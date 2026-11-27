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Cover story: Sabrina Salerno <<Per me la prevenzione è una cosa seria. E per voi?>>

“Ho uno spiccato sesto senso quando si parla di salute: è come se avvertissi che c’è qualcosa che non va e vivo quel segnale che mi lancia il mio corpo come fosse una sveglia che non riesco a ignorare.

È da quando sono ragazza che programmo le analisi del sangue e i controlli almeno una volta all’anno: per me la prevenzione è una cosa seria.” Esordisce così Sabrina Salerno parlando a OK, con la schiettezza di chi ha imparato a non delegare la propria salute al caso o alla fortuna. E non si tratta di parole di circostanza: la conferma è arrivata due anni fa, quando, proprio durante una mammografia di routine, le è stato diagnosticato un tumore maligno al seno, poi operato con successo.

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