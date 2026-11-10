Allergia al freddo, esiste davvero? Ecco i 6 sintomi per riconoscerla

Esiste una vera allergia al freddo? Sappiamo che le basse temperature possono scatenare dei sintomi nella stragrande maggioranza delle persone. Alcune manifestazioni però possono essere così severe da sfociare in una allergia nota in medicina come orticaria a frigore o orticaria da freddo.

Diciamo subito che è una condizione considerata rara, visto che interessa appeno lo 0,05% della popolazione. Questa reazione avviene quando il corpo rilascia istamina in risposta agli stimoli del freddo, che è una risposta immunitaria. Nonostante sia una risposta delle nostre difese come avviene nelle allergie, non si tratta di una vera e propria allergia.

Quali sono i sei sintomi dell’allergia al freddo?

I sintomi più comuni sono:

rash cutanei e pomfi, che sono rossi, rilevati e fortemente pruriginosi, e appaiono sulla pelle dopo l’esposizione al freddo; angioedema, ovvero rigonfiamenti più o meno evidenti dei tessuti sottocutanei (in particolare mani, labbra e viso); sensazione di bruciore o dolore, in diversi punti della pelle, soprattutto in concomitanza con i pomfi e le bolle; senso di vertigine e stordimento; mal di testa (cefalea da freddo); sensazione di svenimento o lipotimia, dovuta al rilascio massivo di istamina nel circolo sanguigno.

Cosa fare subito?

Spesso è sufficiente rivolgersi a un farmacista che potrà scegliere la crema più adatta al problema. In questo caso ci troviamo di fronte a sintomi localizzati (come il prurito o l’arrossamento delle sole mani o delle guance) e non particolarmente severi.

Quando preoccuparsi?

Nel caso in cui il rash cutaneo sia su grande parte del corpo, meglio rivolgersi nel più breve tempo possibile a un medico, specie se ci sono anche altri sintomi come:

difficoltà a respirare,

respirazione accelerata,

difficoltà ad ingoiare,

tosse che non passa,

stati di confusione,

pallore eccessivo.

Attenzione particolare va prestata al nuoto in acque fredde o ai bagni in mare/piscina: l’esposizione improvvisa di tutto il corpo a basse temperature può scatenare un rilascio sistemico di istamina, provocando un brusco calo di pressione (shock anafilattico) e perdita di coscienza in acqua, con grave rischio di annegamento.

Diagnosi fai da te

Possiamo capire se soffriamo di questa reazione anomala al freddo anche con un semplice test che ognuno di noi può fare a casa (Test del cubetto di ghiaccio / Ice Cube Test). Basta mettere un cubetto di ghiaccio, rivestito da un tovagliolo, per cinque minuti sulla pelle. Se avvertiamo un forte dolore e la pelle si ricopre di rash cutanei, ecco fatta la diagnosi di allergia al freddo.

È tuttavia raccomandabile eseguire questo test sotto il controllo del medico o dell’allergologo, in quanto in persone particolarmente sensibili l’applicazione può provocare reazioni locali o sistemiche intense.

Allergia al freddo: la prevenzione è la migliore arma

Come per tutte le condizioni mediche, anche per questa forma di orticaria la mossa migliore è la prevenzione: evitare l’esposizione diretta al freddo o agli sbalzi termici repentini. Cerchiamo di coprire molto bene ogni parte del corpo con guanti, sciarpa o copricollo, cappello e passamontagna, ed evitiamo di consumare bevande o cibi ghiacciati che potrebbero gonfiate le mucose della bocca e della gola.

Se non possiamo evitare l’esposizione per i più svariati motivi, occorrerà assumere un antistaminico H1 di seconda generazione non sedativo (come cetirizina, desloratadina, bilastina o rupatadina), proprio per impedire al corpo di far agire l’istamina e fermare la reazione. Le linee guida internazionali EAACI/GA²LEN per l’orticaria indotta indicano che, se la dose standard non è sufficiente, il medico può raccomandare l’aumento del dosaggio dell’antistaminico fino a 4 volte la dose giornaliera.

In casi rari o refrattari alle alte dosi di antistaminici, si può ricorrere alla terapia biologica con l’anticorpo monoclonale Omalizumab (anti-IgE), ampiamente validato per l’orticaria cronica indotta.

Attenzione infine ad alcuni farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS come aspirina o ibuprofene), che in diversi pazienti affetti da orticaria fisica possono fungere da co-fattori scatenanti e peggiorare drasticamente la sintomatologia cutanea.

Studi e fonti scientifiche di riferimento