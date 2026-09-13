Hobby 2026, la rivincita del tempo senza schermi: 8 nuove passioni da provare

Le attività creative e manuali che non richiedono l’uso di schermi stanno acquisendo sempre più popolarità. A confermarlo, è anche il nuovo report di Pinterest dedicato agli hobby del 2026: non si tratta solo di “staccare la spina”, ma di scegliere passatempi che richiedano attenzione, capaci di ridurre lo stress e rendere il tempo libero appagante. Scopriamo 8 trend che invitano a lasciare per un po’ la tecnologia, sperimentando nuove passioni.

Kitchen witch: tra erbe, spezie e antichi rituali

“Kitchen witch” trasforma la cucina in un luogo dedicato al benessere, dove coltivare creatività e piccoli rituali. L’idea è riscoprire il piacere di preparare qualcosa con le proprie mani, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla sperimentazione. Tra le attività legate a questa tendenza ci sono le preparazioni artigianali, dagli infusi di erbe alle miscele di spezie, dalle fermentazioni alle creazioni con cera d’api e tessuti. Più che il risultato perfetto, a contare è il tempo dedicato al processo e alla scoperta.

Cosmic reset: alla scoperta dell’astrologia

Secondo il report di Pinterest, cresce l’interesse ad apprendere le basi dell’astrologia. Aumentano infatti le ricerche dedicate alla lettura del tema natale e all’astrocartografia, cioè lo studio della relazione tra carta astrologica e luoghi geografici. Il trend comprende anche la curiosità verso tarocchi e cristalli.

Hobby 2026: la caffetteria tra le mura domestiche

“Home café engineering” rende la pausa caffè un’esperienza da preparare e curare nei minimi dettagli. Preparare una bevanda diventa così un’attività a cui dedicare tempo, sperimentando ingredienti, tecniche e combinazioni sempre nuove. Latte aromatizzati ispirati ai dessert, sciroppi e combinazioni originali sono i protagonisti di questa tendenza. Anche il giusto “coffee corner” contribuisce a creare un’autentica atmosfera da caffetteria.

Backyard botanist: l’osservazione della natura

Fiori pressati, album per acquerelli e guide naturalistiche illustrate sono al centro di “backyard botanist”, una tendenza che include osservazione della natura e attività artistiche. Disegnare una pianta, raccogliere e conservare un fiore o semplicemente riconoscere una specie può diventare un modo per rallentare il ritmo. Si tratta di un approccio personale e spontaneo in cui non conta la ricerca della perfezione, ma il tempo dedicato a fermarsi e osservare con attenzione.

Secondhand sidequest: alla ricerca di pezzi unici

Fare acquisti nei negozi dell’usato diventa una vera caccia al tesoro, alla ricerca di capi vintage e pezzi d’archivio degli anni ’90 e 2000. Una volta trovato il pezzo giusto, operazioni e tecniche come l’uncinetto, il rammendo e il patchwork permettono di personalizzarlo e renderlo unico.

Hobby 2026: l’arte di personalizzare

Tra le tendenze legate agli hobby del 2026 c’è “handmade hacker”, che spazia dalla realizzazione di template per riviste di compleanno, diari e pubblicazioni autoprodotte, fino ai modelli per creare confezioni a sorpresa e ai cyberdeck, ovvero computer costruiti su misura. Il filo conduttore è la personalizzazione: non limitarsi a utilizzare un oggetto così com’è, ma intervenire per renderlo più personale.

Curated clutter: il collezionismo come elemento decorativo

Collezionare diventa sempre di più un modo per esprimere la propria personalità. Oggetti come photocard, vinili, DVD, monete e adesivi di viaggio sono valorizzati come veri e propri elementi d’arredo da esporre negli spazi di casa.

Hobby 2026: il “fai da te” accessibile

Su Pinterest, infine, prende piede l’attitudine del casual crafter: il mondo della manualità si orienta verso hobby pratici e alla portata di tutti. Si realizzano creazioni che appaiono elaborate e curate, ma che possono essere alla portata di tutti. Il risultato può diventare anche un regalo originale e personalizzato: un ulteriore modo per trasformare il tempo dedicato a un hobby in qualcosa da condividere con gli altri.