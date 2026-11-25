Il consenso sessuale, il confine tra seduzione e molestia, il ruolo dell’alcol e delle sostanze e l’importanza dell’educazione affettiva: sono i temi al centro di questa riflessione del professor Emmanuele A. Jannini, endocrinologo, andrologo e sessuologo, che invita a ripensare le dinamiche tra uomini e donne alla luce di un principio fondamentale: in una relazione sessuale, il rispetto della volontà e della libertà dell’altra persona non può mai essere messo in discussione.

Consiglio per i miei lettori: riprendiamo in mano uno dei più profondi romanzi morali del ‘900, Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini, dove sono raccontate le radici di tanti mali di Roma e dell’Italia di oggi. Il terzo capitolo ci porta in un cinema di una Garbatella lucida di pioggia. Lui, per il solo fatto di averle pagato il biglietto, pretende di avere un riscontro sessuale, ma «Irene continuava a svincolare la mano, cocciuta. Tommaso gliela dovette stringere con tutta forza. (…) Irene voltò la testa verso di lui, e gli fece: “Nun vojo, statte fermo, a Tomà!” (…) Tommaso diventò una bestia (…). Un po’ alla volta, sempre guardandosi il film, e come se non fosse la sua, Irene lasciò la mano a Tommaso». In queste righe si riassume una dinamica drammaticamente diffusa nei rapporti uomo-donna. La violenza dell’uno, la sofferenza e l’umiliazione dell’altra.

Seduzione e consenso: perché il corteggiamento non autorizza a tutto

Quando arrivai a Bethesda, Maryland, per lavorare nei National Institutes of Health, tempio della ricerca scientifica del pianeta, qualcuno della comunità italiana provvide prontamente a insegnarmi che, se si uscisse a cena con una ragazza americana, ove la stessa avesse accettato di essere ospite senza contribuire a pagare il conto del ristorante, molto verosimilmente la serata si sarebbe conclusa con qualche intima effusione, se non di più. Non sono in grado di avvalorare la teoria perché nel corso dell’anno che ho trascorso lì l’unica donna che portavo fuori a cena era mia moglie.

L’aneddoto è però interessante perché suggerisce un codice di comportamento, un segnale che autorizzi a passare, come si dice, a vie di fatto senza rischiare un ceffone o una denuncia. Un po’ per natura, un po’ per cultura, il ruolo cosiddetto propositivo-attivo è stato tradizionalmente maschile, mentre quello dispositivo-passivo appariva più femminile. Una testosteronica intraprendenza cui spettava il compito di sedurre le femmine con segnali verbali e non verbali. Uso un doveroso tempo imperfetto perché i nostri anni ora sono caratterizzati da una benedetta rinuncia alla rigidità degli stereotipi di genere come questi. Ancor oggi, tuttavia, è più spesso il maschio a chiedere. Ma quanto a lungo e fin dove si può spingere l’aspirante seduttore?

In effetti è una domanda vecchia come il mondo: Elena ha immediatamente ceduto alle manovre d’amore di Paride o si è inizialmente negata? E Ginevra quanto ha resistito al più bello e valoroso dei cavalieri della Tavola Rotonda, Lancillotto del Lago, prima di tradire il buon Re Artù? Insomma, quanti «no» sono pronunciati prima del «sì» della seduzione? La letteratura cortese cantata dai trovatori prevedeva, in larga parte, una continua richiesta maschile e un’eterna negazione femminile. In ogni cultura ci sono infatti fiabe e racconti di donne che devono essere un po’ forzate prima di cedere ai loro seduttori impegnati a superare prove (draghi, castelli e nemici), metafore della resistenza muliebre.

Ora però, e del tutto giustamente, l’etica della coppia ha cambiato registro. Il solo tentativo di indurre – se non di obbligare – un’altra persona a concedersi sessualmente, rientra nelle molestie sessuali e l’uso di toni sessuali espliciti o impliciti può già costituire un atto abusivo. Ma certo non è sempre facile stabilire il confine tra intraprendenza, invadenza e abuso. Il concetto di consenso, modernamente declinato, è diventato quindi il criterio di giudizio da utilizzare che sta profondamente modificando le dinamiche seduttive, perlomeno in Occidente.

Consenso sessuale: che cos’è e quali caratteristiche deve avere

Il consenso è infatti un aspetto fondamentale di qualsiasi relazione sessuale sana e rispettosa. Ora si è convinti che sia assolutamente essenziale e imprescindibile che tutte le persone coinvolte in una relazione accettino volontariamente di impegnarsi in qualsiasi attività sessuale, verificando costantemente che tutte le parti si sentano a proprio agio, al sicuro e rispettate.

Cominciamo dalla definizione di consenso: è un accordo entusiasta, chiaro e volontario per impegnarsi in specifiche attività sessuali.

Si tratta di un processo dinamico, continuo, ma anche fluttuante, che può essere ritirato in qualsiasi momento .

. Il consenso dovrebbe essere reciproco, il che significa che tutte le parti coinvolte sono attivamente d’accordo e consapevoli di ciò che sta accadendo.

Il punto chiave è che il silenzio, o l’assenza di un chiaro «no», non implica il consenso . Ci dev’essere quindi un sonoro «sì» da parte di tutti i partecipanti.

. Ci dev’essere quindi un sonoro «sì» da parte di tutti i partecipanti. Dal punto di vista sessuologico, e quindi non solamente giuridico, l’accordo ha pertanto da essere entusiasta e genuino. Ovvero un «sì» appassionato e formulato, per alcuni un po’ in contrasto con la tipica natura non verbale del linguaggio del corpo utilizzato a letto.

Il consenso sessuale, inoltre, dev’essere totalmente volontario, senza alcuna forma di pressione, manipolazione o coercizione. Insomma, entrambe le parti dovrebbero sentirsi libere di esprimere i propri desideri e stabilire i limiti. Perché ciò avvenga è indispensabile che ci sia una comunicazione chiara, aperta e onesta. Anche ove il linguaggio del corpo sia assolutamente esplicito, occorrerebbe parlare dei desideri, dei confini e delle preferenze personali, assicurandosi che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda.

Il consenso non è poi una tantum, ma al contrario deve rinnovarsi continuamente man mano che l’attività sessuale si dipana e procede. Da ciò discende che, in qualsiasi momento, se qualcuno si sente a disagio o vuole smettere, la sua decisione dev’essere rispettata immediatamente. È il cosiddetto consenso attivo.

Alcol e droghe: perché non si può dare il consenso se si è alterati

Infine, l’aspetto più sottile, ma forse anche più importante: l’assoluta necessità che gli attori coinvolti nell’atto sessuale siano assolutamente competenti, ovvero devono essere mentalmente in grado di prendere decisioni informate. Il consenso non può essere dato se si è incapaci di intendere e di volere a causa dell’età, di un rapporto di sudditanza economica, sociale, psicologica ed emotiva, oppure a causa di alcol, droghe o altre sostanze che compromettono la capacità di giudizio.

Anche qui i confini sono piuttosto labili: gli stessi colleghi italiani di Bethesda in vena di non richiesti consigli si erano fatti un vademecum che individuava nei long drink e nei superalcolici ad alto tenore zuccherino (celeberrimo era uno a base di scotch whisky, miele di erica, erbe e spezie, che non nomino per ovvi motivi) un metodo per ridurre le difese di chi si voleva portare a letto. Poiché la vittima volontariamente beveva, seppure l’intento fosse simile, questa «tecnica» non può essere del tutto paragonata alla droga dello stupro (Ghb, Gbl, Bd ecc.) che, versata surrettiziamente nelle bevande, rende la vittima manipolabile e priva di volontà. In entrambi i casi, un partner ebbro o drogato non può esprimere un pieno consenso e quindi si riconoscono i termini della violenza sessuale.

Chi violenta è incapace di sedurre

Non ci possono essere dubbi nelle particolarmente efferate e disumane violenze di gruppo. In questi casi la paura blocca tutte le capacità di reazione, la vittima è paralizzata, incapace di ribellarsi o semplicemente di chiedere aiuto. Per quanto tentino di farlo nelle aule di tribunale quando vengono assicurati alla giustizia, nessuno di questi carnefici può onestamente sostenere di essersi trovato di fronte a un muto consenso quando la vittima non è in grado di muovere un solo muscolo.

E che dire degli altri maschi (e talvolta, purtroppo, femmine) del branco che assistono come più o meno eccitati spettatori o come osceni cameraman impegnati a filmare il delitto col cellulare, in un’acefala compulsione a ottenere una ben triste celebrità sui social, o addirittura contribuendo a immobilizzare o a terrorizzare la vittima? Per i maschi violentatori o spettatori vale comunque la stessa diagnosi di impotenza, fisicamente (molti femminicidi sono proprio generati dalla rabbia di non essere riusciti a portare a termine la violenza sessuale stessa) o perlomeno etimologicamente intesa: incapacità di far innamorare, condurre a sé (se-durre), generare passione emotiva e sessuale.

Le donne del branco possono essere animate nella loro correità dalla paura di diventare a loro volta vittime – e alcune, infatti, lo sono state – ma anche dalla crudele competizione intragenere e dalla totale incapacità di empatia, spesso generata dall’assenza di educazione generale, sessuale e ai sentimenti.

Educazione affettiva: perché tanti giovani non conoscono il consenso

A chi sostiene che il patriarcato in Italia non esista più risponde con l’evidenza dei numeri il rapporto Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza di Ipso-Save the Children, secondo cui il 43% degli intervistati crede che se davvero una ragazza non vuole avere un rapporto sessuale con qualcuno/a, il modo di sottrarsi lo trova; non solo: il 29% degli adolescenti è convinto che le ragazze possono contribuire a provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire e/o di comportarsi e il 24% pensa che se una ragazza non dice chiaramente «no» vuol dire che è disponibile al rapporto sessuale (26% tra i maschi e 21% tra le femmine). Insomma, un’enorme percentuale di italiani risulta affettivamente analfabeta.

Abbiamo quindi un disperato bisogno di una rinnovata grammatica, di nuove chiavi di lettura che permettano di essere attori e mai carnefici e vittime. Forse le prime parole chiave da usare per essere veramente amanti sono rispetto e dignità: il consenso è infatti radicato nel trattare l’altra persona con rispetto e nel riconoscere la dignità di ogni individuo. Stabilisce una base per interazioni positive e appropriate, capaci di generare mutuo piacere e passione. Affinché non accada più come a Irene che «si rannicchiò sulla seggiola, muta come l’ombra, sconsolata in tutte le parti del corpo (…), guardandosi il film cogli occhi luccicanti di pianto».