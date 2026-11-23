A vent’anni si può avere voglia di viaggiare e conoscere il mondo, a trenta decidere di diventare madri oppure concentrarsi sulla propria carriera, a cinquanta cambiare lavoro, iniziare una nuova relazione o riscoprire passioni lasciate da parte. Non esiste un percorso prestabilito per le donne e non c’è un momento universalmente giusto per compiere determinate scelte. Eppure, ancora oggi, le aspettative sociali sembrano suggerire il contrario: stabiliscono quando sarebbe opportuno raggiungere certi traguardi e come ci si dovrebbe comportare a ogni età.

Il peso di questi condizionamenti è stato affrontato nell’incontro “La forza del femminile non ha età”, organizzato da AmidoMio a Casa LAGO a Milano, con la partecipazione di Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta e docente, e moderato da Maria Federica Passerini, founder di GoMamiGo.

Che le pressioni sociali siano ancora molto presenti lo dimostrano anche alcuni dati. Secondo il rapporto BVA Doxa-Ro.Mens Salute mentale 2025, il 39% delle donne italiane tra i 18 e i 65 anni che utilizzano i social si sente condizionato dagli standard estetici. E il confronto non riguarda soltanto l’aspetto fisico: stando ai dati ISTAT relativi al periodo 2003-2023, nelle coppie di occupati tra i 25 e i 64 anni, le donne svolgono il 68,9% del lavoro familiare complessivo.

«Il centro di una donna non è un luogo, è un orientamento: si sposta con lei attraverso le età e i cambiamenti del corpo, dei ruoli, dei desideri, delle relazioni», ha spiegato Stefania Andreoli durante l’incontro. Un invito a considerare il cambiamento non come qualcosa da temere, ma come una componente naturale della crescita personale.

Il corpo femminile cambia nel tempo e ha esigenze differenti

La varietà delle esperienze femminili si riflette anche nella fisiologia. Il corpo non rimane identico nel corso degli anni e le modificazioni ormonali che accompagnano le diverse fasi della vita possono influenzare numerosi aspetti del benessere, compreso quello intimo.

La pubertà, l’età fertile, la gravidanza e la menopausa sono momenti caratterizzati da condizioni differenti. Anche all’interno della stessa fase, poi, possono esserci situazioni che richiedono attenzioni particolari: le mestruazioni, per esempio, oppure la pratica sportiva, la permanenza in piscina o periodi in cui la zona intima risulta più sensibile.

Non si tratta, quindi, di stabilire quale sia il prodotto migliore in assoluto, ma di comprendere che le necessità possono variare da persona a persona e anche per la stessa donna nel corso del tempo. Nella scelta dei prodotti per l’igiene intima è importante considerare le caratteristiche della propria pelle e le esigenze del momento, evitando di affidarsi automaticamente a un’abitudine consolidata.

Euphidra AmidoMio Intimi per le diverse esigenze dell’igiene intima

Proprio dalla varietà delle esigenze femminili nasce la proposta di EuPhidra AmidoMio Intimi, una linea composta da cinque detergenti e un gel idratante. Le formulazioni presentano diversi livelli di pH:

pH 5.5 fisiologico pensato per l’igiene quotidiana delle donne in età fertile;

pensato per l’igiene quotidiana delle donne in età fertile; pH 7 neutro , in assenza di attività ormonale e quindi destinato a bambine e donne in menopausa;

, in assenza di attività ormonale e quindi destinato a bambine e donne in menopausa; pH 3.5-4.5 acido, per situazioni specifiche come gravidanza, mestruazioni, attività sportiva, piscina e momento di maggiore sensibilità

Tra gli ingredienti che caratterizzano la linea c’è l’amido di riso, da tempo utilizzato nella cura della pelle delicata, soprattutto in presenza di arrossamenti e irritazioni. È anche l’ingrediente che ha dato origine alla storia di AmidoMio, che dal 2000 lo impiega nelle proprie formulazioni dermocosmetiche.

Ma quali sono le sue caratteristiche? Le particelle di amido di riso hanno dimensioni molto ridotte e una forma sferica. Una volta a contatto con la pelle, possono aderire alla superficie cutanea e trattenere l’acqua, contribuendo a formare un film che la rilascia progressivamente. Questo meccanismo favorisce il mantenimento dell’idratazione e aiuta a contrastare la sensazione di secchezza. All’amido di riso sono inoltre associate proprietà lenitive, utili per dare sollievo alla pelle in presenza di piccoli rossori e prurito, e un’azione protettiva nei confronti degli sfregamenti e degli agenti esterni.

Educazione alla cura del corpo: si parte dalle scuole

La conoscenza del proprio corpo è importante fin dall’adolescenza. Per questo EuPhidra ha avviato, insieme al Gruppo Pleiadi, anche EuPhidra for Teens, un progetto educativo rivolto agli studenti delle prime due classi delle scuole superiori di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in programma fino a maggio 2027.

Il laboratorio «Il corpo che cambia» prevede incontri di 90 minuti durante i quali ragazze e ragazzi possono approfondire diversi aspetti della cura personale: dalle trasformazioni della pelle durante la pubertà all’igiene dopo lo sport, dalla protezione solare all’igiene intima. Tra gli argomenti affrontati anche il ruolo del pH e del microbiota e l’importanza di una detersione delicata.

Il progetto amplia un percorso educativo che EuPhidra porta avanti dal 2018 con il Gruppo Pleiadi attraverso EuPhidra for Kids, dedicato agli alunni delle scuole primarie. Un modo per avvicinare anche i più giovani alla conoscenza della propria fisiologia e alla cura quotidiana, con informazioni adeguate all’età. Perché imparare a riconoscere i bisogni del proprio corpo è un percorso che non ha una scadenza e che può accompagnare le donne, e non solo, in tutte le fasi della vita.