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OK-Salute e Benessere agosto 2026

Il nuovo numero ti aspetta in edicola

Foto di PRS Admin OKS PRS Admin OKS29 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 29 Luglio 2026
1 minuto di lettura

Il nuovo numero di OK Salute e Benessere è in edicola, qui di seguito puoi leggere il Sommario del numero di agosto 2026. Ti aspettiamo in edicola!

In questo numero di OK Salute e Benessere

Cover story: Maria Vera Ratti <<Convivo felicemente
con la mia tiroide pigra>>

Quando il medico mi ha detto che la mia tiroide era “pigra”, paradossalmente sono stata felice: avevo 15 anni e significava che potevo finalmente sgonfiarmi, recuperare la concentrazione e ritrovare me stessa». Volto emergente ma già molto amato delle fiction di Rai 1 e interprete in continua ascesa, Maria Vera Ratti si racconta, regalando
una narrazione di sé intrisa di una profonda, contagiosa positività. Dalla recitazione vissuta con totale dedizione alle sue passioni più autentiche, fino al legame profondo e armonioso con il proprio corpo e alla convivenza, nata negli anni complicati dell’adolescenza, con l’ipotiroidismo. Una patologia cronica complessa, che l’attrice napoletana
ha saputo trasformare in un’occasione di consapevolezza e che oggi affronta con una dose di sana ironia e incrollabile ottimismo.

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