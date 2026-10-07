Libri, film e podcast da non perdere a ottobre 2026: i consigli di OK Salute

Ogni mese la redazione di OK Salute seleziona libri, film, spettacoli teatrali, serie tv e podcast per accompagnare i lettori alla scoperta delle novità nell’ambito della salute e del benessere. Tante idee per approfondire un tema scientifico, scovare contenuti curiosi e interessanti, stare al passo con le uscite editoriali o, semplicemente, per concedersi una pausa di qualità.

Libri da non perdere a ottobre 2026

Meal prep all’italiana

Catapultata in Austria dalla Sicilia, Emma Vicario Lo Castro (alias @emyfoodlife) si ritrova senza prodotti freschi ogni giorno e negozi aperti fino a tardi: una realtà ben diversa da quella italiana. Da qui nasce l’idea di creare un metodo, il meal prep all’italiana, per ottimizzare il tempo trascorso in cucina e preparare scorte di cibo da mettere in frigo o freezer e da tirare fuori al bisogno. Non servono lunghe preparazioni (anzi, bastano 30-60 minuti per ogni pasto) e può farlo chiunque, anche chi sa cucinare solo due uova al tegamino. Per saperne di più, ora c’è anche il libro Meal prep all’italiana (DeAgostini, 22 €, 224 pp), che racchiude tutte le indicazioni necessarie.

Ansia a mille

Oggi a soffrire di ansia non sono solo gli adulti ma anche tanti ragazzi: dopo la pandemia, infatti, l’incidenza di questi disturbi tra gli adolescenti è addirittura raddoppiata. Il problema è che spesso, per motivi sociali, sanitari o economici, non si riceve il giusto supporto. Per questo motivo nasce Ansia a mille (Erickson, 17,50 €, 160 pp) di Lisa Coyne e Sarah Cassidy, una guida chiara e smart che, attraverso esercizi riconosciuti dalla comunità scientifica, aiuta i giovani a comprendere e affrontare l’ansia. L’edizione italiana è curata da Giovambattista Presti, psicoterapeuta e professore di Psicologia generale presso l’Università di Enna «Kore».

Massaggi per cani felici

C’è il cane che ha bisogno di rilassarsi, quello sportivo che deve sciogliere le tensioni muscolari e magari quello anziano che vuole solo coccole delicate per stare meglio. Massaggi per cani felici (TerraNuova, 15 €, 128 pp) di Elodie Martins, addestratrice cinofila, e Françoise Claustres, divulgatrice, insegna i movimenti giusti per eseguire diverse tipologie di massaggio, così da creare una routine su misura per il proprio amico a quattro zampe. Nel libro ci sono schemi, foto e anche un QR code per approfondire le diverse tecniche attraverso video.

Podcast da ascoltare a ottobre 2026

Freud. La scoperta dell’inconscio

Disponibile su tutte le piattaforme d’ascolto, Freud. La scoperta dell’inconscio è il nuovo podcast de Il Sole 24 Ore, scritto dai professori dell’Università Cattolica di Milano Paolo Colombo e Paolo Gomarasca. In sette episodi si ripercorre la vita, il pensiero e l’eredità del padre della psicanalisi, senza trascurare il contesto storico, culturale e sociale della prima metà del Novecento. Al centro del racconto troviamo la sua vicenda umana e scientifica, che ha influenzato (e continua a farlo) intere generazioni di studiosi e ricercatori.

Andare a teatro a ottobre 2026

Medicina spericolata

Metti il rigore scientifico della giornalista Silvia Bencivelli con la verve di Dario Vergassola e ne viene fuori Medicina Spericolata, lo spettacolo teatrale che racconta le storie degli scienziati che, facendo esperimenti su se stessi, hanno dato luogo a scoperte eccezionali.

«Sono vicende strane, schifose, eroiche e folli di visionari ambiziosi e a volte un po’ matti, a cui dobbiamo molta della nostra salute», commenta Bencivelli, che sul palco viene incalzata da Vergassola, l’ipocondriaco più famoso di Italia («non mi sembra vero – dice – di poter andare per teatri avendo sempre una dottoressa a portata di mano»). Prossime date: 9/10 a Monza – Villaggio della Salute; 25/10 a Verona – D.E.I Festival c/o Teatro Ristori; 14/01/27 a Firenze – Teatro Puccini. Clicca qui per tutte le info.