Demenza: 42 minuti al giorno di luce naturale intensa possono ridurre il rischio?

Passiamo gran parte delle nostre giornate al chiuso, tra ufficio, casa e ambienti illuminati artificialmente. Eppure, la luce che riceviamo durante il giorno potrebbe avere un ruolo che va ben oltre la regolazione del sonno e della veglia. A suggerirlo è una nuova ricerca che ha individuato un’associazione tra una maggiore esposizione alla luce diurna e un rischio inferiore di sviluppare demenza. Un risultato interessante, soprattutto perché richiama l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato della prevenzione.

Luce intensa e rischio di demenza: cosa dice la ricerca

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica General Psychiatry, ha coinvolto oltre 87mila persone e ha osservato che trascorrere almeno 42 minuti al giorno in condizioni di luce particolarmente intensa era associato a una riduzione del rischio di demenza del 17%. Per misurare l’esposizione alla luce, i partecipanti hanno indossato al polso un dispositivo dotato di sensore luminoso per sette giorni, continuando a svolgere le normali attività quotidiane. Lo strumento ha registrato l’intensità della luce ricevuta nelle diverse ore del giorno e della notte.

I ricercatori hanno poi monitorato lo stato di salute dei partecipanti per una mediana di 8,1 anni, utilizzando i registri della medicina territoriale, dei ricoveri ospedalieri e dei decessi. Durante questo periodo sono stati identificati 741 nuovi casi di demenza. L’obiettivo era capire se le persone maggiormente esposte alla luce durante il giorno presentassero un rischio diverso rispetto a chi trascorreva più tempo in condizioni di scarsa illuminazione.

I risultati: 42 minuti di luce intensa e rischio di demenza inferiore del 17%

Dall’analisi sono emersi due risultati principali:

Esposizione media superiore a 1.000 lux: i partecipanti che ricevevano mediamente più luce durante il giorno presentavano un rischio di demenza inferiore del 16% rispetto a chi era esposto a livelli più bassi.

i partecipanti che ricevevano mediamente più luce durante il giorno presentavano un rischio di demenza inferiore del 16% rispetto a chi era esposto a livelli più bassi. Almeno 42 minuti al giorno a 5.000 lux o più: una permanenza quotidiana di almeno 0,70 ore in condizioni di luce intensa era associata a un rischio inferiore del 17%.

Sono due parametri differenti: il primo considera il livello medio di illuminazione diurna, il secondo il tempo trascorso in condizioni di particolare luminosità. Non significa, quindi, che esista una soglia universale di 42 minuti da raggiungere ogni giorno. I ricercatori hanno osservato una relazione tra esposizione luminosa e rischio di demenza in una popolazione specifica, senza dimostrare che aumentare artificialmente il tempo trascorso alla luce produca necessariamente lo stesso risultato.

Perché la luce diurna fa bene al cervello?

La luce naturale è il principale segnale che regola i ritmi circadiani, ovvero l’orologio biologico che coordina il ciclo sonno-veglia e diverse funzioni dell’organismo. Quando raggiunge la retina, invia al cervello segnali che aiutano a distinguere il giorno dalla notte: la luce favorisce la veglia, mentre il buio stimola la produzione di melatonina, l’ormone che prepara al sonno.

Mantenere regolari questi ritmi è importante non soltanto per dormire bene, ma anche per la salute cerebrale. Le alterazioni dell’orologio biologico, infatti, sono state osservate anche nelle persone con demenza e sono oggetto di studio per il loro possibile ruolo nel declino cognitivo. I ricercatori hanno approfondito anche questo aspetto, analizzando il possibile contributo dei ritmi di attività e riposo e di alcune strutture cerebrali. Nelle analisi esplorative, questi elementi sono risultati potenziali mediatori dell’associazione osservata. Non è invece emerso un ruolo significativo della vitamina D. Si tratta di risultati ancora da approfondire, che non dimostrano quale sia il meccanismo biologico alla base del legame tra luce e demenza.

Quanta luce riceviamo quando restiamo in casa?

Un aspetto interessante riguarda la differenza tra l’illuminazione degli ambienti interni e quella degli spazi esterni. Per misurare l’intensità luminosa si utilizzano i lux, l’unità di misura dell’illuminamento, che indica quanta luce raggiunge una superficie. Per avere un’idea delle differenze, un ufficio o un’abitazione possono essere illuminati con circa 300-500 lux, mentre all’esterno si possono raggiungere facilmente livelli di diverse migliaia di lux. Anche quando il cielo è nuvoloso, la luminosità naturale può essere sensibilmente superiore a quella di molti ambienti chiusi. Questo significa che lavorare vicino a una lampada o trascorrere molte ore in una stanza ben illuminata non equivale a ricevere la stessa quantità di luce che si avrebbe uscendo all’aperto.

È importante, però, non confondere la luce intensa con l’esposizione diretta al sole. Lo studio ha misurato l’intensità luminosa attraverso un sensore indossato al polso, non l’esposizione ai raggi ultravioletti né la quantità di luce che raggiungeva direttamente gli occhi. Non suggerisce quindi di prendere il sole senza protezione o di esporsi nelle ore più calde.

Luce di giorno e luce di notte: perché conta l’alternanza

I ricercatori hanno valutato anche l’esposizione luminosa durante la notte. In questo caso non è stata osservata un’associazione statisticamente significativa con il rischio di demenza. Il dato non significa che la luce serale e notturna sia priva di effetti sulla salute. Numerose ricerche sul sonno hanno evidenziato che un’illuminazione intensa nelle ore che precedono il riposo può interferire con l’orologio biologico e ritardare la produzione di melatonina.

Il nostro organismo, infatti, è programmato per riconoscere una precisa alternanza tra luminosità e buio. Ricevere luce durante il giorno e ridurla progressivamente nelle ore serali aiuta a mantenere questa distinzione. È quindi utile evitare di trascorrere tutta la giornata in ambienti scarsamente illuminati per poi esporsi a luci molto intense fino a tarda sera.

Come aumentare l’esposizione alla luce naturale durante il giorno

Non occorre rivoluzionare la propria routine per trascorrere più tempo in ambienti luminosi. Alcune abitudini quotidiane possono aiutare a ricevere una maggiore quantità di luce diurna, associando spesso questo beneficio ad altre attività utili per la salute.

Uscire al mattino: una passeggiata nelle prime ore della giornata permette di entrare in contatto con la luce naturale e di favorire la sincronizzazione dei ritmi circadiani.

una passeggiata nelle prime ore della giornata permette di entrare in contatto con la luce naturale e di favorire la sincronizzazione dei ritmi circadiani. Fare la pausa pranzo all’aperto: quando possibile, è preferibile concedersi qualche minuto fuori dall’ufficio anziché trascorrere tutta la pausa in un ambiente chiuso.

quando possibile, è preferibile concedersi qualche minuto fuori dall’ufficio anziché trascorrere tutta la pausa in un ambiente chiuso. Sfruttare la luce delle finestre: lavorare o svolgere le attività quotidiane vicino a una finestra può aumentare la quantità di luce naturale ricevuta, anche se non garantisce gli stessi livelli di illuminamento dell’esterno.

lavorare o svolgere le attività quotidiane vicino a una finestra può aumentare la quantità di luce naturale ricevuta, anche se non garantisce gli stessi livelli di illuminamento dell’esterno. Camminare durante il giorno: raggiungere a piedi alcuni luoghi, fare commissioni o dedicarsi a un’attività fisica all’aperto permette di associare movimento ed esposizione luminosa.

raggiungere a piedi alcuni luoghi, fare commissioni o dedicarsi a un’attività fisica all’aperto permette di associare movimento ed esposizione luminosa. Ridurre l’illuminazione la sera: nelle ore che precedono il riposo è utile abbassare progressivamente l’intensità delle luci, soprattutto evitando fonti luminose particolarmente intense.

Nel frattempo, cercare la luce del giorno, muoversi all’aperto e rispettare l’alternanza tra luce e buio sono abitudini ragionevoli da integrare nella quotidianità. Non una cura né una garanzia contro il declino cognitivo, ma un modo semplice per prendersi cura del proprio equilibrio biologico.