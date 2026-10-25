Polpacci, perché allenarli è importante per la circolazione: 5 esercizi da fare a casa

Quando si parla di allenamento, l’attenzione si concentra spesso su addominali, glutei e cosce. Il polpaccio, invece, resta in secondo piano, nonostante sia coinvolto in molti dei gesti che compiamo ogni giorno: dalla camminata alla salita delle scale, fino al mantenimento dell’equilibrio.

Allenarlo non è soltanto una questione estetica. Questo muscolo svolge infatti un ruolo importante nella mobilità della caviglia e nel funzionamento della cosiddetta pompa muscolare, un meccanismo che aiuta il sangue venoso a risalire dagli arti inferiori verso il cuore.

Il polpaccio, una pompa naturale per la circolazione

«Il polpaccio è uno dei muscoli che utilizziamo di più, ma proprio per questo finiamo per darlo per scontato», spiega Christian Boceda, personal trainer, fondatore di CB Coaching e ideatore di routine dedicate al benessere circolatorio. «Mantenere attivo questo distretto significa lavorare sulla qualità del movimento, sulla postura e sull’equilibrio e, più in generale, sulla capacità di restare autonomi e attivi nel tempo».

Il polpaccio non serve soltanto a spingere il piede a terra durante il passo. Quando i suoi muscoli si contraggono, comprimono le vene profonde della gamba e favoriscono la risalita del sangue, contrastando la forza di gravità. Le valvole presenti nelle vene aiutano a indirizzarlo nella direzione corretta. Per questo il movimento regolare delle gambe è importante soprattutto quando si trascorrono molte ore seduti o in piedi nella stessa posizione.

Allenare i polpacci aiuta a mantenere una buona funzione muscolare

La contrazione muscolare, tuttavia, non è l’unico elemento da cui dipende la circolazione: entrano in gioco anche la funzionalità delle vene, le valvole venose, il movimento complessivo e le condizioni individuali. Allenare i polpacci, quindi, può contribuire a mantenere una buona funzione muscolare, ma non rappresenta una cura per i disturbi circolatori né garantisce, da solo, la scomparsa di gonfiore o pesantezza.

La sensazione di gambe gonfie, stanche o pesanti può avere cause diverse. Se è persistente, si accompagna a dolore oppure interessa soprattutto una sola gamba, è opportuno parlarne con il medico anziché attribuirla automaticamente alla sedentarietà.

Come mantenere attivi i polpacci durante la giornata

Per prendersi cura di questi muscoli non è necessario aggiungere sempre una lunga sessione di palestra alla propria routine. Il primo passo è interrompere la sedentarietà e distribuire il movimento nell’arco della giornata. «La prima cosa da recuperare è il movimento quotidiano», suggerisce Boceda. «Camminare di più, interrompere le ore trascorse seduti, utilizzare le scale quando possibile e fare piccoli esercizi di mobilità durante la giornata sono gesti semplici, ma importanti. Il corpo non è progettato per rimanere fermo per molte ore e poi compensare tutto con un’unica sessione di palestra alla settimana».

Alzarsi regolarmente dalla scrivania, fare qualche passo durante le telefonate e muovere le caviglie nelle pause sono strategie facili da integrare anche nelle giornate più impegnative. Se si lavora a lungo in piedi, può essere utile alternare la posizione e concedersi brevi momenti di cammino, evitando di rimanere immobili per periodi prolungati.

Tacchi e scarpe rigide: attenzione alla comodità

Anche le calzature possono influenzare il modo in cui camminiamo e lavorano i muscoli del piede e della gamba. I tacchi alti modificano l’appoggio del piede e mantengono la caviglia in una posizione più inclinata, con possibili ripercussioni sulla mobilità e sulla tensione muscolare se vengono indossati a lungo. Non è corretto, però, considerarli un allenamento per i polpacci: tenere il muscolo in una posizione accorciata non equivale a esercitarlo attraverso contrazioni dinamiche e controllate.

In generale, è preferibile scegliere scarpe comode, stabili e adatte alle proprie attività, che non comprimano le dita e permettano al piede di muoversi con naturalezza. Chi avverte spesso rigidità o tensione può valutare con un professionista esercizi mirati per la mobilità della caviglia e l’allungamento del polpaccio.

Cinque esercizi per allenare i polpacci

Christian Boceda propone cinque movimenti da inserire nella routine quotidiana per stimolare la muscolatura e mantenere mobile la caviglia. Si possono eseguire a casa, scegliendo un ritmo controllato e un livello di difficoltà adeguato alla propria preparazione.

1. Sollevamenti sui talloni da in piedi

In posizione eretta, con i piedi paralleli e le mani appoggiate a una parete o a una sedia stabile per mantenere l’equilibrio, sollevare lentamente i talloni spingendo sugli avampiedi. Fermarsi per un istante, quindi tornare a terra con controllo. Il movimento attiva i muscoli del polpaccio; si può iniziare con poche ripetizioni e aumentare gradualmente in base alle proprie capacità.

2. Mobilità della caviglia e allungamento del polpaccio

Per migliorare la mobilità, eseguire lentamente flesso-estensioni e circonduzioni della caviglia. Per allungare il polpaccio, appoggiare le mani a una parete, portare una gamba indietro mantenendo il tallone a terra e piegare leggermente il ginocchio anteriore, senza forzare. Mantenere la posizione respirando regolarmente e ripetere dall’altro lato. L’allungamento deve generare una tensione lieve, non dolore.

3. Camminata sulle punte e sui talloni

Camminare per alcuni passi sulle punte, quindi tornare alla posizione normale e proseguire per alcuni passi sui talloni, mantenendo il busto eretto e lo sguardo in avanti. Per maggiore sicurezza, soprattutto se si ha poco equilibrio, eseguire l’esercizio vicino a una parete o a un appoggio stabile. Interrompere se compaiono dolore o instabilità.

4. Sollevamenti alternati sulle punte

In piedi, con una mano appoggiata a un supporto, sollevare il tallone di un piede mantenendo l’altro a terra. Tornare lentamente alla posizione iniziale e cambiare lato. Chi ha già una buona forza può provare a eseguire il movimento su una sola gamba, ma soltanto se riesce a mantenere l’equilibrio senza difficoltà.

5. Pompaggio delle caviglie da sdraiati

Sdraiarsi sulla schiena e, se la posizione è confortevole, appoggiare le gambe su un sostegno. Muovere le caviglie alternando la punta del piede verso di sé e verso l’esterno, come se si premesse e si rilasciasse un pedale. Il movimento è semplice e può essere utile durante una pausa dopo essere rimasti a lungo seduti. Non occorre eseguirlo rapidamente: conta soprattutto la continuità del gesto.

Gli esercizi devono essere adattati alla propria condizione fisica. In presenza di patologie vascolari, problemi articolari, dolore o gonfiore inspiegato è meglio chiedere consiglio a un professionista sanitario prima di iniziare una nuova routine.

Movimento quotidiano e longevità: conta la costanza

Per mantenere gambe funzionali nel tempo, l’obiettivo non è concentrarsi su un solo muscolo, ma inserire il lavoro dei polpacci in uno stile di vita attivo. Camminare regolarmente, interrompere le lunghe ore trascorse seduti, utilizzare le scale quando possibile e dedicare qualche minuto alla mobilità della caviglia sono piccoli gesti che aiutano a conservare forza e mobilità.

Anche la respirazione lenta può essere utile nei momenti di pausa per favorire il rilassamento, ma non va presentata come un metodo dimostrato per riattivare il sistema linfatico. Allo stesso modo, nessun singolo esercizio può garantire la prevenzione dei disturbi circolatori o assicurare una maggiore longevità: il beneficio nasce dall’insieme delle abitudini, dalla regolarità del movimento e dall’attenzione ai segnali del corpo. Al benessere delle gambe Boceda ha dedicato anche il libro La Formula della Leggerezza, pubblicato da Sperling & Kupfer, nel quale approfondisce il ruolo delle abitudini quotidiane nella cura e nella funzionalità degli arti inferiori.