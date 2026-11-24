Dopo mesi di stop forzato e tentativi conservativi andati a vuoto, Jannik Sinner ha deciso di ricorrere alla chirurgia per risolvere il problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dai campi dalla vittoria di Wimbledon dello scorso luglio. Alla base dello stop c’è la sindrome della bandelletta ileotibiale (ITBS, nota anche come “sindrome del corridore“), una tendinite provocata dallo sfregamento continuo di questo tessuto connettivo – che collega i muscoli dell’anca alla parte inferiore del ginocchio – contro l’osso sottostante. In condizioni di forte sovraccarico, come avviene nel tennis ad altissima intensità, questo attrito genera un dolore acuto sul lato esterno del ginocchio o diffuso lungo l’arto, impedendo all’atleta di esprimersi al massimo.

Sindrome della bandelletta ileotibiale: in cosa consiste l’operazione?

Dal punto di vista tecnico, l’intervento mira a eliminare alla radice il conflitto meccanico. Una volta individuato il punto esatto in cui la bandelletta sfrega sul condilo femorale, il chirurgo effettua un’incisione longitudinale per aprirla e, se necessario, ne asporta una piccola porzione così da ridurne la tensione ed evitare nuovi processi infiammatori.

Qualora durante gli accertamenti dovesse emergere anche un coinvolgimento del menisco, si procederebbe nella stessa seduta operatoria con una doppia tecnica: un’artroscopia per verificare o trattare la lesione meniscale e l’incisione mirata per detendere la bandelletta.

La chirurgia offre generalmente risultati molto soddisfacenti e risolutivi, ma richiederà pazienza prima di rivedere l’azzurro nel circuito.

Sindrome del corridore: perché ha aspettato così tanto?

La scelta di attendere così a lungo prima di entrare in sala operatoria rientra nella prassi più prudente per un atleta d’élite. Ogni operazione comporta infatti margini di rischio, seppur minimi, come infezioni o difficoltà di cicatrizzazione. Per questo motivo si è tentata inizialmente la strada conservativa, basata su riposo e riequilibrio funzionale con fisioterapia e PRP. Tuttavia, la ricomparsa puntuale del dolore a ogni tentativo graduale di rientro in campo ha reso evidente che questa strada non sarebbe bastata a risolvere definitivamente l’infiammazione.

I tempi di recupero

Per un professionista fermo da diversi mesi, il recupero completo richiede in media dai 3 ai 4 mesi, articolati in tre fasi principali:

Il post-operatorio immediato (20-30 giorni): un periodo dedicato al riposo, alla cicatrizzazione della ferita, al riassorbimento dell’edema osseo causato dallo sfregamento e a semplici esercizi di mobilità articolare.

un periodo dedicato al riposo, alla cicatrizzazione della ferita, al riassorbimento dell’edema osseo causato dallo sfregamento e a semplici esercizi di mobilità articolare. La riabilitazione funzionale: il lavoro mirato a recuperare la piena estensione e flessione del ginocchio, oltre al completo controllo neuromuscolare dell’articolazione.

il lavoro mirato a recuperare la piena estensione e flessione del ginocchio, oltre al completo controllo neuromuscolare dell’articolazione. Il rientro agonistico: la ripresa graduale degli allenamenti sul campo con carichi di lavoro sempre più intensi.

L’unica variabile capace di allungare leggermente la tabella di marcia riguarda l’eventuale gestione del menisco: mentre una semplice regolarizzazione non modificherebbe i tempi previsti, un’eventuale sutura meniscale porterebbe lo stop complessivo tra i 4 e i 6 mesi. Per Sinner inizia ora il conto alla rovescia più importante, con l’obiettivo di lasciarsi finalmente alle spalle il dolore e tornare competitivo ai massimi livelli.

Sindrome del corridore: approfondimenti e fonti sul quadro clinico e riabilitativo

Le indicazioni descritte sulla sindrome della bandelletta ileotibiale, sul ricorso alla chirurgia nei casi refrattari alla terapia conservativa e sull’articolazione del percorso riabilitativo trovano riscontro in approfondimenti clinici e cronache mediche sul tema. In particolare, la letteratura ortopedica e divulgativa chiarisce come la patologia nasca dall’attrito e dalla tensione della fascia sulla porzione laterale del ginocchio durante movimenti ripetuti, che il trattamento iniziale sia quasi sempre conservativo e che l’intervento – talvolta associato a tecniche di detensione della fascia, pulizia dei tessuti o valutazioni artroscopiche del menisco – richieda una riabilitazione progressiva fino al pieno riadattamento al gesto atletico.