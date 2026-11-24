Il tumore del testicolo rappresenta una forma tumorale rara rispetto ad altre neoplasie urologiche, ma costituisce la forma di cancro più frequente tra i giovani maschi di età compresa tra i 15 e i 35 anni. Nonostante l’alta curabilità, se ne parla ancora troppo poco. Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, illustra l’importanza dell’autopalpazione e la gestione clinica di questa malattia.
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Sintomi del tumore al testicolo: autopalpazione e campanelli d’allarme
«A differenza di altre neoplasie, il tumore del testicolo non manifesta quasi mai dolore», chiarisce il professor Porreca. L’unico segnale d’allarme è la presenza di un nodulo duro o un ingrossamento indolore avvertibile alla palpazione.
Per questo motivo, gli urologi raccomandano ai giovani di eseguire l’autopalpazione testicolare una volta al mese (ad esempio durante o subito dopo la doccia). Se si riscontra una formazione anomala, occorre effettuare un’ecografia scrotale, un esame non invasivo in grado di diagnosticare la natura del nodulo nel 100% dei casi.
Sintomi del tumore al testicolo: perché la biopsia non va fatta e come si cura
Un punto fondamentale riguarda il percorso diagnostico-terapeutico: sul testicolo non si deve mai eseguire una biopsia. Il prelievo bioptico potrebbe infatti causare la diffusione (seeding) delle cellule tumorali nei tessuti vicini.
In presenza di un nodulo sospetto confermato dall’ecografia e dai marcatori ematici:
- Per lesioni molto piccole (sotto l’ora di 1 cm) si può valutare la chirurgia a risparmio testicolare (testis-sparing).
- Negli altri casi si procede con la rimozione del testicolo (orchiectomia), inserendo contestualmente una protesi in silicone per motivi estetici.
- L’asportazione di un singolo testicolo non compromette la potenza sessuale né la fertilità, poiché il testicolo rimanente va incontro a un’ipertrofia compensatoria.
Grazie alla combinazione di chirurgia e trattamenti chemioterapici moderni, il tumore del testicolo registra tassi di guarigione che superano il 95%, anche in presenza di metastasi d’esordio.
Sintomi del tumore al testicolo: studi scientifici a supporto
- Linee guida EAU sul tumore del testicolo: documento ufficiale della European Association of Urology sulla diagnosi, la chirurgia testis-sparing e la gestione oncologica dei tumori germinali.
- Efficacia dei trattamenti nei tumori germinali del testicolo: studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology (JCO) relativo ai tassi di sopravvivenza a lungo termine dopo orchiectomia e terapia sistemica.