Ti siedi sul divano per guardare la TV e ti rendi conto di aver dimenticato gli occhiali in bagno. Ti alzi, attraversi il corridoio, entri nella stanza e… niente. Perché sei andato lì? Che cosa stavi cercando? Per un momento la mente sembra essersi svuotata. Allora torni indietro e, quasi per magia, il ricordo riaffiora. È una situazione comune, che può capitare a qualsiasi età e che spesso viene attribuita alla distrazione o alla stanchezza.

In realtà, dietro questo piccolo vuoto di memoria potrebbe esserci un fenomeno cognitivo conosciuto come Doorway Effect, letteralmente effetto della porta o della soglia. Il passaggio da un ambiente a un altro, infatti, può influenzare il modo in cui il cervello recupera le informazioni appena acquisite. Ma perché succede e quando è il caso di preoccuparsi?

Doorway Effect, perché dimentichiamo cosa dovevamo fare entrando in una stanza

Il Doorway Effect è un fenomeno studiato dalla psicologia cognitiva che descrive la difficoltà nel recuperare alcune informazioni dopo aver attraversato una porta o essersi spostati in un ambiente diverso.

Una delle prime ricerche a esplorare il rapporto tra cambiamento di contesto e memoria è stata condotta da Gabriel Radvansky, Sabine Krawietz e Andrea Tamplin, dell’Università di Notre Dame, negli Stati Uniti, e pubblicata sul Quarterly Journal of Experimental Psychology.

I ricercatori hanno coinvolto i partecipanti in una serie di esperimenti nei quali dovevano ricordare oggetti incontrati in diversi spazi, alcuni virtuali e altri reali. È emerso che il passaggio da un setting all’altro poteva complicare il compito.

Secondo gli autori, questo effetto potrebbe essere collegato al modo in cui la mente organizza le esperienze in eventi distinti. Quando si cambia ambiente, il cervello si “riaggiorna” e le informazioni legate all’ambito precedente possono diventare meno accessibili.

Il fenomeno è stato chiamato Doorway Effect proprio perché la soglia rappresenta un esempio concreto di confine tra due situazioni differenti.

Che cosa succede al cervello quando attraversiamo una porta?

Gli studi suggeriscono che il cervello non registra tutto quello che accade come un flusso indistinto. Al contrario, organizza le esperienze in episodi e sequenze, distinguendo ciò che appartiene a una situazione da quello che caratterizza la successiva. È come se suddividesse la giornata in tanti capitoli.

Questo processo viene definito segmentazione degli eventi (event segmentation). Per esempio, alzarsi, vestirsi, preparare la colazione, uscire di casa, salire in automobile, accompagnare i bambini a scuola e arrivare al lavoro sono azioni che fanno parte della stessa mattinata, ma rappresentano momenti separati, con obiettivi e informazioni differenti.

Ebbene, il passaggio da una stanza all’altra può diventare un confine tra due eventi. Quando si attraversa una porta, infatti, cambiano gli stimoli visivi, la posizione nello spazio e, talvolta, anche l’attività che si sta svolgendo. Il cervello, quindi, deve aggiornare il contesto e organizzare le informazioni in funzione della nuova situazione.

Durante questa transizione, alcuni ricordi legati all’ambiente precedente possono diventare temporaneamente meno accessibili. In altre parole, attraversare una soglia può favorire il passaggio da un insieme di informazioni a un altro, rendendo più difficile recuperare ciò che si aveva in mente fino a pochi istanti prima.

È importante precisare che gli esperimenti sul Doorway Effect hanno studiato soprattutto la memoria legata a oggetti e informazioni associati a diversi ambienti, approfondendo meno il recupero delle intenzioni, come ricordarsi che cosa si voleva fare entrando in una stanza.

Succede più facilmente quando siamo distratti o abbiamo tante cose da fare

Il Doorway Effect potrebbe sembrare un errore di sistema, ma in realtà il cambiamento di contesto fa parte del normale funzionamento della mente. Organizzare le esperienze in blocchi distinti, infatti, permette di gestire meglio le informazioni e di non mantenere continuamente attivi tutti i dettagli delle situazioni precedenti.

Tuttavia, questo fenomeno non si manifesta necessariamente ogni volta che si cambia stanza, come emerso anche da una ricerca pubblicata sulla rivista BMC Psychology, intitolata Doorways do not always cause forgetting: a multimodal investigation.

Gli autori hanno osservato che le difficoltà di memoria comparivano soprattutto quando i partecipanti dovevano gestire contemporaneamente altre informazioni, impegnando la memoria di lavoro. Si tratta del sistema che permette di mantenere temporaneamente disponibili le informazioni necessarie per svolgere un’attività. Per esempio, quando si deve ricordare un numero di telefono mentre si cerca una penna per annotarlo, la memoria di lavoro deve mantenere attivo il numero mentre l’attenzione è impegnata in un’altra azione.

Se si hanno già molti pensieri, si è stanchi o distratti oppure si stanno gestendo più compiti contemporaneamente, mantenere la concentrazione su un’intenzione può diventare più difficile. Il cambiamento di ambiente può aggiungere un ulteriore elemento di discontinuità e rendere meno immediato il recupero di ciò che si voleva fare.

Questo spiega perché il fenomeno può sembrare più frequente nelle giornate piene di impegni, quando si passa rapidamente da un’attività all’altra senza avere il tempo di concentrarsi su una cosa alla volta. Attraversando una soglia, l’attenzione si sposta sui nuovi stimoli ambientali e l’informazione che si stava cercando di mantenere attiva può diventare più difficile da recuperare.

Come evitare di dimenticare cosa dovevamo fare entrando in una stanza?

Non esiste un metodo scientificamente dimostrato per eliminare il Doorway Effect, ma alcune semplici strategie possono aiutare a mantenere attive le intenzioni, ad allenare la memoria e a ridurre le dimenticanze quotidiane.

Ripetere mentalmente l’obiettivo. Prima di alzarsi e cambiare stanza, può essere utile formulare con chiarezza ciò che si vuole fare: prendere le chiavi, recuperare un documento, spegnere una luce. Ripetere mentalmente l’intenzione contribuisce a mantenerla attiva.

Prima di alzarsi e cambiare stanza, può essere utile formulare con chiarezza ciò che si vuole fare: prendere le chiavi, recuperare un documento, spegnere una luce. Ripetere mentalmente l’intenzione contribuisce a mantenerla attiva. Visualizzare l’azione. Non limitarsi a pensare a ciò che si deve fare, ma immaginare se stessi mentre si compie l’azione. Questa strategia può aiutare a mantenere presente l’obiettivo durante lo spostamento.

Non limitarsi a pensare a ciò che si deve fare, ma immaginare se stessi mentre si compie l’azione. Questa strategia può aiutare a mantenere presente l’obiettivo durante lo spostamento. Evitare di fare troppe cose contemporaneamente. Se si pensa nello stesso momento a una scadenza, a una telefonata e alla lista della spesa, è più facile perdere il filo di quello che si stava per fare. Ridurre le attività simultanee e fare una cosa alla volta può alleggerire il carico sulla memoria di lavoro.

Se si pensa nello stesso momento a una scadenza, a una telefonata e alla lista della spesa, è più facile perdere il filo di quello che si stava per fare. Ridurre le attività simultanee e può alleggerire il carico sulla memoria di lavoro. Usare promemoria esterni. Una nota sul telefono, un foglietto o una lista delle cose da fare permettono di non affidare tutto alla memoria.

Una nota sul telefono, un foglietto o una lista delle cose da fare permettono di non affidare tutto alla memoria. Portare con sé un oggetto utile come promemoria. Se bisogna andare in un’altra stanza per prendere qualcosa, avere già in mano un oggetto collegato all’attività può aiutare a ricordare lo scopo dello spostamento.

Se bisogna andare in un’altra stanza per prendere qualcosa, avere già in mano un oggetto collegato all’attività può aiutare a ricordare lo scopo dello spostamento. Portare a termine i piccoli compiti. Evitare di interrompere continuamente quello che si sta facendo può ridurre il rischio di perdere il filo delle intenzioni.

Dimenticare perché siamo entrati in una stanza è normale?

Nella maggior parte dei casi, dimenticare per qualche istante che cosa si stava per fare entrando in una stanza è un’esperienza comune e non indica necessariamente un problema di salute. Può capitare anche a persone giovani e in buone condizioni cognitive, soprattutto quando sono stanche, distratte o impegnate in molte attività.

Diverso è il caso in cui le dimenticanze diventano frequenti, interferiscono con la vita quotidiana o si accompagnano ad altre difficoltà, come perdere spesso oggetti, ripetere continuamente le stesse domande, disorientarsi in luoghi familiari o avere problemi nello svolgimento delle attività abituali.

In queste situazioni è opportuno parlarne con il medico, che può valutare il quadro complessivo e, se necessario, indicare gli approfondimenti più adatti.