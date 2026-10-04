Il giorno del compleanno ti senti triste? Potrebbe essere “birthday blues”

Ci sono compleanni che arrivano con entusiasmo, felicità e voglia di festeggiare. Ma ce ne sono altri che, al contrario, possono portare con sé tristezza, apatia, bisogno di stare per conto proprio e la sensazione che quel giorno avrebbe dovuto essere diverso. Si tratta di un fenomeno comunemente definito birthday blues o “tristezza da compleanno”, che alcune persone vivono in prossimità di questa ricorrenza. Scopriamo perché succede e come affrontarlo.

Birthday blues: quando festeggiare diventa emotivamente difficile

Il compleanno rappresenta, innanzitutto, un momento simbolico che scandisce il passare del tempo. In questa occasione è comune fermarsi a fare bilanci, riflettere su cosa è cambiato nell’ultimo anno e sugli obiettivi raggiunti. A pesare possono essere anche la paura di invecchiare o le aspettative sociali legate all’età: se il divario tra la realtà e quello che si desiderava o si immaginava di aver raggiunto è ampio, possono emergere insoddisfazione e ansia rispetto al futuro.

A ciò si aggiunge il fatto che l’evento porta con sé l’aspettativa, spesso implicita, di dover festeggiare, essere felici e condividere il momento con i propri cari. Quando lo stato d’animo non è in sintonia con un clima festoso, tale contrasto può alimentare senso di colpa o di inadeguatezza.

Anche la solitudine o la distanza emotiva dagli altri possono rendere più intenso questo vissuto. La mancanza di una rete sociale solida e un periodo di isolamento potrebbero infatti pesare maggiormente in una giornata tradizionalmente associata alla condivisione. Allo stesso modo, il compleanno può riportare alla mente relazioni terminate, assenze importanti o episodi dolorosi del passato.

Come si manifesta la tristezza da compleanno?

Il birthday blues può manifestarsi in diversi modi. Come spiega a Verywell Mind il dottor Ernesto Lira de la Rosa, psicologo clinico abilitato presso la Hope for Depression Research Foundation «il nostro manuale diagnostico (DSM-5) non riconosce la depressione da compleanno come un disturbo mentale». Tuttavia, questo non significa che il disagio emotivo non sia reale. Inoltre, «potrebbe essere collegata ad altri disturbi mentali, come depressione o ansia. Per le persone con una storia di depressione, non sarebbe insolito provare tristezza anche in prossimità del proprio compleanno».

Tra i possibili segnali di birthday blues rientrano, ad esempio:

tristezza senza che vi sia una causa apparente;

mancanza di energia o motivazione;

sbalzi di umore;

irritabilità o maggiore sensibilità emotiva;

tendenza a rimuginare su ciò che manca o non va nella propria vita;

disinteresse verso attività solitamente piacevoli;

desiderio di evitare interazioni o attenzioni.

Come affrontare il birthday blues?

Alcuni piccoli accorgimenti possono aiutare ad affrontare il birthday blues e a vivere il compleanno con maggiore serenità:

Essere gentili con se stessi: non giudicarsi per ciò che si prova e accettare che il compleanno possa suscitare emozioni differenti dall’atmosfera festosa che solitamente ci si aspetta.

non giudicarsi per ciò che si prova e accettare che il compleanno possa suscitare emozioni differenti dall’atmosfera festosa che solitamente ci si aspetta. Togliersi la pressione delle aspettative: ascoltare i propri bisogni e desideri, senza sentirsi obbligati a conformarsi alle aspettative degli altri.

ascoltare i propri bisogni e desideri, senza sentirsi obbligati a conformarsi alle aspettative degli altri. Dedicarsi ad attività gratificanti : programmare qualcosa che faccia stare bene, che si tratti di una giornata di totale relax o di un’esperienza in compagnia.

: programmare qualcosa che faccia stare bene, che si tratti di una giornata di totale relax o di un’esperienza in compagnia. Cercare una connessione autentica: parlare o condividere un momento intimo con una persona cara e fidata può fare la differenza contro il senso di solitudine.

parlare o condividere un momento intimo con una persona cara e fidata può fare la differenza contro il senso di solitudine. Chiedere supporto: se la tristezza persiste o peggiora, interferendo con la vita quotidiana, valutare un confronto con un professionista della salute mentale.