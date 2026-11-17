Immaginate di svegliarvi al mattino, guardare il vostro gatto e, per il resto della giornata, vedere gli occhi a mandorla, le pupille dilatate e il pelo tigrato dell’animale sovrapporsi al volto di ogni persona che incontrate per strada. È la straordinaria e disorientante realtà vissuta da Karl, un ragazzo statunitense di 28 anni, il cui caso clinico sta aiutando i neuroscienziati a svelare nuovi meccanismi sulla percezione visiva del cervello umano.

La vicenda, documentata da un team di ricercatori del Dartmouth College e pubblicata sulla rivista scientifica Cortex, getta nuova luce su due rarissime condizioni neurologiche:

la palinopsia: si tratta di un fenomeno per cui un’immagine vista in precedenza persiste o riappare nella percezione successiva, la prosopometamorfopsia (PMO): è un disturbo che altera e distorce la percezione dei volti.

Palinopsia: come funziona l'”effetto specchio” nella mente di Karl

Secondo quanto riportato nello studio, la percezione visiva di Karl dipende strettamente dal primo volto che osserva al risveglio. Se la mattina incrocia per primo lo sguardo di “Luna”, la sua gatta soriana grigia, i lineamenti felini dell’animale – come le orbite oculari allungate e le striature del manto – si trasferiscono automaticamente sui visi di tutti gli esseri umani con cui interagisce durante la giornata.

Al contrario, se al mattino Karl vede per primo il viso di una persona, finisce per proiettare gli occhi e le pupille di quell’individuo su tutti gli altri volti che incontra, compreso il musetto della sua gatta Luna.

Il disturbo è comparso due anni fa, in seguito a un intervento neurochirurgico resosi necessario per rimuovere una malformazione in una parte del lobo temporale destro, un’area cerebrale nota proprio per il suo ruolo cruciale nel riconoscimento e nell’elaborazione dei volti. Il caso dimostra che il cervello umano è in grado di estrarre singoli dettagli visivi dalla memoria recente e fonderli in tempo reale con ciò che stiamo guardando.

Palinopsia: il precedente del “barboncino sull’autobus”

Nella letteratura scientifica esiste un solo precedente paragonabile, pubblicato sempre sulla rivista Cortex nel 1986. In quell’occasione, una donna che nove mesi prima era stata colpita da un ictus salì su un autobus, vide un barboncino in grembo a un passeggero e, da quel momento, iniziò a vedere il muso del cane al posto della faccia di tutti gli altri viaggiatori a bordo. Rispetto a quel caso storico, in cui l’intero volto veniva sostituito, la condizione di Karl presenta una sfumatura ancora più complessa: il suo cervello trasferisce solo singole componenti (come gli occhi o le striature) da un volto all’altro.

L’intelligenza artificiale per “fotografare” le allucinazioni

Per mostrare al mondo scientifico ciò che Karl vede esattamente, il team guidato dal professor Brad Duchaine, direttore del Dartmouth Social Perception Lab, ha utilizzato un approccio innovativo combinando il disegno tradizionale con l’intelligenza artificiale. I ricercatori sono partiti da uno schizzo tracciato a mano per poi elaborarlo tramite modelli di IA generativa, perfezionando le immagini passo dopo passo insieme al paziente fino a ottenere una ricostruzione fotorealistica delle sue distorsioni visive.

«L’intelligenza artificiale offre a noi ricercatori la possibilità di generare visualizzazioni molto più accurate di ciò che sperimentano le persone affette da disturbi della percezione», ha spiegato il dottor Duchaine. «Comprendere esattamente cosa vede il paziente ci permette di studiare molto meglio la patologia e di cercare strategie per controllarla, rendendo il paziente stesso parte attiva di questo processo».

Fonti e approfondimenti sulla palinopsia