La tua voce “suona” più vecchia? Può rivelare segnali di demenza e Alzheimer

Il modo in cui parliamo, la durata delle pause che facciamo, il timbro e la ricchezza del vocabolario possono rivelare quanto e come stiamo invecchiando. A dimostrarlo è un’innovativa ricerca internazionale che ha sviluppato un vero e proprio “orologio della voce” (speech clock), uno strumento informatico capace di calcolare l’età biologica di un individuo semplicemente ascoltandone il parlato.

L’algoritmo ha mostrato come una voce che “suona più vecchia” rispetto all’età anagrafica reale sia spesso correlata a segnali di invecchiamento biologico accelerato, declino cognitivo e forme iniziali di demenza. La scoperta apre la strada a metodi di screening precoci, non invasivi e accessibili a tutti per la prevenzione delle patologie neurodegenerative.

Come funziona lo “speech clock” e cosa rivela la voce

Il parlato giovanile tende a essere più rapido, fluido e caratterizzato da pause brevi; al contrario, con il passare del tempo e con l’insorgere di fragilità cognitive, la struttura del discorso si modifica. Il modello informatico analizza queste micro-variazioni calcolando lo speech age gap, ovvero la differenza tra l’età anagrafica della persona e l’età suggerita dalla sua voce.

I partecipanti che hanno registrato un’età vocale superiore a quella reale hanno ottenuto punteggi inferiori nei test di memoria, ragionamento e pianificazione, anche in prove che non richiedevano l’uso della parola. Inoltre, uno speech age gap marcato è risultato associato a biomarcatori biologici precisi:

Alterazioni cerebrali e del DNA: cervelli con un aspetto più “anziano” alle scansioni di neuroimaging e modificazioni della struttura molecolare del DNA .

Biomarcatori dell’Alzheimer: nei pazienti affetti da Alzheimer, uno scarto vocale maggiore è risultato direttamente correlato a livelli più elevati di p-tau217 , una proteina ematica considerata tra i principali indicatori della malattia .

Fattori socio-ambientali: lo studio ha evidenziato come voci cronicamente “più anziane” siano legate anche a condizioni di svantaggio sociale, basso livello di scolarizzazione, difficoltà economiche e insicurezza alimentare .

Un’alternativa accessibile e non invasiva ai test tradizionali

Attualmente, per valutare l’invecchiamento biologico e la salute cerebrale occorrono esami complessi e costosi: risonanze magnetiche, prelievi ematici, test molecolari o approfondite visite cliniche specialistiche. La registrazione vocale, al contrario, può essere effettuata da remoto, ripetuta nel tempo, non è invasiva ed ha costi estremamente contenuti.

«La nostra voce sembra contenere molte più informazioni sull’invecchiamento di quante ne potessimo immaginare», ha spiegato il professor Agustin Ibanez del Global Brain Health Institute e della Trinity School of Medicine, coordinatore dello studio. «Cattura sia il passaggio del tempo cronologico sia i segnali provenienti dalla cognizione, dal cervello, dalla biologia sistemica e persino dall’ambiente sociale in cui viviamo. Questo rende possibile l’integrazione di strumenti semplici come lo speech clock con i biomarcatori tradizionali, fornendo un supporto fondamentale soprattutto nei contesti e nelle comunità in cui l’accesso alle tecnologie diagnostiche avanzate è limitato».

Per approfondire: lo studio scientifico

I dettagli della ricerca, condotta su un campione di 2.928 partecipanti in America Latina tra adulti sani e pazienti con deficit cognitivo lieve, morbo di Alzheimer e demenza frontotemporale, sono consultabili sul lavoro originale: