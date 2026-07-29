OK-Salute e Benessere agosto 2026

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Cover story: Maria Vera Ratti <<Convivo felicemente

con la mia tiroide pigra>>

Quando il medico mi ha detto che la mia tiroide era “pigra”, paradossalmente sono stata felice: avevo 15 anni e significava che potevo finalmente sgonfiarmi, recuperare la concentrazione e ritrovare me stessa». Volto emergente ma già molto amato delle fiction di Rai 1 e interprete in continua ascesa, Maria Vera Ratti si racconta, regalando

una narrazione di sé intrisa di una profonda, contagiosa positività. Dalla recitazione vissuta con totale dedizione alle sue passioni più autentiche, fino al legame profondo e armonioso con il proprio corpo e alla convivenza, nata negli anni complicati dell’adolescenza, con l’ipotiroidismo. Una patologia cronica complessa, che l’attrice napoletana

ha saputo trasformare in un’occasione di consapevolezza e che oggi affronta con una dose di sana ironia e incrollabile ottimismo.

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