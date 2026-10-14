Il lato “oscuro” del romance: perché le dinamiche tossiche ci attraggono così tanto?

Negli ultimi anni il mercato editoriale mondiale ha assistito a una trasformazione senza precedenti, trainata dall’esplosione delle community digitali e in particolare di BookTok. Al vertice delle classifiche internazionali dei libri più venduti non troviamo più soltanto le favole d’amore a lieto fine, ma trame dai contorni cupi, popolate da antieroi spietati, rivalità feroci e legami viscerali. Il cosiddetto dark romance è diventato un vero e proprio fenomeno di massa, conquistando milioni di lettrici e lettori in tutto il mondo e portando alla ribalta dinamiche narrative un tempo considerate di nicchia.

Tuttavia, il successo travolgente di queste storie ha riacceso un forte dibattito tra critici, lettori e professionisti della salute mentale; questo perché nel romance contemporaneo, gelosia, controllo e possessività vengono spesso presentati come segni di passione intensa, quando la psicologia ci invita a distinguere tra fantasia narrativa e modello relazionale da internalizzare. Trame incentrate su ossessioni totalizzanti, pedinamenti e isolamento emotivo sollevano interrogativi legittimi: cosa rende così magnetico ciò che nella vita reale verrebbe etichettato senza esitazione come un campanello d’allarme (red flag)?

Che cos’è il dark romance e perché riscuote tanto successo

Il dark romance è un sottogenere della narrativa romantica che esplora temi complessi, scabrosi o esplicitamente tabù all’interno di una relazione amorosa. A differenza del romance tradizionale, in cui gli ostacoli sono spesso esterni alla coppia o legati a malintesi quotidiani, in queste opere il conflitto nasce frequentemente all’interno della dinamica a due, toccando argomenti come la criminalità organizzata, la prigionia psicologica o fisica, la vendetta e i traumi pregressi.

I dati di mercato confermano che il dark romance rappresenta una delle categorie a più rapida espansione sulle piattaforme di self-publishing e nelle librerie fisiche, con autrici capaci di scalare le classifiche del New York Times e vendere milioni di copie.

Dal punto di vista psicologico, l’attrazione verso queste trame non riflette affatto un desiderio inconscio di subire abusi nella vita reale. Al contrario, la lettura offre uno spazio protetto di pericolo controllato: permette di esplorare sensazioni estreme, tabù sociali e paure ancestrali sapendo che, una volta chiuso il volume, non vi sarà alcuna conseguenza pratica. È una forma di catarsi in cui il lettore sperimenta l’ebbrezza del rischio senza, tuttavia, esporsi a una reale minaccia.

Gelosia scambiata per passione

Nelle pagine di molti romanzi di successo, la gelosia ossessiva viene descritta come il metro di misura definitivo dell’amore autentico: più il protagonista maschile perde il controllo di fronte a un’interazione innocua della partner, più la narrazione induce a credere che il suo sentimento sia smisurato, travolgente e insostituibile.

Questo espediente narrativo fa leva su una fantasia diffusa: il desiderio di sentirsi unici, insostituibili e al centro dell’universo emotivo di qualcuno. L’idea di un uomo pronto a distruggere chiunque osi avvicinarsi alla donna amata viene codificata come la massima dichiarazione di devozione.

“Era lì che, ogni volta, vedevo la mia fine eppure non potevo farne a meno. Mi sentivo sempre vulnerabile e incapace di gestirmi quando le ero così vicino” – da Kiss me like you love me di Kira Shell.

Nella realtà clinica e relazionale, tuttavia, il significato di queste condotte è diametralmente opposto. La psicologia evidenzia che la gelosia cronica e immotivata non è affatto un attestato di dedizione amorosa, bensì una chiara manifestazione di insicurezza personale, immaturità emotiva e bisogno patologico di controllo. Come ricordano gli esperti di terapia di coppia, la gelosia patologica riflette la paura del rifiuto e il senso di possesso: in una relazione matura la vulnerabilità si comunica apertamente attraverso il dialogo, non imponendo divieti o limitando la sfera relazionale dell’altro.

Controllo e possessività presentati come “protezione”

Accanto alla gelosia, il topos del protettore inflessibile è uno dei cardini su cui poggiano gli intrecci più amati del BookTok. È la popolarissima formula del touch her and die (“sfiorala e sei morto”), in cui il protagonista maschile si arroga il diritto di vigilare su ogni spostamento della donna, eliminando rivali o minacce presunte attraverso metodi brutali o intimidatori.

L’appeal di questa formula risiede nel bisogno umano di sicurezza e accudimento. In una società complessa e spesso percepita come ostile, l’idea di affidarsi a una figura onnipotente che neutralizza ogni pericolo esterno regala un immediato senso di sollievo emotivo.

“Sei mia dal momento in cui ho posato gli occhi su di te. Solo mia” – da The Predator di RuNyx.

La demarcazione tra fantasia e realtà resta però sostanziale. Nella quotidianità di una coppia, la protezione sana è sempre consensuale, rispettosa e fondata sul reciproco supporto. Quando la presunta protezione si trasforma nell’interferenza sul modo di vestire, sulle amicizie permesse, sulla gestione del denaro o sulla localizzazione continua dello smartphone, non siamo più in presenza di premura, ma di controllo coercitivo, una delle forme più subdole e documentate di violenza psicologica.

Personaggi maschili dominanti, aggressivi o manipolatori: i “red flag sexy”

Uno degli archetipi dominanti della narrativa odierna è il cosiddetto morally gray hero, l’antieroe moralmente ambiguo. Si tratta di un personaggio che incarna figure oggettivamente pericolose (boss mafiosi, sicari, manipolatori seriali o stalker) i quali, tuttavia, mostrano una devozione esclusiva e ferrea solo ed esclusivamente verso la protagonista.

La seduzione di questa dinamica attinge al mito del “salvataggio”: la lettrice si identifica con colei che possiede la chiave per redimere un cuore indurito, diventando l’unica isola di salvezza in un’esistenza spietata.

“Nel mio mondo, la mafia occupa il centro della scena: dove il potere è tutto, la lealtà è letale e l’amore è l’arma più pericolosa di tutte” – da Savage King di Bella Ray.

Se sulla pagina scritta la redenzione del criminale rappresenta un arco narrativo affascinante, trasporre questa aspettativa nella vita reale è estremamente rischioso. La psicologia clinica ribadisce che nessuno cambia per il semplice fatto di essere amato: modificare comportamenti aggressivi, manipolatori o abusanti richiede un percorso interiore autonomo, profonda motivazione personale e interventi terapeutici strutturati, non la pazienza o il sacrificio di una compagna.

Sofferenza e trauma come presunta prova dell’amore

Un altro elemento centrale del sottogenere è l’esaltazione del dolore condiviso come collante indissolubile del legame affettivo. Il “trauma bonding” è uno dei tropi più ricorrenti del dark romance: il superamento di rapimenti, vendette incrociate, violenze fisiche o abusi reciproci viene trasformato nella testimonianza suprema della solidità della coppia.

L’idea che un grande amore debba necessariamente passare attraverso il tormento affonda le radici nella tradizione del dramma romantico ottocentesco, dove la sofferenza purifica i sentimenti.

“Se tutto il resto perisse, e lui rimanesse, io continuerei ad esistere; e se tutto il resto rimanesse e lui fosse annientato, l’universo diventerebbe per me un immenso estraneo” da Cime Tempestose di Emily Brontë.

In ambito relazionale reale, tuttavia, il concetto di trauma bonding (legame da trauma) non indica una connessione poetica, bensì un attaccamento disfunzionale e patologico che si instaura tra vittima e carnefice a causa dell’alternanza imprevedibile tra abusi, minacce e improvvise manifestazioni di affetto. L’amore sano costruisce stabilità, calma e reciprocità; non induce sofferenza per poi offrirsi come unica cura riparatrice.

“Con me cambierà”: la fantasia del partner da salvare

La convinzione che la devozione femminile possa guarire qualsiasi ferita psicologica maschile costituisce forse il mito più tenace della letteratura rosa. La protagonista accetta umiliazioni, freddezza emotiva o scatti d’ira nella convinzione di essere l’unica donna al mondo destinata a scalfirne la corazza.

Questa dinamica alimenta una gratificante sensazione di eccezionalità e potere: se l’altro abbandona i propri demoni per noi, significa che il nostro valore è immenso.

“Credevi di potermi salvare, Selene. Ma la verità è che non sei stata tu a portare me nella luce, sono io che ho trascinato te nel mio inferno, e adesso ci apparteniamo” da Kiss me like you love me di Kira Shell.

Entrare in una relazione con l’intento di “aggiustare” l’altro conduce quasi inevitabilmente a squilibri di potere, codipendenza affettiva e frustrazione. Una relazione equilibrata si fonda sull’accettazione consapevole di chi si ha di fronte, non sull’illusione di trasformarlo in una persona diversa.

Quando la fantasia rischia di confondersi con la realtà

Sebbene la maggior parte delle persone legga per puro intrattenimento, l’assorbimento continuo di modelli relazionali tossici non è privo di conseguenze sulla percezione delle relazioni quotidiane, specialmente nei lettori più giovani in fase di formazione identitaria.

La letteratura accademica internazionale ha esaminato questo fenomeno attraverso diverse indagini empiriche:

Uno studio condotto su studenti delle scuole superiori presso la De La Salle University (DLSU) ha rilevato una correlazione statistica significativa tra la fruizione regolare di narrativa romantica e lo sviluppo di aspettative relazionali irrealisticamente elevate.

ha rilevato una tra la fruizione regolare di narrativa romantica e lo sviluppo di aspettative relazionali irrealisticamente elevate. Le indagini coordinate presso la Brigham Young University (BYU) e la City University of New York (CUNY) confermano che l’esposizione costante a rappresentazioni idealizzate o estreme dell’amore modella gli schemi cognitivi delle lettrici tra i 18 e i 25 anni, favorendo l’attaccamento parasociale ai personaggi di fantasia.

e la confermano che l’esposizione costante a rappresentazioni idealizzate o estreme dell’amore modella gli schemi cognitivi delle lettrici tra i 18 e i 25 anni, favorendo l’attaccamento parasociale ai personaggi di fantasia. Secondo la teoria della coltivazione (cultivation theory), il consumo prolungato di specifici contenuti tende a uniformare la percezione del mondo reale agli stereotipi rappresentati sullo schermo o sulla pagina. Quando la realtà quotidiana si scontra con l’intensità fittizia del libro, subentra il cosiddetto expectation gap, ovvero un calo di soddisfazione per le relazioni ordinarie, giudicate prive di pathos.

Tra i modelli più deleteri che la narrativa rischia di trasmettere figurano cinque convinzioni relazionali disfunzionali:

l’idea che il disaccordo all’interno della coppia sia distruttivo e sancisca la fine dell’amore;

la convinzione che il partner debba intuire ogni bisogno senza necessità di parlare o chiedere;

la percezione che il carattere delle persone sia immutabile, salvo l’improvvisa conversione miracolosa per amore;

la credenza che uomini e donne appartengano a pianeti psicologici del tutto incompatibili;

l’aspettativa che l’intesa sessuale debba risultare travolgente e impeccabile fin dal primo incontro.

Riconoscere questi schemi irrealistici consente di godere della lettura senza pretendere (o aspettarsi) che la vita privata si riveli uno specchio fedele.

FAQ – Domande frequenti su romance e dinamiche tossiche

Che cos’è esattamente il dark romance?

Il dark romance è un sottogenere della narrativa romantica che integra temi cupi, controversi o esplicitamente tabù (come criminalità, coercizione, vendetta o traumi psicologici) all’interno di una vicenda passionale, sfidando i canoni tradizionali della storia d’amore classica.

Perché la gelosia estrema viene descritta come un gesto romantico nei libri?

Nei romanzi la gelosia viene impiegata come strumento di tensione drammatica: amplifica il ritmo del racconto e gratifica la fantasia di sentirsi unici, indispensabili e desiderati con assoluta intensità dal partner.

La gelosia è davvero un segnale d’amore nella vita reale?

No. In una relazione sana la gelosia occasionale può emergere, ma quando diventa sistematica e controllante è il chiaro sintomo di insicurezza personale, sfiducia e volontà di dominare la libertà del partner.

Che cosa si intende per “trauma bonding” nei romanzi?

Nel linguaggio letterario indica l’attaccamento viscerale che si crea tra due personaggi attraverso il dolore o l’esperienza condivisa del pericolo. In psicologia clinica, tuttavia, indica un legame disfunzionale in cui una persona si lega all’altra a causa dell’alternanza tossica tra violenza e ricompense affettive.

La convinzione “con me cambierà” ha un riscontro nella realtà?

No, si tratta di un mito relazionale insidioso. Le persone non cambiano per gratificare le aspettative altrui; l’evoluzione comportamentale richiede motivazione personale, volontà reale e spesso percorsi di supporto psicologico professionale.

Leggere dark romance può essere psicologicamente dannoso?

Non di per sé. La lettura non comporta rischi se affrontata con senso critico e con la piena consapevolezza che i tropi narrativi non costituiscono standard comportamentali da tollerare o ricercare nella vita reale.

Il consumo di romanzi rosa condiziona le aspettative nella vita reale?

Studi accademici confermano che l’esposizione costante e acritica a modelli relazionali fortemente idealizzati può innalzare le aspettative romantiche, favorendo disillusione o insoddisfazione verso i rapporti reali.

Come si può fruire di questo genere in modo sano ed equilibrato?

Esercitando la consapevolezza critica: imparando a riconoscere i tropi letterari, distinguendo le fantasie narrative dai bisogni quotidiani, confrontandosi con altre lettrici e alternando letture di genere diverso.

Gli autori hanno una responsabilità nella rappresentazione delle relazioni?

Sì. Pur nel pieno rispetto della libertà artistica, la narrativa partecipa alla costruzione dell’immaginario culturale; mostrare la complessità e le conseguenze reali degli abusi contribuisce a non normalizzare la violenza psicologica.

Il dark romance è un fenomeno rivolto esclusivamente al pubblico femminile?

La stragrande maggioranza della platea di lettrici è composta da donne; tuttavia, il genere attira un pubblico eterogeneo affascinato dall’esplorazione di dinamiche psicologiche intense, archetipi d’ombra e narrazioni al confine del proibito.

Il romance, anche nella sua forma più “dark”, non è il nemico: è uno specchio delle nostre fantasie, paure e desideri. Il segreto per “rimanere con i piedi per terra” consiste nel leggerlo con consapevolezza, distinguendo tra ciò che ci emoziona sulla pagina e ciò che vogliamo nella vita reale. Ma soprattutto, ricordando che l’amore sano non ha bisogno di gelosia, controllo o sofferenza per essere vero.

Fonti e approfondimenti: