Libri, film e podcast da non perdere a settembre 2026: i consigli di OK Salute

Ogni mese la redazione di OK Salute seleziona libri, film, spettacoli teatrali, serie tv e podcast per accompagnare i lettori alla scoperta delle novità nell’ambito della salute e del benessere. Tante idee per approfondire un tema scientifico, scovare contenuti curiosi e interessanti, stare al passo con le uscite editoriali o, semplicemente, per concedersi una pausa di qualità.

Libri da non perdere a settembre 2026

Pausa libro di Andrea Moccia

E se invece di prendere in mano lo smartphone si aprisse un libro? È la sfida lanciata da Andrea Moccia, fondatore di Geopop, con Pausa libro (Mondadori Electa e Ciaopeople, 19,90 €, 240 pp): 101 pillole di scienza e cultura pop da leggere in pochi minuti, per soddisfare piccoli dubbi quotidiani. Tra curiosità, falsi miti e domande che ci siamo posti tutti almeno una volta, ogni pagina stimola la mente con leggerezza e un pizzico di stupore. Un libro divertente, accessibile e perfetto per riscoprire il piacere della lettura… una pausa alla volta.

La pigrizia non esiste di Devon Price

In La pigrizia non esiste (Accento edizioni, 20 €, 352 pp) lo psicologo Devon Price mette in discussione il mito del “fare sempre di più”, spiegando perché il nostro valore non dovrebbe dipendere da quanto lavoriamo e siamo produttivi. Grazie a consigli pratici, interviste a ricercatori ed esperienze reali, il libro invita a riconoscere i segnali del burnout e a riscoprire l’importanza del riposo, lasciandosi alle spalle la pressione sociale del fare e dare sempre di più.

Film da guardare a settembre 2026

Per avvicinarsi con maggiore consapevolezza alla malattia di Alzheimer, la cui Giornata mondiale si celebra il 21 settembre, vi suggeriamo di recuperare cinque film.

Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road (Disney+)

In questo documentario l’attore e suo padre, cui hanno diagnosticato da poco l’Alzheimer, salgono in sella alla loro moto per visitare i luoghi dell’Australia a loro cari, con l’obiettivo di recuperare e rivivere i ricordi, prima che la malattia se li porti via del tutto.

The Father – Nulla è come sembra (a noleggio su Prime e Apple tv)

Le stanze cambiano aspetto, i volti non sono riconoscibili, non ci sono punti di riferimento spazio-temporali: è questa la vita dell’ottantenne Anthony (Anthony Hopkins). Vincitore di due Oscar, il film permette allo spettatore di immedesimarsi nello smarrimento di chi convive con l’Alzheimer.

Lontano da lei (a noleggio su Prime)

Per proteggere il marito dal peso della malattia, Fiona decide di farsi ricoverare in una struttura di lungodegenza specializzata. Col passare del tempo, la donna inizia a non riconoscere più il suo compagno di vita, mettendo a dura prova un legame durato cinquant’anni e che sembrava ormai inossidabile.

Tutto quello che vuoi (Rai Play)

Alessandro, un ragazzo svogliato e rissoso, è costretto ad accettare un piccolo lavoro: far compagnia a Giorgio, un anziano poeta con l’Alzheimer. Tra i due nasce un’amicizia inaspettata che, tra ironia e tenerezza, mostra come i ricordi possano affievolirsi senza però cancellare il valore delle relazioni.

Still Alice (a noleggio su Prime)

Alice, docente universitaria interpretata da Julianne Moore, scopre di avere una forma precoce di Alzheimer che cambia profondamente la sua vita personale e professionale. Il film racconta con sensibilità la progressiva perdita della memoria, senza mai perdere di vista la persona dietro la diagnosi.

Podcast da ascoltare a settembre 2026

Sonno

Dormire tanto non significa necessariamente dormire bene. Sonno è il nuovo video podcast ideato e prodotto da Giardino22 Art Lab, condotto da Donatello Iacullo con la partecipazione del neurologo Camillo Foresti. In cinque episodi, il podcast spiega con un linguaggio semplice come funzionano le diverse fasi, quali sono gli effetti del poco riposo, che routine adottare per dormire meglio e quali sono i disturbi del sonno che richiedono una consulenza specialistica. Il video podcast è disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di ascolto.