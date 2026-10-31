Dimmi cosa ascolta e ti dirò se è la tua anima gemella: i gusti musicali uniscono più del carattere

Che si tratti di una passione viscerale per il pop anni ’90 o di un’incondizionata deviazione per la bossa nova, trovare una persona che condivida le nostre stesse playlist potrebbe essere l’effettivo indicatore che abbiamo incontrato “quella giusta”. A giungere a questa conclusione è un nuovo studio scientifico condotto dai ricercatori dell’Università di Innsbruck, in Austria, secondo cui le coppie in una relazione romantica condividono i gusti musicali molto più di quanto non facciano con i tratti della personalità o i valori personali.

La ricerca suggerisce inoltre che un apprezzamento condiviso per gli stessi generi e artisti può essere associato a una qualità della relazione leggermente migliore e a una maggiore armonia di coppia.

Lo studio: preferenze musicali contro tratti della personalità

Il team di ricerca ha analizzato un campione di 309 coppie (618 persone) attraverso tre diversi studi coordinati. A tutti i partecipanti è stato chiesto di indicare le proprie preferenze musicali – spaziando tra generi, stili ed esecutori – e di compilare dettagliati questionari volti a tracciare la propria personalità e i propri valori etici e culturali.

Successivamente, i ricercatori hanno “mescolato” i dati dei rispondenti creando al computer migliaia di “pseudo-coppie” casuali come gruppo di controllo. I risultati emersi dal confronto sono stati inequivocabili: le coppie reali hanno mostrato in modo costante una somiglianza nei gusti musicali significativamente maggiore rispetto alle coppie fittizie.

«Siamo abituati a pensare alla personalità e ai valori come agli aspetti fondamentali di ciò che siamo. È stato quindi sorprendente notare come qualcosa di apparentemente ‘superficiale’ come il gusto musicale mostrasse uno schema di somiglianza tra i partner persino più forte rispetto ai tratti del carattere», ha spiegato la dottoressa Julia Vigl, co-autrice dello studio.

Perché i gusti musicali nella coppia agiscono come collante nelle relazioni?

Qual è il motivo per cui la musica riesce ad agire come un indicatore così affidabile per le affinità di coppia? Una delle ipotesi avanzate dagli autori è che le preferenze musicali costituiscano una componente centrale dell’identità individuale e dell’immagine di sé, influenzando in modo profondo la scelta del partner fin dai primi approcci.

Anche se la ricerca non ha analizzato se l’affinità in altri ambiti artistici o ricreativi abbia lo stesso peso, la scoperta conferma ed estende quanto già emerso da precedenti indagini sulla psicologia delle relazioni.

Studi scientifici di riferimento sui gusti musicali nella coppia

I risultati presentati e le evidenze correlate trovano riscontro nelle seguenti pubblicazioni scientifiche internazionali: