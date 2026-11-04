Medicina rigenerativa: come aiutare le articolazioni a recuperare la loro funzionalità

Il ginocchio che fa più fatica a fine giornata, dopo essere stati a lungo in piedi. La spalla che non ha più la stessa scioltezza di un tempo. Un fastidio che compare quando si compie un movimento poco abituale. Cartilagini, tendini, legamenti e muscoli lavorano insieme per farci muovere senza doverci pensare. Poi arriva un trauma, un sovraccarico, o semplicemente il tempo e quella tenuta viene messa alla prova, con dolore, rigidità, difficoltà nei gesti più semplici.

È in questo tipo di quotidianità che trova origine lo studio della medicina rigenerativa: un approccio che punta a sostenere i processi di riparazione che il nostro organismo già possiede, quando le condizioni cliniche lo consentono e sempre all’interno di una valutazione medica.

Per capire meglio di cosa si tratta, come funziona e a chi può essere utile, ne parliamo con il professor Alberto Ventura, Responsabile del Centro di Traumatologia dello Sport e Chirurgia Articolare Mininvasiva dell’Istituto Clinico San Siro di Milano.

Medicina rigenerativa: di cosa parliamo esattamente

«Si tratta di un approccio terapeutico che punta a sostenere i processi naturali di riparazione dei tessuti» spiega il professor Ventura, che però tiene subito a chiarire un punto: non è una soluzione buona per tutti, né tantomeno una scorciatoia. «Non è una terapia valida indistintamente per ogni paziente. È un insieme di strategie da utilizzare quando esistono indicazioni specifiche, all’interno di un percorso costruito sulle caratteristiche della singola persona».

In pratica, l’obiettivo è aiutare il recupero funzionale delle strutture coinvolte, lavorando sui processi biologici che accompagnano la riparazione dei tessuti. Questo tipo di strategie può affiancare, solo quando indicato, le terapie conservative e riabilitative già in corso: non le sostituisce. Diagnosi, trattamento e riabilitazione restano parti di uno stesso percorso.

L’ortobiologia e il ruolo della cartilagine

All’interno della medicina rigenerativa c’è un ambito specifico, l’ortobiologia, che utilizza componenti biologiche per favorire la riparazione dei tessuti muscoloscheletrici. Uno dei terreni più studiati è quello della cartilagine articolare, la struttura che rende fluidi i movimenti e riduce l’attrito tra le superfici ossee. A differenza di altri tessuti, non ha una rete di vasi sanguigni che ne favorisca la guarigione; per questo la sua capacità di ripararsi da sola è limitata, e risente facilmente di traumi, sovraccarichi e processi degenerativi.

«L’impatto delle patologie degenerative della cartilagine articolare è in costante aumento» osserva Ventura, che sottolinea l’importanza di una valutazione tempestiva: individuare caso per caso le diverse possibilità terapeutiche resta il primo passo per scegliere il trattamento più appropriato.

In ortobiologia c’è anche il plasma ricco di piastrine

Tra le procedure impiegate in ortobiologia c’è il plasma ricco di piastrine (PRP): una preparazione ottenuta dal sangue dello stesso paziente, con una concentrazione di piastrine superiore a quella del sangue periferico. Le piastrine rilasciano molecole coinvolte nei processi biologici di riparazione. La procedura, in sintesi, prevede un prelievo di sangue, la sua preparazione tramite centrifugazione e l’applicazione del prodotto nella zona interessata.

Il beneficio clinico, quando presente, non è immediato e può variare a seconda della patologia, delle caratteristiche del paziente e della preparazione utilizzata: per questo la valutazione dello specialista resta un passaggio imprescindibile. In casi selezionati, lo specialista può prendere in considerazione anche altre strategie biologiche, non intercambiabili tra loro. La scelta dipende dalla specifica indicazione clinica e dalle evidenze scientifiche disponibili, oltre che dalla patologia, dai trattamenti già eseguiti e dagli obiettivi della persona che si ha davanti.

La banca dati di RE.GA.IN

L’attività clinica in medicina rigenerativa portata avanti dal professor Ventura presso l’Istituto Clinico San Siro

contribuisce, tra l’altro, ad alimentare la banca dati di RE.GA.IN, il centro di terapie di medicina rigenerativa dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio. Il rapporto tra le due realtà è di scambio reciproco: l’esperienza clinica di San Siro concorre alla ricerca di RE.GA.IN, che a sua volta, ne valida le novità prima che vengano estese alla pratica clinica. Un lavoro di squadra che permette di innovare senza rinunciare al rigore.

Medicina rigenerativa: quando può essere presa in considerazione

Chi ha patologie o lesioni dell’apparato muscoloscheletrico può, in alcuni casi, trovare nella medicina rigenerativa un tassello del proprio percorso terapeutico. Tra le situazioni più frequenti:

patologie della cartilagine articolare;

alcune tendinopatie;

alcune lesioni muscolari;

alterazioni dei tessuti articolari;

alcune condizioni degenerative, in particolare nelle fasi iniziali.

Ginocchio, anca e spalla sono tra le articolazioni più coinvolte, ma ogni situazione va valutata singolarmente: l’eventuale indicazione al trattamento dipende dalla diagnosi, dal quadro clinico e dagli obiettivi del paziente.

Un percorso su misura, non un trattamento isolato

La medicina rigenerativa non è mai un trattamento a sé: si inserisce in un percorso più ampio, che può comprendere terapie conservative, fisioterapia, riabilitazione e, quando serve, anche la chirurgia. All’Istituto Clinico San Siro è attivo l’Ambulatorio di Ortobiologia, diretto dal professor Ventura, dedicato alla valutazione e al trattamento delle patologie della cartilagine articolare e dei tessuti muscolotendinei, rivolto a pazienti tra i 15 e i 65 anni secondo le indicazioni cliniche previste.

«La medicina rigenerativa non sostituisce la chirurgia nei casi in cui questa sia indicata» chiarisce Ventura. «Può rappresentare uno strumento aggiuntivo all’interno di un approccio personalizzato, quando ne ricorrono le indicazioni». Tutto parte, sempre, dalla valutazione iniziale. È quella a permettere di inquadrare la situazione clinica, capire da cosa dipende, e individuare, quando possibile, il percorso più appropriato per chi si trova davanti allo specialista.

Uno sguardo alla ricerca

La medicina rigenerativa cresce di pari passo con la ricerca scientifica. Si continua a studiare come i tessuti si riparano a livello biologico e dove queste strategie possono davvero fare la differenza. L’attività dell’Ambulatorio di Ortobiologia si integra con un percorso di ricerca dedicato allo studio delle patologie articolari e alla valutazione dei trattamenti, sempre alla luce delle evidenze disponibili.

La rigenerazione dei tessuti resta un processo biologico complesso, che richiede tempi adeguati e una valutazione attenta della sua evoluzione. Per questo, quando si prende in considerazione un trattamento di medicina rigenerativa, il percorso va definito e seguito dallo specialista, passo dopo passo, sulla base delle caratteristiche di ciascun paziente.

A cura di OK Promotion