Elkhonon Goldberg: «Il cervello cresce e cambia sempre, ma la saggezza non dipende dall’età»

«La saggezza non è democratica. Per diventare saggi non basta accumulare anni: è necessario vivere tanto, fare esperienze e cercare stimoli sempre nuovi che nutrano il cervello». Elkhonon Goldberg, neuropsicologo americano, autore di libri tradotti in 24 lingue, lo ripete con la certezza di chi ha passato oltre cinquant’anni a studiare come il cervello cresce, cambia e invecchia. Per il neuropsicologo, la saggezza dipende da due fattori: le esperienze accumulate nel corso della vita (le sfide cognitive, la varietà di stimoli, la ricchezza delle relazioni) e qualcosa di più scomodo da accettare: un’intelligenza di base, in larga parte biologica. «Non si tratta del quoziente intellettivo calcolato nel modo convenzionale», precisa. «Esiste una dimensione, chiamiamola la differenza tra chi elabora il mondo con più o meno profondità, che influenza la direzione che prende la nostra esistenza».

Nato nel 1946 a Riga, in Lettonia – allora parte dell’Unione Sovietica – si è formato alla Moscow State University sotto la guida di Alexander Luria, considerato il fondatore della neuropsicologia moderna. Nel 1974, a 27 anni, è scappato in America. Una scelta sofferta, ma necessaria – «Non per il mio corpo, ma per la mia anima» – e da allora New York è la sua casa. Oggi dirige il Luria Neuroscience Institute e guida la ricerca scientifica di Nestre, una piattaforma di neuroplasticità applicata. Sta per compiere 80 anni, ma non ha nessuna intenzione di andare in pensione: «Ritirarsi significa morire», dice.

Come cambia il cervello con l’età: la teoria dei due emisferi

Professor Goldberg, è stato allievo diretto di Alexander Luria, il fondatore della neuropsicologia. Cosa ricorda di quel rapporto?

«Era un uomo generoso e di grande cultura. Lo ricordo non solo per quello che mi ha insegnato, ma forse ancora di più per non aver mai soffocato i miei impulsi intellettuali, anche quando non li condivideva o non li capiva del tutto. Le mie idee sul gradiente emisferico, il mio interesse per le reti neurali computazionali non lo entusiasmavano. Ma non mi ha mai scoraggiato dal seguire la mia strada».

La “teoria emisferica novità-routine” è una delle sue idee più originali. Lo schema che divide il cervello in emisfero sinistro logico ed emisfero destro creativo è superata da tempo. Qual è la sua visione?

«L’emisfero destro del cervello è specializzato nell’elaborare informazioni nuove, situazioni che non abbiamo mai incontrato prima. L’emisfero sinistro invece gestisce i pattern consolidati, le routine, tutto ciò che conosciamo già bene. Ma non è una divisione netta, è un gradiente continuo: man mano che qualcosa di nuovo diventa familiare, passa dall’emisfero destro a quello sinistro. È il modo in cui il cervello impara».

Neuroplasticità, il cervello può continuare a cambiare per tutta la vita?

Vent’anni fa lei sosteneva già che il cervello può continuare a crescere e a cambiare per tutta la vita. Usava esempi concreti: i tassisti di Londra che sviluppano un’area cerebrale dedicata alla memoria spaziale più grande della media, i musicisti con aree motorie più estese. All’epoca appariva come un’idea rivoluzionaria. Col tempo la scienza le ha dato ragione?

«Credo di sì, in larga misura. Ma è importante non esagerare, non trasformare questa premessa in una promessa. La neuroplasticità è un termine molto ampio che comprende processi diversi: la nascita di nuovi neuroni, la formazione di nuove connessioni, la crescita di nuovi vasi sanguigni nel cervello. Ci sono pochi dubbi sul fatto che tutti questi processi continuino per la vita intera, ma ciò non significa che il cervello possa migliorare all’infinito. Significa “solo” che risponde agli stimoli».

Saggezza e intelligenza: perché non basta diventare anziani per essere saggi

Nel suo libro Il paradosso della saggezza, sostiene che la saggezza non è solo un concetto filosofico, ma un fatto biologico. Il cervello accumula schemi di riconoscimento che con l’età diventano sempre più potenti. Ma allora perché alcune persone diventano sagge e altre no?

«Bisogna aver vissuto una vita ricca di sfide cognitive diverse ed esperienze variegate, ed essere stati ragionevolmente intelligenti fin dall’inizio. Per questo dico che la saggezza non è del tutto democratica».

C’è una differenza biologica tra il cervello di un esploratore e quello di un impiegato?

«Probabilmente sì. Differenze cerebrali misurabili sono state documentate in funzione delle esperienze vissute, ma collegarlo a professioni specifiche sarebbe troppo riduttivo. Un impiegato che fa un lavoro di routine potrebbe aver avuto esperienze ricche al di fuori del lavoro».

Secondo il suo schema, l’emisfero sinistro diventa dominante con l’età. È questo il substrato neurologico della saggezza?

«Non credo che la saggezza possa essere localizzata nel cervello. L’emisfero sinistro è particolarmente importante per conservare conoscenze e schemi consolidati, che sono il prerequisito della saggezza, in modo adattivo, ma possono anche essere una fonte di rigidità cognitiva, in modo disadattivo».

Per questo molte persone diventano più rigide invece che più aperte con l’avanzare dell’età?

«È la dimensione poco democratica che distingue tra chi è più e chi è meno capace di elaborare il mondo in profondità. Che sia “politicamente corretto” o no, credo nella centralità di questa dimensione, che è per lo più di natura biologica».

Con un suo esempio: Mozart o Einstein sono nati con cervelli biologicamente eccezionali, e sarebbero diventati dei geni in altri campi se non avessero incontrato la musica e la fisica. Non abbiamo speranze dunque di democratizzare la saggezza?

«Se sia modificabile l’intelligenza di partenza e in che misura è una domanda affascinante. Per rispondervi, bisognerebbe capire come misurarla, ma non sappiamo ancora come farlo».

Elkhonon Goldberg: «Il long Covid ha fatto disastri enormi»

Studia da anni gli effetti del Covid-19 sul cervello. Cosa sappiamo oggi di quello che il virus ha lasciato?

«Ha lasciato un disastro enorme, sotto forma di long neuroCovid, e si è rivelato un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie neurodegenerative in età avanzata. Gli studi di neuroimaging hanno documentato una perdita di tessuto neurale nelle persone con long neuroCovid. Si sono verificati anche eventi cerebrovascolari, per lo più ischemici ma anche emorragici, con danni cerebrali irreversibili. L’entità di tutto questo non è ancora ben compresa».

Pandemia e bambini: gli effetti dell’isolamento sullo sviluppo cerebrale

La pandemia ha costretto milioni di ragazzi a trascorrere due anni chiusi in casa. Cosa ha fatto tutto questo a un cervello ancora in formazione?

«Ha probabilmente interferito con lo sviluppo neurale e cognitivo, ma in modo molto diverso da ragazzo a ragazzo. I più vulnerabili sono stati i bambini tra zero e cinque anni, quelli che hanno trascorso i loro primi anni critici per la formazione in isolamento».

Intelligenza artificiale e cervello umano: cosa li distingue

L’intelligenza artificiale sta cambiando la medicina. In neurologia e neuropsicologia cosa cambia concretamente?

«Sta cambiando molto, e sempre di più. I professionisti consultano l’AI sia per i fatti sia per le opinioni, ma devono farlo con cautela. L’AI produce allucinazioni, e le risposte di sistemi diversi sono spesso incoerenti tra loro. Detto questo, lo stesso vale per gli esperti umani, forse in misura anche maggiore: ci sono studi che suggeriscono come il grado di disaccordo diagnostico tra clinici sia spesso superiore a quello dell’AI».

C’è chi sostiene che i grandi modelli linguistici stiano sviluppando qualcosa di analogo al pensiero umano. Lei che studia il cervello da tantissimi anni cosa risponde?

«Sono analoghi nelle risposte che danno, non nei processi che le producono. Un sistema di intelligenza artificiale e un cervello umano possono arrivare alla stessa conclusione attraverso meccanismi completamente diversi. È come dire che un aereo e un uccello fanno la stessa cosa perché volano entrambi».

Lei lavora proprio all’intersezione tra neuroscienze e intelligenza artificiale.

«Uso quello che sappiamo sul cervello biologico per progettare reti neurali artificiali più efficaci. Per esempio, i sistemi di AI hanno un problema che il cervello umano non ha: quando imparano qualcosa di nuovo, tendono a dimenticare quello che hanno imparato prima, si chiama “catastrophic forgetting”. Il cervello biologico lo gestisce in modo naturale: capire come ci aiuta a migliorare l’intelligenza artificiale. C’è qualcosa di commovente in tutto questo: la mia prima ricerca, a Mosca, era sulle reti neurali; ora, verso la fine della carriera, sono tornato al punto di partenza».

Il mercato delle applicazioni che promettono di allenare il cervello vale miliardi di dollari, lei stesso è chief scientific officer di Nestre, una piattaforma di questo tipo. Eppure, la ricerca sull’efficacia reale resta controversa. Da scienziato, cosa ne pensa?

«Sono convinto che sia un approccio valido e praticabile. A condizione che venga condotto con rigore, responsabilità e senza promesse eccessive».

Come mantenere il cervello attivo dopo i 50 anni

App a parte, cosa può fare per tenere in salute il proprio cervello una persona di 50 o 60 anni?

«O anche di 80! Dovremmo cercare di accogliere le sfide cognitive invece di evitarle. I piloti automatici mentali sono pratici, ma non fanno bene al nostro cervello. E poi le relazioni: senza relazioni sociali possiamo sopravvivere, ma non prosperare. Io collaboro con persone molto più giovani di me, anche questo è parte della risposta».

Il futuro delle neuroscienze: cosa cambierà nei prossimi dieci anni

In quale direzione stanno andando le neuroscienze? Cosa possiamo ragionevolmente aspettarci nei prossimi dieci anni?

«L’interazione tra neuroscienze e intelligenza artificiale è una direzione particolarmente affascinante per il futuro, ricca di possibilità. Questa potrebbe essere l’ultima volta in cui un neuroscienziato risponde alle domande di un giornalista senza delegare il compito all’AI».

Quando ci siamo incontrati a Venezia, nei primi anni Duemila, mi disse che la saggezza è la ricompensa della vecchiaia. Vent’anni dopo, si sente più saggio?

«Mi sento più vecchio».