Secondo le stime epidemiologiche degli esperti, l’influenza stagionale rischia di allettare milioni di italiani anche nella stagione 2026-2027. Durante la gravidanza, il sistema immunitario della donna va incontro ad una naturale immunomodulazione fisiologica per proteggere il feto. Questa condizione rende la futura mamma maggiormente vulnerabile alle infezioni respiratorie ed alle relative complicanze.

Se i malanni di stagione si presentano durante la dolce attesa, la prima regola tassativa è evitare l’automedicazione e il “fai-da-te”. Prima di assumere qualsiasi principio attivo, anche di natura fitoterapica, è indispensabile consultare il proprio ginecologo o il medico di medicina generale.

Gestione di febbre e dolori: Paracetamolo e controindicazioni dei FANS

La febbre elevata in gravidanza (specialmente se supera i 38,5 °C) deve essere controllata tempestivamente per evitare stress ipertermico al feto.

«Per abbassare la temperatura corporea ed alleviare i dolori articolari o la cefalea, il farmaco analgesico ed antipiretico di prima scelta e più sicuro in ogni trimestre di gravidanza rimane il paracetamolo», consiglia il Dott. Aurelio Sessa, medico di famiglia e rappresentante della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG). Il paracetamolo va utilizzato alle dosi minime efficaci (solitamente 500 mg o 1000 mg a seconda della prescrizione medica) e per il tempo strettamente necessario.

Influenza in gravidanza: i farmaci da evitare assolutamente

Acido Acetilsalicilico (Aspirina) e FANS: l’acido acetilsalicilico a dosaggio analgesico e i FANS (come ibuprofene, ketoprofene, naprossene) sono fortemente controindicati . In particolare nel terzo trimestre di gravidanza possono causare la chiusura precoce del dotto arterioso di Botallo nel feto . Questo porterebbe a ipertensione polmonare o alterazioni renali fetali.

l’acido acetilsalicilico a dosaggio analgesico e i FANS (come ibuprofene, ketoprofene, naprossene) sono . In particolare nel terzo trimestre di gravidanza possono causare la . Questo porterebbe a ipertensione polmonare o alterazioni renali fetali. Decongestionanti nasali sistemici ed orali: i farmaci contenenti vasocostrittori per via orale (come pseudoefedrina o fenilefrina) vanno evitati per il rischio di ipertensione materna e ridotta perfusione placentare.

Mal di gola ed affezioni orofaringee

In presenza di mal di gola, faringite o sensazione di bruciore alla deglutizione, è preferibile ricorrere a trattamenti locali topici che abbiano un assorbimento sistemico trascurabile:

Gargarismi disinfettanti: sono indicati sciacqui e gargarismi con collutori o soluzioni a base di clorexidina (a concentrazione 0,12% o 0,2%). Questo principio attivo garantisce un’azione antisettica ed idratante sul cavo orale e sulle tonsille senza rischi per il nascituro. Spray e pastiglie emollienti: possono essere impiegati spray per la gola a base di acido ialuronico, glicerolo o mucillagini vegetali che creano un film protettivo idratante sulla mucosa faringea edematosa. I FANS per uso topico (come spray al flurbiprofene) vanno concordati preventivamente con il medico.

Raffreddore, stipsi nasale e tosse: l’uso dell’aerosol

Per contrastare la congestione nasale, la rinite ed il catarro privo di sovrainfezione batterica, la terapia inalatoria rappresenta il rimedio d’elezione:

Lavaggi nasali e spray salini: l’uso costante di soluzioni saline ipertoniche o fisiologiche mediante spray nasali o docce nasali aiuta a disostruire le cavità nasali e rimuovere il muco senza ricorrere a vasocostrittori farmacologici (come xilometazolina od ossimetazolina, il cui uso va limitato rigorosamente a pochi giorni e solo sotto controllo medico).

l’uso costante di mediante spray nasali o docce nasali aiuta a disostruire le cavità nasali e rimuovere il muco senza ricorrere a vasocostrittori farmacologici (come xilometazolina od ossimetazolina, il cui uso va limitato rigorosamente a pochi giorni e solo sotto controllo medico). Aerosolterapia: effettuare l’aerosol 1-2 volte al giorno con semplice soluzione fisiologica o con l’aggiunta di mucolitici (come l’acetilcisteina o l’ambroxol) o cortisonici per via inalatoria (come il beclometasone) prescritti dal medico consente di fluidificare le secrezioni bronchiali ed attenuare la tosse secca o grassa in totale sicurezza.

Influenza in gravidanza: quando contattare immediatamente il medico o il ginecologo

Se i sintomi influenzali non regrediscono entro 48-72 ore dalle cure conservative, o in presenza di uno dei seguenti segnali di allarme (red flags), è indispensabile richiedere una visita medica urgente:

febbre persistente che non scende dopo la somministrazione di paracetamolo;

che non scende dopo la somministrazione di paracetamolo; difficoltà respiratoria , affanno o senso di oppressione al torace (dispnea);

, affanno o senso di oppressione al torace (dispnea); impossibilità di alimentarsi o idratarsi a causa di nausea o vomito ostinato ;

; presenza di espettorato purulento, striato di sangue o forte dolore localizzato al torace o all’orecchio.

La prevenzione d’elezione: la vaccinazione antinfluenzale in gravidanza

Le linee guida del Ministero della Salute e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le donne che si trovano in gravidanza in qualsiasi trimestre durante la stagione influenzale.

Il vaccino antinfluenzale inattivato non presenta alcun rischio per il feto ed offre una doppia protezione: protegge la madre dalle complicanze respiratorie severe dell’influenza e trasferisce al nascituro, attraverso la placenta, gli anticorpi protettivi che lo tuteleranno nei primi 6 mesi di vita.

Influenza in gravidanza: studi e fonti scientifiche di riferimento