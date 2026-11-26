Perché i gomiti sono generalmente asciutti, mentre glutei, cosce e addome possono accumulare più tessuto adiposo? La risposta sta nella diversa distribuzione del grasso corporeo, un fenomeno influenzato da diversi fattori e ancora oggetto di studio. Non esiste, infatti, un unico schema valido per tutti: la posizione in cui si accumula il grasso dipende soprattutto dalla genetica, dagli ormoni sessuali e dall’età.

Prima di tutto, però, bisogna ricordare che il grasso non è un semplice deposito di calorie in eccesso. Il tessuto adiposo è un vero e proprio organo metabolicamente attivo, che produce sostanze coinvolte nella regolazione dell’appetito, del senso di sazietà e dell’utilizzo dell’energia.

Ci sono sostanzialmente due diverse tipologie di grasso:

quello sottocutaneo si trova tra la pelle e i muscoli: è quello che possiamo afferrare con le dita e contribuisce a proteggere il corpo dagli urti e dal freddo. Il grasso viscerale, invece, si accumula nella cavità addominale, intorno agli organi interni. Quest’ultimo merita particolare attenzione perché, quando è presente in eccesso, è associato a un rischio maggiore di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.

Perché il grasso si deposita in alcune zone e non in altre?

Una parte della spiegazione è scritta nei nostri geni. Le varianti genetiche contribuiscono a determinare se una persona tende ad accumulare più tessuto adiposo sull’addome oppure nella parte inferiore del corpo. Anche gli ormoni hanno un ruolo importante. Gli estrogeni, per esempio, favoriscono una maggiore deposizione di grasso sottocutaneo su fianchi, glutei e cosce, mentre negli uomini è più frequente un accumulo nella regione addominale. Non si tratta, tuttavia, di una regola assoluta: la distribuzione varia da individuo a individuo e cambia nel corso della vita.

L’età è un altro elemento decisivo. Con il passare degli anni, e in particolare dopo la menopausa, la riduzione degli estrogeni può favorire una maggiore concentrazione di grasso nella zona addominale. Anche il cortisolo, l’ormone coinvolto nella risposta allo stress, è stato messo in relazione con l’accumulo di grasso viscerale. Il rapporto, però, è complesso e non significa che lo stress, da solo, determini dove ingrassiamo.

La distribuzione del tessuto adiposo ha anche conseguenze sulla salute: a parità di peso corporeo, un accumulo maggiore di grasso viscerale è generalmente più sfavorevole rispetto a una prevalenza di grasso sottocutaneo nella regione dei fianchi e delle cosce. È uno dei motivi per cui il peso sulla bilancia, da solo, non racconta tutta la storia.

Il grasso bruno: una riserva che produce calore

Esiste poi un altro tipo di tessuto adiposo, meno conosciuto: il grasso bruno. Deve il suo colore alla grande quantità di mitocondri, le strutture cellulari che producono energia. A differenza del grasso bianco, che immagazzina energia, quello bruno la consuma per generare calore e contribuire a mantenere stabile la temperatura corporea.

È particolarmente abbondante nei neonati, che hanno una capacità ancora limitata di regolare la temperatura attraverso il brivido muscolare. Con la crescita diminuisce, ma nell’adulto può rimanere attivo soprattutto nella zona del collo, sopra le clavicole e intorno ad alcuni vasi sanguigni. La funzione precisa di ogni deposito non è ancora del tutto chiarita: l’ipotesi che il grasso vicino ai vasi contribuisca a riscaldare il sangue è plausibile, ma non va considerata una spiegazione definitivamente dimostrata.

Grasso sui glutei: perché gli esseri umani accumulano così tanto grasso?

La presenza di una quantità relativamente elevata di grasso corporeo rispetto a molti altri primati potrebbe avere anche una spiegazione evolutiva. Secondo un’ipotesi degli antropologi, la capacità di accumulare riserve energetiche avrebbe rappresentato un vantaggio per i nostri antenati cacciatori-raccoglitori, che non potevano contare su una disponibilità costante di cibo. Il grasso avrebbe funzionato come una sorta di assicurazione biologica nei periodi di scarsità alimentare e durante gli inverni più rigidi.

A sostegno del dibattito vengono spesso citate le cosiddette Veneri paleolitiche, statuette femminili del Paleolitico superiore, alcune delle quali raffigurano corpi con forme molto abbondanti, soprattutto su addome, fianchi e cosce. Il loro significato, però, è ancora discusso: potrebbero rappresentare modelli di fertilità, ideali estetici o anche figure legate alla sopravvivenza in condizioni ambientali difficili. Non sono, da sole, una prova che l’obesità fosse diffusa nelle popolazioni preistoriche.

Insomma, il grasso corporeo non è un nemico da eliminare: è un tessuto indispensabile, con funzioni diverse a seconda della sua posizione e della sua composizione. Comprendere dove si accumula e in quale quantità è importante non soltanto per conoscere meglio il nostro corpo, ma anche per valutare il rischio metabolico e cardiovascolare.

Grasso sui glutei: gli studi scientifici e gli approfondimenti