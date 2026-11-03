Decision fatigue, che cos’è la stanchezza decisionale e come combatterla

Arrivi a fine giornata e anche stabilire cosa mangiare o quale film guardare diventa una fatica? Potrebbe essere un segnale di decision fatigue, o stanchezza decisionale: una condizione in cui prendere decisioni, soprattutto dopo averne affrontate già molte altre, è difficile e richiede un grande sforzo mentale. Il risultato può essere una maggiore insicurezza, la tendenza a rimandare le scelte o, al contrario, a decidere d’impulso. Ma da cosa dipende questa stanchezza e come alleggerirla?

Che cos’è la decision fatigue

Selezionare cosa indossare al mattino, pensare a cosa mangiare a colazione, individuare il percorso meno trafficato per andare al lavoro, rispondere alle email e stabilire da quale attività iniziare. Senza dimenticare gli impegni famigliari e la lista della spesa. La giornata è scandita da decisioni continue, più o meno consapevoli.

È proprio quando le scelte si accumulano che può emergere la decision fatigue, o stanchezza decisionale, una sensazione di stanchezza mentale che rende più difficile valutare le alternative. Il risultato? Si diventa indecisi, si tende a rimandare oppure, al contrario, si sceglie in fretta pur di non doverci pensare ancora.

Non sono soltanto le decisioni importanti a richiedere energie mentali. Anche le piccole scelte quotidiane, sommate a responsabilità, preoccupazioni e continue richieste di attenzione, possono contribuire al sovraccarico e rendere più faticoso affrontare le decisioni successive.

Perché prendere tante decisioni può stancarci

La decision fatigue può dipendere da diversi fattori, che spesso si sommano tra loro. Oltre al numero delle decisioni, giocano un ruolo importante anche la loro complessità, il tempo a disposizione e il modo in cui affrontiamo l’incertezza. Ecco le principali condizioni che possono rendere il processo decisionale più faticoso.

Il carico cognitivo: per decidere, spesso, occorre raccogliere informazioni, confrontare alternative, prevedere le conseguenze e valutare i rischi. Se le decisioni si susseguono senza pause, mantenere lo stesso livello di attenzione può diventare difficile, soprattutto se le questioni da affrontare sono complesse.

per decidere, spesso, occorre raccogliere informazioni, confrontare alternative, prevedere le conseguenze e valutare i rischi. Se le decisioni si susseguono senza pause, mantenere lo stesso livello di attenzione può diventare difficile, soprattutto se le questioni da affrontare sono complesse. Il sovraccarico mentale: gestire contemporaneamente lavoro, famiglia, scadenze e preoccupazioni richiede un continuo lavoro di pianificazione. Quando la mente è già impegnata a tenere tutto sotto controllo, anche le decisioni più semplici possono diventare faticose.

gestire contemporaneamente lavoro, famiglia, scadenze e preoccupazioni richiede un continuo lavoro di pianificazione. Quando la mente è già impegnata a tenere tutto sotto controllo, anche le decisioni più semplici possono diventare faticose. L’incertezza e la paura di sbagliare: quando una decisione viene percepita come particolarmente importante o difficile da modificare, la paura di sbagliare e di pentirsi può complicare le cose.

quando una decisione viene percepita come particolarmente importante o difficile da modificare, la paura di sbagliare e di pentirsi può complicare le cose. Il numero eccessivo di alternative: avere molte opzioni tra cui scegliere può rendere più impegnativo il processo, soprattutto quando non si hanno criteri chiari per individuare quella più adatta.

avere molte opzioni tra cui scegliere può rendere più impegnativo il processo, soprattutto quando non si hanno criteri chiari per individuare quella più adatta. Il carattere e il temperamento: le persone indecise per natura possono sperimentare maggiori difficoltà quando devono scegliere tra più possibilità. La tendenza a dubitare delle proprie valutazioni e il timore di sbagliare decisione possono trasformarsi in un susseguirsi di dubbi e ripensamenti.

le persone indecise per natura possono sperimentare maggiori difficoltà quando devono scegliere tra più possibilità. La tendenza a dubitare delle proprie valutazioni e il timore di sbagliare decisione possono trasformarsi in un susseguirsi di dubbi e ripensamenti. Il perfezionismo: chi vuole sempre trovare la soluzione migliore in assoluto rischia di continuare a confrontare le opzioni anche quando dispone già di elementi sufficienti per scegliere.

Se a tutto questo si aggiungono lo stress, la mancanza di sonno, l’uso eccessivo del cellulare e il poco tempo per riflettere, il processo decisionale può diventare ancora più impegnativo. Si tratta, infatti, di condizioni che possono compromettere attenzione, concentrazione e capacità di valutare le informazioni.

Quali sono i sintomi della decision fatigue

La decision fatigue può manifestarsi in modi diversi, influenzando la capacità di scegliere, la concentrazione e persino il rapporto con gli altri. Ecco i principali segnali a cui prestare attenzione.

Indecisione: anche le scelte più semplici sembrano difficili e richiedono più tempo del solito.

anche le scelte più semplici sembrano difficili e richiedono più tempo del solito. Tendenza a procrastinare: si rimandano decisioni e incombenze perché affrontarle sembra richiedere troppe energie.

si rimandano decisioni e incombenze perché affrontarle sembra richiedere troppe energie. Impulsività: pur di togliersi il pensiero, si sceglie in fretta, senza valutare adeguatamente le alternative.

pur di togliersi il pensiero, si sceglie in fretta, senza valutare adeguatamente le alternative. Preferenza per le soluzioni più immediate: si tende a preferire l’opzione più semplice o famigliare, senza verificare se vada davvero bene.

si tende a preferire l’opzione più semplice o famigliare, senza verificare se vada davvero bene. Difficoltà di concentrazione: mantenere l’attenzione sulle informazioni necessarie per prendere una decisione diventa più faticoso.

mantenere l’attenzione sulle informazioni necessarie per prendere una decisione diventa più faticoso. Irritabilità: anche le richieste più banali o le domande degli altri possono suscitare insofferenza, perché vengono percepite come ulteriori incombenze.

anche le richieste più banali o le domande degli altri possono suscitare insofferenza, perché vengono percepite come ulteriori incombenze. Bisogno di delegare: si preferisce lasciare ad altri il compito di scegliere, anche quando normalmente si affronterebbe la decisione in autonomia.

Questi segnali non sono specifici della stanchezza decisionale e possono comparire anche in altre situazioni, per esempio in periodi di stress intenso o dopo aver dormito poco. Per questo, è importante considerarli nel contesto in cui si manifestano.

Come combattere la decision fatigue: 9 strategie pratiche

Per ridurre la stanchezza decisionale è importante imparare a gestire meglio le scelte. Organizzare in anticipo alcune attività, limitare le alternative e concedersi momenti di recupero aiuta a contenere il carico mentale e a riservare più energie alle decisioni che contano davvero. Ecco tutte le strategie utili.

1. Giocare d’anticipo

Non tutte le scelte richiedono lo stesso tempo e la stessa attenzione. Creare delle routine permette di ridurre il numero di decisioni da prendere durante la giornata e di risparmiare energie mentali. Per esempio, si può decidere in anticipo cosa indossare per andare al lavoro, organizzare il menù settimanale o stabilire in quali orari controllare la posta elettronica. Una volta semplificate le attività abituali, risulta più facile concentrarsi sulle decisioni che richiedono una valutazione più approfondita.

2. Stabilire le priorità

Quando tutto sembra urgente, diventa più difficile capire da dove cominciare. All’inizio della giornata, può essere utile individuare le due o tre decisioni più importanti da affrontare, distinguendole dalle incombenze che possono essere rimandate o risolte rapidamente.

Dare un ordine alle attività aiuta a distribuire meglio l’attenzione, evitando di spendere troppe energie su questioni secondarie e di arrivare alle scelte più impegnative con la sensazione di avere già esaurito le proprie risorse. Il risultato sarà una riduzione naturale della decision fatigue.

3. Limitare il numero di alternative

Avere molte possibilità tra cui scegliere non significa necessariamente prendere una decisione migliore. Quando le opzioni sono numerose, il confronto può diventare lungo e dispersivo. Per semplificarlo, conviene stabilire in anticipo quali caratteristiche sono davvero importanti.

Si deve acquistare un computer? Provare a definire un budget massimo e tre requisiti essenziali, come autonomia, peso e prestazioni. In questo modo, è più facile escludere i modelli che non rispondono alle proprie esigenze e concentrarsi su poche alternative pertinenti.

Stabilire dei criteri chiari aiuta anche a riconoscere quando si dispone di informazioni sufficienti per decidere, senza continuare a cercare un’opzione teoricamente migliore.

4. Distinguere le decisioni reversibili da quelle difficili da modificare

Sebbene non tutte le scelte abbiano lo stesso peso, a volte tendiamo a dedicarvi lo stesso livello di attenzione. Prima di iniziare a valutare ogni alternativa, può essere utile chiedersi quanto sarebbe difficile tornare sui propri passi in un secondo momento e quali conseguenze comporterebbe un eventuale errore.

Se una decisione è facilmente reversibile e comporta rischi limitati, può essere ragionevole scegliere senza analizzare ogni dettaglio. Al contrario, se può comportare cambiamenti importanti, è opportuno raccogliere le informazioni necessarie e dedicare alla valutazione il tempo adeguato, chiedendo anche un parere qualificato se serve.

Imparare a distinguere le scelte quotidiane da quelle più impegnative permette di distribuire meglio le energie.

5. Fare delle pause contro la decisione fatigue

Se le decisioni si susseguono senza interruzioni o devono essere prese in una giornata molto faticosa, mantenere la concentrazione può diventare più difficile. Per questo, quando possibile, è bene prendersi delle brevi pause, evitando di concentrare tutte le attività più impegnative nello stesso momento.

Alzarsi dalla scrivania, fare una passeggiata di qualche minuto o bere una tisana sono piccoli accorgimenti che aiutano a interrompere il flusso delle richieste e a concedersi un momento di recupero, diminuendo la decision fatigue.

Se una scelta non è urgente e ci si sente particolarmente stanchi o confusi, può essere utile rimandarla a un momento in cui si è più riposati, purché il rinvio non diventi un’abitudine che alimenta l’indecisione.

Se una decisione non è rimandabile, provare a concentrarsi sulle informazioni essenziali, senza aggiungere ulteriori valutazioni non necessarie.

6. Accettare che non tutte le scelte saranno perfette

Il desiderio di prendere sempre la decisione ideale può trasformare anche una scelta ordinaria in un processo lungo e faticoso. A volte, la cosa migliore è accettare un certo margine di imperfezione. Non vuol dire essere superficiali, ma riconoscere che, in molte situazioni, una scelta sufficientemente buona è già abbastanza. In questo modo si avranno più tempo ed energie per le decisioni davvero importanti.

7. Ridurre le distrazioni digitali

Notifiche, messaggi ed email richiedono frequenti cambi di attenzione. Anche quando non comportano una decisione importante, rappresentano delle interruzioni che possono rendere più difficile mantenere la concentrazione e riprendere il filo di ciò che si stava facendo.

Per limitare il sovraccarico, può essere utile disattivare le notifiche non essenziali, tenere lo smartphone lontano durante le attività che richiedono maggiore attenzione e stabilire alcuni momenti della giornata per controllare la posta elettronica e rispondere ai messaggi.

8. Imparare a dire di no

Dire sempre di sì significa aggiungere alla propria giornata nuovi impegni e, spesso, altre decisioni da prendere. Imparare a stabilire dei limiti può aiutare a proteggere il proprio tempo e a ridurre il sovraccarico mentale.

Prima di accettare un nuovo incarico, un invito o una richiesta di aiuto, fermarsi un momento e chiedersi se si hanno davvero il tempo e le energie per occuparsene. Non è necessario non dire mai di no per essere disponibili e collaborativi: in alcuni casi, rimandare, chiedere una scadenza più flessibile o rifiutare con gentilezza è una scelta sana e legittima.

9. Chiedere aiuto e condividere le responsabilità

Quando si è abituati a gestire tutto in autonomia e a non chiedere mai aiuto, si rischia di farsi carico anche delle decisioni che potrebbero essere condivise. In famiglia, per esempio, organizzare i pasti, pianificare gli impegni dei figli e gestire le incombenze domestiche da soli può diventare un’attività mentale continua.

Distribuire le responsabilità permette di alleggerire questo carico. Non significa soltanto chiedere a qualcuno di svolgere un compito, ma anche affidargli l’organizzazione e le decisioni necessarie.

Lo stesso principio vale sul lavoro: chiarire chi è responsabile di una scelta, confrontarsi con un collega o chiedere un parere quando serve aiuta ad alleggerire la decisione fatigue.

Quando è il caso di chiedere aiuto

Sentirsi mentalmente stanchi dopo una giornata impegnativa e avere voglia di rimandare alcune decisioni è del tutto normale.

Se, invece, l’indecisione e la fatica mentale persistono, interferiscono con il lavoro, le relazioni o le attività quotidiane e si accompagnano a sintomi come insonnia, ansia, umore depresso o stanchezza fisica marcata, è importante non sottovalutarli. In questi casi, parlarne con il medico può aiutare a individuare le possibili cause del malessere e a capire come affrontarlo.