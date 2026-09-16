Leggere per piacere riduce il rischio di demenza fino a un terzo: la conferma dell’Università di Cambridge

Leggere non è solo uno dei piaceri più antichi dell’umanità, ma si conferma una vera e propria medicina preventiva per il cervello. A confermarlo è una nuova ed esaustiva revisione scientifica condotta dalle neuroscienziate Barbara Sahakian e Christelle Langley del Dipartimento di Psichiatria della University of Cambridge, in collaborazione con la fondazione benefica The Queen’s Reading Room, promossa dalla Regina Camilla per incentivare la lettura nel Regno Unito e nel mondo.

La ricerca evidenzia come l’atto di leggere sia in grado di modificare la struttura e la funzionalità cerebrale a qualsiasi età, a prescindere dal livello socioeconomico di partenza o dal tipo di testo scelto.

Un’arma contro l’invecchiamento cognitivo e la demenza

Uno dei dati più rilevanti emersi dalla revisione riguarda la salute degli anziani. Gli studi condotti su un campione di quasi 5.500 adulti dai 55 anni in su dimostrano che chi si dedica costantemente ad attività di stimolazione mentale, in primis la lettura di libri, riviste o quotidiani, mostra un tasso significativamente inferiore di deterioramento cognitivo su un arco temporale di cinque anni.

In particolare, l’abitudine alla lettura è risultata associata a una riduzione del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer fino al 33%.

Attraverso le tecniche di neuroimaging, i ricercatori hanno osservato che la lettura stimola aree chiave per la flessibilità mentale:

Modifiche strutturali e funzionali: aumento del volume cerebrale e della materia grigia nelle regioni deputate al controllo esecutivo, alla regolazione emotiva e alla cognizione sociale.

aumento del volume cerebrale e della materia grigia nelle regioni deputate al controllo esecutivo, alla regolazione emotiva e alla cognizione sociale. Connettività potenziata: miglioramento della sostanza bianca, le “autostrade” di comunicazione del cervello che supportano l’elaborazione del linguaggio e la memoria.

I benefici della lettura nei bambini: più attenzione, sonno migliore e meno schermi

Se nella terza età la lettura costruisce una “riserva cognitiva” di protezione, nei bambini e negli adolescenti rappresenta il motore per uno sviluppo cerebrale ottimale.

Analizzando i dati di un maxi-studio che ha coinvolto oltre 10.000 giovani, gli accademici hanno notato che chi inizia a leggere per piacere precocemente (nella prima infanzia) manifesta un netto vantaggio cognitivo e comportamentale:

Capacità cognitive superiores: memoria più salda, maggiore soglia di attenzione e capacità avanzate di problem solving .

memoria più salda, maggiore soglia di attenzione e capacità avanzate di . Miglior rendimento scolastico: risultati più alti non solo nelle materie umanistiche ma anche in quelle scientifiche e matematiche.

risultati più alti non solo nelle materie umanistiche ma anche in quelle scientifiche e matematiche. Stile di vita equilibrato: i giovani lettori soffrono di minori problemi di salute mentale (come ansia o impulsività), dormono un numero adeguato di ore e trascorrono meno tempo davanti agli schermi di smartphone e PC.

Alleviare lo stress e combattere la solitudine: la forza dei Book Club

I benefici della lettura non si fermano alla struttura anatomica del cervello, ma toccano in modo profondo la sfera emotiva e sociale:

Effetto antistress immediato: precedenti indagini condotte dalla Queen’s Reading Room hanno scoperto che bastano appena 5 minuti di lettura di un testo di narrativa per ridurre i livelli di stress fino al 20%, stimolando una sensazione di benessere e calma. Empatia e connessione: sfogliare le pagine delle storie aiuta ad immedesimarsi negli altri, sviluppando un’empatia superiore. L’importanza dei gruppi di lettura: come sottolineato dalla Professoressa Barbara Sahakian, i club del libro offrono un prezioso valore aggiunto attraverso la socializzazione. Essi rappresentano una soluzione ideale soprattutto per gli anziani con mobilità ridotta, offrendo un’occasione per sentirsi integrati, ridurre la solitudine e prevenire l’isolamento sociale, un altro fattore di rischio noto per la demenza.

L’allarme del calo di lettura e i consigli degli esperti

Nonostante le evidenze scientifiche, il quadro globale della lettura tra i giovanissimi appare preoccupante. Recenti dati forniti dall’OECD su 760.000 studenti in 91 Paesi mostrano che le competenze di lettura dei quindicenni sono ai minimi storici in questo secolo, trascinando verso il basso anche le competenze in matematica e scienze.

Di fronte a questo calo, gli esperti di Cambridge rassicurano: non è mai troppo tardi per iniziare.

Per avvicinare i più giovani o chi non ha l’abitudine al libro, la Dottoressa Christelle Langley suggerisce un approccio graduale e non intimidatorio: «L’importante è trovare un argomento che appassioni davvero, che si tratti di un videogioco o di un programma TV. Anche i fumetti e le graphic novel costituiscono un’ottima porta d’accesso, risultando spesso meno noiosi o scoraggianti rispetto a un romanzo tradizionale».

Benefici della lettura: studi e fonti citate

Per approfondire le evidenze scientifiche, le statistiche e i report menzionati in questo articolo, è possibile consultare le seguenti fonti ufficiali: