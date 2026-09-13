Benessere

Hobby 2026, la rivincita del tempo senza schermi: 8 nuove passioni da provare

Dal giardinaggio creativo al fai da te, passando per caffè, collezionismo e astrologia: ecco le nuove tendenze che invitano a rallentare, usare le mani e ritagliarsi tempo lontano dalla tecnologia

Foto di Aurora Pianigiani Aurora Pianigiani13 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 13 Settembre 2026
2 minuti di lettura
donna che si dedica all'hobby manuale di confezionare una lampada vintage
Hobby 2026, la rivincita del tempo senza schermi: 8 nuove passioni da provare - www.ok-salute.it

Le attività creative e manuali che non richiedono l’uso di schermi stanno acquisendo sempre più popolarità. A confermarlo, è anche il nuovo report di Pinterest dedicato agli hobby del 2026: non si tratta solo di “staccare la spina”, ma di scegliere passatempi che richiedano attenzione, capaci di ridurre lo stress e rendere il tempo libero appagante. Scopriamo 8 trend che invitano a lasciare per un po’ la tecnologia, sperimentando nuove passioni.

Kitchen witch: tra erbe, spezie e antichi rituali

Kitchen witch, tendenza hobby 2026 secondo il report di pinterest
Kitchen witch: tra erbe, spezie e antichi rituali – www.ok-salute.it

Kitchen witch” trasforma la cucina in un luogo dedicato al benessere, dove coltivare creatività e piccoli rituali. L’idea è riscoprire il piacere di preparare qualcosa con le proprie mani, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla sperimentazione. Tra le attività legate a questa tendenza ci sono le preparazioni artigianali, dagli infusi di erbe alle miscele di spezie, dalle fermentazioni alle creazioni con cera d’api e tessuti. Più che il risultato perfetto, a contare è il tempo dedicato al processo e alla scoperta.

Cosmic reset: alla scoperta dell’astrologia

Cosmic reset:, una delle tendenze hobby 2026 di pinterest
Cosmic reset: alla scoperta dell’astrologia – www.ok-salute.it

Secondo il report di Pinterest, cresce l’interesse ad apprendere le basi dell’astrologia. Aumentano infatti le ricerche dedicate alla lettura del tema natale e all’astrocartografia, cioè lo studio della relazione tra carta astrologica e luoghi geografici. Il trend comprende anche la curiosità verso tarocchi e cristalli.

Hobby 2026: la caffetteria tra le mura domestiche

Home café engineering, una delle tendenze hobby 2026 secondo report pinterest
Hobby 2026: la caffetteria tra le mura domestiche – www.ok-salute.it

Home café engineering” rende la pausa caffè un’esperienza da preparare e curare nei minimi dettagli. Preparare una bevanda diventa così un’attività a cui dedicare tempo, sperimentando ingredienti, tecniche e combinazioni sempre nuove. Latte aromatizzati ispirati ai dessert, sciroppi e combinazioni originali sono i protagonisti di questa tendenza. Anche il giusto “coffee corner” contribuisce a creare un’autentica atmosfera da caffetteria.

Backyard botanist: l’osservazione della natura

backyard botanist, una delle tendenze hobby 2026 secondo report pinterest
Backyard botanist: l’osservazione della natura – www.ok-salute.it

Fiori pressati, album per acquerelli e guide naturalistiche illustrate sono al centro di “backyard botanist”, una tendenza che include osservazione della natura e attività artistiche. Disegnare una pianta, raccogliere e conservare un fiore o semplicemente riconoscere una specie può diventare un modo per rallentare il ritmo. Si tratta di un approccio personale e spontaneo in cui non conta la ricerca della perfezione, ma il tempo dedicato a fermarsi e osservare con attenzione.

Secondhand sidequest: alla ricerca di pezzi unici

Secondhand sidequest, una delle tendenze pinterest per gli hobby 2026
Secondhand sidequest: alla ricerca di pezzi unici – www.ok-salute.it

Fare acquisti nei negozi dell’usato diventa una vera caccia al tesoro, alla ricerca di capi vintage e pezzi d’archivio degli anni ’90 e 2000. Una volta trovato il pezzo giusto, operazioni e tecniche come l’uncinetto, il rammendo e il patchwork permettono di personalizzarlo e renderlo unico.

Hobby 2026: l’arte di personalizzare

handmade hacker una delle tendenze hobby 2026 secondo pinterest
Hobby 2026: l’arte di personalizzare – www.ok-salute.it

Tra le tendenze legate agli hobby del 2026 c’è “handmade hacker”, che spazia dalla realizzazione di template per riviste di compleanno, diari e pubblicazioni autoprodotte, fino ai modelli per creare confezioni a sorpresa e ai cyberdeck, ovvero computer costruiti su misura. Il filo conduttore è la personalizzazione: non limitarsi a utilizzare un oggetto così com’è, ma intervenire per renderlo più personale.

Curated clutter: il collezionismo come elemento decorativo

Curated clutter o collezionismo è una delle tendenze 2026 per pinterest
Curated clutter: il collezionismo come elemento decorativo – www.ok-salute.it

Collezionare diventa sempre di più un modo per esprimere la propria personalità. Oggetti come photocard, vinili, DVD, monete e adesivi di viaggio sono valorizzati come veri e propri elementi d’arredo da esporre negli spazi di casa.

Hobby 2026: il “fai da te” accessibile

casual crafter una delle tendenze hobby 2026 di pinterest
Hobby 2026: il “fai da te” accessibile – www.ok-salute.it

Su Pinterest, infine, prende piede l’attitudine del casual crafter: il mondo della manualità si orienta verso hobby pratici e alla portata di tutti. Si realizzano creazioni che appaiono elaborate e curate, ma che possono essere alla portata di tutti. Il risultato può diventare anche un regalo originale e personalizzato: un ulteriore modo per trasformare il tempo dedicato a un hobby in qualcosa da condividere con gli altri.

Leggi anche…

Tags
Foto di Aurora Pianigiani Aurora Pianigiani13 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 13 Settembre 2026
2 minuti di lettura
Foto di Aurora Pianigiani

Aurora Pianigiani

Collabora con OK Salute e Benessere e si occupa di comunicazione in ambito medico-scientifico e ambientale. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, si è formata nel settore dei media digitali e del giornalismo. Ha conseguito il Master in Comunicazione della Scienza e della Salute presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e contestualmente ha scritto articoli per testate giornalistiche che svolgono attività di fact-checking.

Correlati

primo piano su due scarpe da ginnastica

Cosa fa una camminata veloce di 30 minuti al giorno al tuo corpo?

12 Settembre 2026
ragazza allo specchio che mette una crema idratante sulla pelle dopo l'estate

Pelle dopo l’estate: gli errori da evitare per non peggiorare i danni del sole

10 Settembre 2026
due mani che si incrociano a formare un cuore mentre piantano una piantina nel terreno

Sporcarsi le mani fa bene alla salute: perché toccare terra, piante e muschio rafforza il sistema immunitario

10 Settembre 2026
una signora con un mazzo di fuori in mano

Odore da anziani: perché (e da quando) cambia il nostro odore con l’età

9 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio