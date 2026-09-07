Farmacia Sella: l’evoluzione dei servizi permette di evitare le lunghe attese delle strutture pubbliche

La nostra farmacia ha aperto i battenti nel 1920: mio nonno Antonio Sella acquista la farmacia nella piazza principale di Schio, in provincia di Vicenza, e inizia l’attività. Ben presto avvia anche la produzione galenica e di specialità di sua formulazione. Tra queste, la Magnesina Sella si distingue a livello nazionale, ottenendo nel 1929 la medaglia d’oro all’Esposizione universale di Firenze. Forte di questo riconoscimento, mio nonno inizia a commercializzare i suoi prodotti in tutto il Veneto, contribuendo alla diffusione della cultura galenica territoriale.

Una farmacia di famiglia, da quattro generazioni

La tradizione prosegue nel tempo grazie all’impegno di mio padre, di mio marito e oggi di mio figlio. L’antica officina farmaceutica si è evoluta in un laboratorio chimico-farmaceutico moderno, i cui prodotti vengono distribuiti sia in Italia che all’estero, mantenendo intatto lo spirito di ricerca e qualità che ha caratterizzato le origini. In farmacia, la presenza della nostra famiglia è sempre rimasta un punto fermo: prima mia mamma, che purtroppo non è più con noi, poi io e mia sorella Alberta, custodi di una storia che continua a rinnovarsi ogni giorno. La vocazione della farmacia come centro di salute e di ascolto rimane per noi un elemento fondamentale.

Farmacia Sella, negli anni, è diventata un punto di riferimento per la comunità di Schio e dei comuni limitrofi, offrendo non solo consulenze professionali, ma anche rassicurazione e supporto nei momenti di maggiore fragilità. Tra i molti episodi che testimoniano questo ruolo, ricordiamo la storia di una signora senegalese che un giorno entrò in farmacia in evidente stato di agitazione, fino a perdere i sensi. La accompagnammo immediatamente nell’ambulatorio infermieristico e, rivolgendole alcune domande in francese, riuscimmo a comprendere la sua situazione: da mesi non disponeva più del permesso di soggiorno e, di conseguenza, non aveva potuto proseguire le cure per il suo gozzo multinodulare. La pressione arteriosa era molto elevata e il quadro clinico richiedeva un intervento tempestivo.

Contattammo un medico di nostra fiducia, che le prescrisse un farmaco antipertensivo e gli esami ematochimici necessari, in particolare quelli relativi alla funzionalità tiroidea. Grazie a questo intervento coordinato, il giorno successivo riuscimmo a fornirle la terapia specifica per la sua patologia. Fortunatamente, la signora ha poi trovato lavoro a Schio e quindi ha ottenuto l’assegnazione del medico di famiglia. Ancora oggi passa in farmacia per ringraziarci, ricordandoci quanto il nostro ruolo vada oltre la semplice dispensazione del farmaco: è un servizio di prossimità, di accoglienza e di cura della persona.

Farmacia Sella: dalla cura della persona ai nuovi servizi sanitari

Negli ultimi anni la farmacia ha ampliato in modo significativo la propria offerta, integrando servizi diagnostici e assistenziali che permettono al cittadino di accedere a prestazioni sanitarie rapide e qualificate. Oggi è possibile effettuare esami di glicemia, colesterolo, assetto lipidico, elettrocardiogramma e usufruire di servizi infermieristici dedicati, garantiti da personale formato e da strumentazione certificata. Questa evoluzione consente alla comunità di beneficiare di servizi professionali senza le lunghe attese tipiche delle strutture pubbliche, rafforzando il ruolo della farmacia come presidio sanitario di prossimità.

Matilde Sella