), che possono manifestarsi anche in assenza di anemia.

Cambiamenti nel modo di camminare

Se non si interviene tempestivamente sul deficit di vitamina B12, il progressivo danno alle vie nervose del midollo spinale (degenerazione combinata subacuta) può alterare la propriocezione, cioè la capacità del cervello di percepire la posizione degli arti nello spazio. Questo si traduce in difficoltà di deambulazione, andatura instabile (atassia), perdita di equilibrio e scarsa coordinazione motoria, aumentando significativamente il rischio di cadute, soprattutto nelle persone anziane.

Deficit di vitamina B12: glossite e ulcere della bocca

Anche il cavo orale offre indizi clinici importanti. La glossite è un’infiammazione della lingua che tende a perdere le sue normali papille gustative, diventando liscia, lucida, gonfia, arrossata e dolente (glossite di Hunter). Oltre all’alterazione della lingua, la carenza di vitamina B12 compromette il rapido ricambio cellulare delle mucose orali, favorendo la comparsa di afte, ulcere dolorose all’interno della bocca, bruciore e taglietti agli angoli delle labbra (cheilite angolare).

Affanno e vertigini

La mancanza di B12 può provocare fiato corto (dispnea), capogiri e palpitazioni, specialmente durante uno sforzo fisico come salire le scale o camminare a passo svelto. Il meccanismo è legato alla riduzione dei globuli rossi funzionanti: per compensare il minor apporto di ossigeno ai tessuti e al cervello, il cuore e i polmoni sono costretti a lavorare più velocemente, generando senso di affanno, tachicardia e giramenti di testa.

Deficit di vitamina B12: disturbi alla vista

Un sintomo meno comune, ma clinicamente rilevante, è la vista offuscata o sdoppiata. Nei casi di carenza severa e prolungata, la demielinizzazione può interessare anche il nervo ottico (neuropatia ottica nutrizionale). Questo danno rallenta o interrompe la trasmissione dei segnali visivi dall’occhio al cervello, riducendo progressivamente l’acuità visiva e la percezione dei colori, un quadro che richiede un intervento medico tempestivo per evitare esiti permanenti.

Cambiamenti dell’umore e difficoltà cognitive

La vitamina B12 partecipa attivamente alla sintesi di neurotrasmettitori fondamentali per l’equilibrio psichico, come la serotonina e la dopamina, oltre a contribuire al controllo dei livelli di omocisteina (un aminoacido che, se accumulato, esercita effetti neurotossici e vascolari). Per questo motivo, un deficit può manifestarsi con irritabilità, sbalzi d’umore, apatia, difficoltà di concentrazione, vuoti di memoria e, nei casi più avanzati, sintomi depressivi o declino cognitivo.

Febbre alta (o febbricola)

Sebbene sia un sintomo decisamente raro, una lieve febbre o occasionali rialzi termici possono accompagnare le forme severe di anemia megaloblastica da carenza di vitamina B12. L’ipotesi più accreditata dalla letteratura ematologica è che l‘elevato turnover e la distruzione prematura dei precursori dei globuli rossi nel midollo osseo stimolino il rilascio di citochine infiammatorie; questo fenomeno tende infatti a risolversi rapidamente non appena si avvia la terapia sostitutiva con vitamina B12.

Nota clinica: poiché la vitamina B12 e l’acido folico (vitamina B9) lavorano in stretta sinergia, una carenza di B12 può talvolta essere mascherata dall’assunzione di integratori di folati, che correggono l’anemia ma non arrestano i danni neurologici. In presenza di questi sintomi è quindi sempre consigliabile rivolgersi al medico per dosare nel sangue i livelli di vitamina B12, emocromo, folati ed eventualmente omocisteina e acido metilmalonico.

Fonti e approfondimenti

Vitamin B12 deficiency – BMJ (British Medical Journal) / Nature Reviews Disease Primers : Revisioni cliniche di riferimento che illustrano le cause del deficit di cobalamina (malassorbimento, anemia perniciosa, diete prive di alimenti animali), l’intero spettro dei sintomi ematologici e neurologici e i protocolli diagnostici e terapeutici.

Neurologic manifestations of vitamin B12 deficiency – The New England Journal of Medicine: Approfondimento clinico dedicato alle complicanze neurologiche (parestesie, atassia, neuropatia ottica e disturbi cognitivi) legate alla demielinizzazione da carenza di vitamina B12 e all’importanza della diagnosi precoce.