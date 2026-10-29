Droni per trasportare farmaci e provette, parte la sperimentazione all’Ospedale Niguarda

Negli ultimi anni la tecnologia medica ha compiuto passi da gigante nell’avvicinare i pazienti alle cure migliori. Grazie alla telemedicina, ai consulti digitali a distanza e alla refertazione telematica, oggi uno specialista può dare un’occhiata a un esame o dialogare con un malato che si trova a centinaia di chilometri di distanza con un semplice click. Tuttavia, c’era un punto fondamentale dell’assistenza sanitaria che sembrava rimasto ancorato a limiti apparentemente insuperabili: il tempo materiale necessario per spostare da un luogo all’altro oggetti fisici e delicati, come una provetta di sangue urgente, una biopsia da analizzare o un farmaco salvavita.

Nelle grandi metropoli immerse nel traffico o nei piccoli centri arroccati tra le valli di montagna, un furgone o un corriere su strada rischiano di rimanere bloccati per ore, rallentando diagnosi urgenti o ritardando l’avvio di una terapia fondamentale per un paziente ricoverato.

La risposta a questo arriva direttamente dal cielo attraverso l’impiego dei droni sanitari. A fare da pioniere nel nostro Paese è l’Ospedale Niguarda di Milano, il primo ospedale pubblico a sperimentare su scala reale un sistema integrato di trasporto aereo leggero per campioni biologici e medicinali urgenti. Un progetto innovativo, nato dall’esperienza maturata dalla struttura come Ospedale Olimpico per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 in collaborazione con partner tecnologici d’avanguardia come Impianti Spa e STRADAai.

Questo nuovo modello operativo non solo rappresenta una novità tecnologica mai sperimentata prima, ma apre una finestra sulla logistica sanitaria del prossimo futuro: una rete in cui i nostri cieli diventano una corsia preferenziale sicura, veloce e a zero emissioni per tutelare la salute pubblica.

La sfida del tempo nella medicina d’urgenza

In ambito clinico e ospedaliero, i minuti sono fattori determinanti che possono cambiare radicalmente l’esito di una cura. Quando un chirurgo è impegnato in sala operatoria e necessita di un esame istologico estemporaneo per capire se un tessuto è tumorale, o quando il laboratorio analisi deve confermare con urgenza un valore critico per un paziente in terapia intensiva, attendere un corriere su strada espone a rischi clinici concreti.

Come sottolinea Alberto Zoli, commissario straordinario dell’Ospedale Niguarda e medical care manager per la Lombardia: «In una città molto trafficata, oppure in zone impervie come possono essere quelle di montagna, il fattore tempo può compromettere la rapidità di una diagnosi o il reperimento di un farmaco salvavita. La soluzione è stata organizzare il trasporto leggero con dei droni, sviluppandolo per aumentarne la rapidità ma anche per ridurre i rischi del trasporto su strada, rafforzando allo stesso tempo la continuità dei servizi assistenziali».

Nelle strutture complesse e organizzate in padiglioni separati, percorrere corridoi, cortili e viali urbani richiede tempo prezioso. L’impiego dei droni scavalca semafori, ingorghi stradali, cantieri e condizioni meteorologiche terrestri avverse, accorciando tragitti che riducono la mezz’ora o i quaranta minuti da sempre necessari in un volo lineare di appena cinque o sei minuti.

Come funziona un trasporto sanitario via drone: dal reparto all’atterraggio

Far decollare un aeromobile senza pilota carico di materiale biologico non è un’operazione semplice o che può essere affidata al caso. Il sistema richiede una procedura standardizzata, tracciabile in ogni istante e coordinata da una cabina di regia centrale.

Non a caso, all’interno dell’Ospedale Niguarda il flusso operativo segue passaggi chiari e ben coordinati. Si parte dalla richiesta urgente: un reparto o un blocco operatorio segnalano l’esigenza di inviare un campione al laboratorio o di ricevere un principio attivo critico, contattando il Command Center interno, la centrale operativa che monitora in tempo reale tutti i flussi ospedalieri.

Si passa, poi, alla preparazione e al confezionamento protetto: il personale sanitario sistema la provetta o il flacone all’interno di speciali contenitori termoisolanti e antiurto, progettati per mantenere la temperatura costante ed evitare qualsiasi fuoriuscita anche in caso di scossoni.

A questo punto, può avvenire il caricamento sul velivolo: il contenitore viene alloggiato nel vano di sicurezza del drone da operatori dedicati e certificati. Dopodiché, il drone si alza in volo seguendo una rotta aerea predefinita. La navigazione è gestita da piloti professionisti della centrale operativa in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight, ovvero “oltre la linea visiva”), controllando costantemente parametri, quota e stabilità attraverso monitor e sensori digitali.

Giunto a destinazione sulla piazzola designata, il drone atterra dolcemente; il materiale viene subito prelevato dal personale sanitario del reparto ricevente e utilizzato all’istante per le analisi o per la somministrazione al malato.

L’intero tragitto, dalla prima telefonata alla consegna definitiva nelle mani del medico, si chiude in pochissimi minuti, azzerando l’ansia dell’attesa sia per i sanitari sia per i familiari del paziente.

Sicurezza, permessi e corridoi digitali: cosa serve per far volare la sanità

Per consentire a velivoli a guida autonoma o remota di solcare i cieli sopra città densamente popolate o attorno a grandi complessi ospedalieri occorre un impianto normativo e autorizzativo rigorosissimo.

In primis, serve una stretta collaborazione con le autorità aeronautiche. Nel caso dell’Ospedale Niguarda, per esempio, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e la Prefettura hanno svolto un ruolo determinante nell’autorizzare le sperimentazioni, in modo che le rotte aeree non interferissero con il traffico degli elicotteri del soccorso medico (elisoccorso) o con gli spazi aerei cittadini.

Accanto all’aspetto legale c’è l’infrastruttura tecnologica, come evidenzia Simona Castelli, co-fondatrice e presidente di Impianti Spa: «Il nostro progetto integra droni, procedure, monitoraggio e formazione. Oltre a introdurre una nuova tecnologia, ne governiamo l’intero processo, con responsabilità e trasparenza, per renderlo un modello operativo sostenibile. Questa sperimentazione nasce da anni di investimenti nella mobilità aerea avanzata e punta a trasformare l’innovazione in servizi concreti, sicuri, replicabili e rispettosi dell’ambiente e della comunità».

La vera svolta in programma è la creazione dei cosiddetti corridoi digitali, noti nel gergo tecnico come spazi U-space. Come spiega Giulio Segurini, founder e CEO di STRADAai: «La sperimentazione rappresenta il primo passo verso la realizzazione di corridoi U-space, ovvero spazi aerei gestiti digitalmente che potranno consentire il trasporto regolare e sicuro di farmaci e campioni biologici tra ospedali e strutture sanitarie». Si tratta, in sostanza, di vere e proprie autostrade virtuali nei cieli, tracciate via software, in cui i velivoli comunicano tra loro e con i centri di controllo evitando ostacoli, palazzi o altri oggetti in volo in modo totalmente automatizzato.

I vantaggi concreti rispetto alla logistica tradizionale

Sostituire o affiancare i droni ai classici furgoni adibiti al trasporto di materiale leggero produce benefici evidenti su molteplici fronti:

Aspetto operativo Trasporto su strada Trasporto con droni sanitari Tempi di percorrenza Variabili da 30 a oltre 60 minuti a causa del traffico urbano o dei percorsi montani. Costanti, lineari e garantiti in circa 5-10 minuti complessivi. Impatto ambientale Emissioni di gas di scarico e consumo di carburanti fossili per tragitti brevi e ripetuti. Motori elettrici a batteria ricaricabile, con emissioni dirette pari a zero. Sicurezza del carico Esposizione al rischio di incidenti stradali, frenate brusche e code prolungate. Rotte protette in quota, contenitori a tenuta stagna e monitoraggio continuo dei parametri termici. Continuità del servizio Soggetta a scioperi, blocchi stradali, neve o frane sulle strade extraurbane. Operatività garantita anche in caso di isolamento delle vie di comunicazione di terra.

Le prospettive future: collegare le zone di montagna e i territori isolati

Se nelle grandi metropoli il vantaggio principale è superare la paralisi del traffico, nei territori periferici e montani il drone si candida a diventare un insostituibile presidio salvavita.

In zone alpine o appenniniche, dove le curve e i dislivelli rendono gli spostamenti via terra lunghi e faticosi, o dove nevicate abbondanti e frane possono isolare intere comunità, il volo di un piccolo velivolo radiocomandato può fare la differenza tra la vita e la morte. Un drone può trasportare in pochi istanti una sacca di plasma compatibile, un antidoto per avvelenamento o una fornitura urgente di medicinali rari verso un presidio di guardia medica isolato.

I test sul campo proseguiranno per perfezionare le risposte a condizioni meteo avverse come vento e pioggia forte, con l’obiettivo di estendere il raggio d’azione ben oltre i confini del singolo ospedale milanese. Entro la metà del 2027 sono attesi i risultati definitivi che consentiranno di trasformare queste rotte aeree sperimentali in un servizio sanitario quotidiano e strutturato, accessibile all’intera cittadinanza.

Innovare la sanità non significa solo scoprire nuove molecole o ideare macchinari chirurgici sofisticati, ma anche garantire che le cure giuste arrivino al posto giusto nel minor tempo possibile: e oggi, grazie a queste tecnologie tanto silenziose quanto valide, il tempo comincia finalmente a giocare a favore di chi soffre.

Fonti e approfondimenti: