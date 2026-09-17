Decompressione lombare: cos’è, quando serve e come funziona l’intervento alla schiena

Vasco Rossi si è sottoposto a un intervento programmato di decompressione lombare. Il rocker ha fatto sapere che l’operazione è andata bene e che era già in piedi poco dopo l’intervento. La notizia ha portato sotto i riflettori una procedura della quale si parla spesso quando si affrontano mal di schiena, sciatica e problemi della colonna, ma che non coincide semplicemente con un’operazione per eliminare il dolore lombare.

Che cos’è la decompressione lombare

La decompressione lombare è un intervento chirurgico eseguito nella parte bassa della colonna vertebrale con l’obiettivo di liberare le strutture nervose quando sono compresse. La compressione può interessare le radici nervose che partono dalla colonna e raggiungono le gambe e, in determinate condizioni, le strutture nervose contenute nel canale vertebrale.

Una delle cause più frequenti è la stenosi del canale lombare, cioè un restringimento dello spazio attraverso il quale passano i nervi, spesso legato ai cambiamenti degenerativi della colonna che si sviluppano con l’età. Altre possibili indicazioni sono alcune forme di ernia del disco, la compressione di una radice nervosa, alcune conseguenze di traumi e, in situazioni specifiche, la compressione delle strutture nervose alla base della colonna.

Il punto fondamentale è quindi questo: la decompressione non è un intervento generico contro il mal di schiena. Serve soprattutto quando esiste una compressione delle strutture nervose che può spiegare i sintomi del paziente.

Quando può essere necessaria

Non tutti coloro che hanno mal di schiena devono sottoporsi a un intervento. In genere, prima della chirurgia vengono valutate le caratteristiche dei sintomi, la visita neurologica e gli esami di imaging, soprattutto la risonanza magnetica, per verificare che ci sia una corrispondenza tra ciò che mostra la colonna e ciò che il paziente avverte.

La decompressione può essere presa in considerazione, per esempio, quando una sciatica o altri sintomi neurologici persistono nonostante i trattamenti non chirurgici e gli esami mostrano una compressione compatibile con i disturbi. Le raccomandazioni NICE indicano proprio la decompressione nei pazienti con sciatica quando il trattamento non chirurgico non ha migliorato dolore o funzione e le immagini radiologiche sono coerenti con i sintomi.

Nella stenosi lombare possono comparire dolore, pesantezza, formicolio o debolezza alle gambe, spesso accentuati dalla posizione eretta o dalla camminata e alleviati sedendosi o flettendo il busto. Nei casi con sintomi moderati o gravi o con deficit neurologici, la chirurgia decompressiva può essere una delle opzioni terapeutiche.

Come si svolge l’intervento

La tecnica dipende dalla causa della compressione, dal livello della colonna coinvolto e dalle caratteristiche anatomiche del paziente. L’intervento viene generalmente eseguito in anestesia generale.

Il chirurgo raggiunge la zona interessata attraverso un’incisione nella parte bassa della schiena oppure, quando indicato, attraverso tecniche meno invasive. Può rimuovere una piccola quantità di osso per ampliare lo spazio disponibile per le strutture nervose: questa procedura è chiamata laminectomia o decompressione. In alcuni casi può essere necessario rimuovere anche una parte del disco intervertebrale, attraverso una discectomia.

Le tecniche mini-invasive utilizzano incisioni più piccole e strumenti che consentono di raggiungere la zona da trattare limitando, in alcuni casi, il danno ai tessuti circostanti. Non esiste però una tecnica universalmente migliore per tutti: la scelta dipende dalla diagnosi e dall’anatomia del singolo paziente. Una recente revisione sistematica ha rilevato, nelle stenosi lombari, alcuni vantaggi perioperatori delle tecniche tubulari mini-invasive rispetto alla chirurgia aperta, ma ha anche sottolineato l’eterogeneità degli studi disponibili.

Decompressione lombare: quali sono i rischi?

Come ogni intervento chirurgico, anche la decompressione lombare presenta possibili complicanze. Tra quelle descritte ci sono:

infezione della ferita,

sanguinamento,

perdita di liquido cerebrospinale dovuta a una lesione della dura madre,

danno a una radice nervosa,

instabilità della colonna e necessità di un nuovo intervento.

Le complicanze neurologiche gravi sono rare, ma rappresentano uno dei rischi che devono essere discussi prima dell’operazione.

La cosiddetta durotomia accidentale, cioè una piccola lesione della membrana che avvolge le strutture nervose con conseguente possibile perdita di liquido cerebrospinale, è una delle complicanze più note della chirurgia decompressiva. La sua frequenza varia in funzione del tipo di intervento, dell’anatomia e dei fattori di rischio del paziente.

Un altro aspetto importante riguarda il dolore: se il problema principale è un processo degenerativo della colonna, la decompressione può liberare il nervo senza necessariamente eliminare tutto il mal di schiena. L’intervento, infatti, agisce soprattutto sulla compressione nervosa e non può cancellare i cambiamenti degenerativi che si sono sviluppati nel tempo.

Chi può farla e chi invece non ne ha bisogno

La decisione di operare non dipende semplicemente dall’età o dalla presenza di una risonanza magnetica “alterata”. È necessario che esista una corrispondenza tra sintomi, visita clinica ed esami diagnostici e che il rapporto tra benefici e rischi sia favorevole per quella specifica persona.

Non è quindi indicata, in generale, per chi presenta soltanto un comune mal di schiena senza segni di compressione nervosa. Anche la presenza di una stenosi alla risonanza non significa automaticamente che debba essere operata: alcune persone hanno restringimenti del canale vertebrale senza sintomi importanti e possono essere trattate conservativamente.

Prima dell’intervento possono essere utilizzati, a seconda della diagnosi, farmaci, attività fisica e programmi di esercizio, fisioterapia e altre strategie non chirurgiche. La chirurgia viene valutata quando questi approcci non sono sufficienti oppure quando la compressione nervosa e i deficit neurologici rendono necessario un trattamento chirurgico.

Non esiste invece una semplice lista di persone che “non possono” essere sottoposte a decompressione lombare. Età, altre malattie, farmaci, condizioni cardiovascolari, problemi della coagulazione e caratteristiche della colonna devono essere valutati individualmente dal chirurgo e dall’anestesista. Anche l’età avanzata, da sola, non costituisce necessariamente un motivo per escludere l’intervento: è la valutazione complessiva del rischio operatorio a guidare la scelta.

Quanto dura la convalescenza?

Il recupero varia in maniera significativa in base al tipo di intervento, al numero di vertebre coinvolte, alle condizioni generali della persona e alla causa che ha reso necessario l’intervento.

In molti casi il paziente viene mobilizzato già nelle prime ore o nel primo giorno. La durata del ricovero dipende dalla procedura e dall’andamento postoperatorio; dopo alcuni interventi può essere possibile tornare a casa in pochi giorni.

Nelle settimane successive è generalmente importante riprendere progressivamente il movimento, evitando però di sottoporre la schiena a carichi eccessivi nelle prime fasi. Le indicazioni precise cambiano da paziente a paziente. Alcune strutture indicano un ritorno al lavoro intorno alle quattro-sei settimane, variabile soprattutto in funzione del tipo di attività svolta, mentre per riprendere tutte le normali attività possono essere necessarie fino a circa 12 settimane.

Il fatto di riuscire a camminare molto presto dopo l’intervento, quindi, non significa che la colonna sia già completamente guarita. Il recupero procede gradualmente e deve seguire le indicazioni del team chirurgico.

Serve la fisioterapia?

Non necessariamente nello stesso modo per tutti. Dopo una decompressione lombare semplice, alcuni pazienti possono iniziare a muoversi precocemente senza bisogno di un lungo programma riabilitativo. In altri casi la fisioterapia può essere utile per recuperare mobilità, forza, controllo dei movimenti e sicurezza nelle attività quotidiane.

La riabilitazione può quindi essere personalizzata in base alla situazione di partenza, al tipo di intervento e agli eventuali deficit presenti prima dell’operazione. Una revisione sistematica che ha analizzato 45 studi randomizzati e oltre 3.000 pazienti ha valutato diversi programmi riabilitativi dopo chirurgia lombare, confermando che il tema della riabilitazione va considerato in relazione alla specifica patologia e al tipo di intervento, più che attraverso un protocollo identico per tutti.

Nelle prime settimane, più che “stare a letto”, l’obiettivo è generalmente tornare gradualmente a muoversi. Camminare aumentando progressivamente la distanza è una delle indicazioni utilizzate nei percorsi postoperatori; esercizi più strutturati e lavoro di rinforzo vengono introdotti secondo le condizioni del paziente e le indicazioni del fisioterapista.

Quando rivolgersi subito al medico dopo l’intervento

Dopo una decompressione lombare alcuni disturbi possono essere normali nella fase iniziale, ma la comparsa di nuova debolezza alle gambe, perdita di sensibilità significativa, difficoltà a urinare o a controllare vescica e intestino, oppure perdita di sensibilità nella zona perineale richiede una valutazione medica urgente. Sono infatti sintomi che possono indicare una nuova o importante compromissione delle strutture nervose.