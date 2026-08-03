Alzheimer, perché il rischio si eredita più spesso dalla madre: cosa dice la scienza

Da anni la ricerca clinica e la neurologia osservano un’anomalia statistica e biologica costante: tra le persone che presentano una storia familiare di malattia di Alzheimer, la figura della madre compare significativamente più spesso rispetto a quella del padre. Questo dato, tuttavia, richiede un’immediata precisazione scientifica per evitare allarmismi: non significa affatto che la patologia venga automaticamente “trasmessa” per linea materna, né che chi ha una madre malata sia ineluttabilmente destinato a sviluppare la demenza in età avanzata.

Ciononostante, il segnale è abbastanza ricorrente e robusto da essere diventato uno dei filoni di indagine più dinamici e promettenti delle neuroscienze contemporanee. Le nuove analisi non si limitano più a contare le diagnosi cliniche – che sopraggiungono purtroppo quando il danno neurodegenerativo è già ampiamente avanzato – ma scavano nei cambiamenti molecolari e strutturali invisibili che possono comparire anche venti o trent’anni prima delle prime manifestazioni cliniche:

accumulo della proteina beta-amiloide ,

, diffusione della proteina tau ,

, riduzione del metabolismo cerebrale del glucosio,

alterazioni della sostanza bianca,

impercettibili variazioni nelle performance cognitive.

Alzheimer ereditarietà materna: lo studio PREVENT-AD

Un ruolo di primo piano in questa rivoluzione prospettica è svolto dallo studio canadese. Questo programma di ricerca nasce proprio per seguire adulti cognitivamente sani, ma caratterizzati da una chiara familiarità per la demenza. Attraverso visite cliniche periodiche, tecniche avanzate di neuroimaging (PET e risonanza magnetica funzionale) e un costante monitoraggio dei profili genetici e dei biomarcatori nel liquido cerebrospinale e nel sangue, i ricercatori stanno ricostruendo la complessa architettura di questa “fase silenziosa”. L’obiettivo primario è determinare se e in che modo la linea materna lasci un’impronta biologica misurabile prima della comparsa di qualsiasi deficit mnemonico.

Ipotesi 1: L’energia dei mitocondri e l’eredità della centrale cellulare

La pista biologica più intuitiva e solida porta direttamente ai mitocondri, gli organelli cellulari responsabili della produzione di energia (ATP). A differenza del DNA nucleare, che è una combinazione paritaria di entrambi i genitori, il DNA mitocondriale (mtDNA) viene ereditato quasi esclusivamente per via materna.

Poiché il cervello umano è un organo vorace che consuma circa il 20% dell’energia dell’intero organismo pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo, qualsiasi sottile vulnerabilità nella funzione energetica mitocondriale può tradursi nel tempo in stress ossidativo, neuroinfiammazione e progressiva incapacità dei neuroni di sostenere i propri meccanismi di riparazione.

Diversi studi di neuroimaging correlati hanno osservato nei figli di madri con Alzheimer un metabolismo cerebrale del glucosio marcatamente più basso nelle regioni parietali e temporali, una maggiore atrofia nell’ippocampo e un carico di placche amiloidi superiore rispetto ai soggetti con solo padre malato o con genitori immuni. Pur rimanendo indizi e non prove definitive causali, la loro costante replicabilità in coorti diverse conferma l’ipotesi che una quota consistente del rischio familiare viaggi attraverso la biologia energetica ereditaria materna.

Ipotesi 2: il ruolo del cromosoma X e l’enigma della risposta sessuale

Un secondo filone di indagine riguarda la complessa genetica del cromosoma X. Le donne possiedono due cromosomi X e, durante lo sviluppo embrionale, uno dei due viene casualmente silenziato in ciascuna cellula. Tuttavia, questo processo di inattivazione non è assoluto e tende a sfilacciarsi con l’avanzare dell’età: alcuni geni sfuggono al blocco e l’origine materna o paterna dello specifico cromosoma X espresso può determinare marcate differenze epigenetiche.

Studi sperimentali recenti indicano che un cromosoma X attivo di provenienza materna può influire direttamente sui processi di invecchiamento dell’ippocampo e sulla capacità di consolidamento della memoria, almeno nei modelli animali. Il cromosoma X si configura quindi sia come potenziale fattore di vulnerabilità sia come potenziale riserva di protezione neurobiologica.

A complicare il quadro vi è il fatto noto che le donne rappresentano la maggioranza dei pazienti affetti da Alzheimer. Sebbene una parte di questo divario sia storicamente attribuibile alla maggiore aspettativa di vita femminile, i ricercatori sottolineano che la fluttuazione degli ormoni sessuali, l’impatto della menopausa, le caratteristiche metaboliche, la salute vascolare e la presenza della variante genetica di rischio APOE ε4 interagiscono con il sesso biologico modificando la traiettoria della malattia in modo nettamente differenziato tra uomini e donne.

Alzheimer ereditarietà materna: istanze discordanti e la complessità multifattoriale

L’imaging cerebrale avanzato ha fornito evidenze tangibili di queste dinamiche. In ampi campioni di adulti cognitivamente sani, la riferita storia materna di decadimento cognitivo è stata correlata a un deposito più elevato di beta-amiloide alla PET rispetto alla storia paterna. Tuttavia, la letteratura scientifica non presenta una risposta monolitica: alcune analisi cliniche hanno riscontrato che la familiarità paterna potrebbe essere più strettamente legata a una maggiore vulnerabilità verso la diffusione e la propagazione topografica della proteina tau. Inoltre, ampi studi epidemiologici di popolazione non hanno rilevato differenze drammatiche nei tassi di incidenza finale tra eredità materna e paterna.

La conclusione scientificamente più rigorosa è che la linea materna rappresenti un importante indicatore di rischio e di anticipazione biologica, ma non una legge ereditaria rigida o deterministica. L’Alzheimer sporadico a esordio tardivo è una patologia profondamente multifattoriale, che nasce dalla complessa interazione tra predisposizione genetica, invecchiamento cellulare, integrità dei vasi sanguigni, efficienza metabolica, infiammazione sistemica, fattori ambientali e stili di vita (dieta, esercizio fisico, riserva cognitiva e qualità del sonno).

Dalla predizione alla prevenzione precoce

La madre può indiscutibilmente trasmettere una combinazione peculiare di vulnerabilità mitocondriali, modificazioni cromosomiche e assetti metabolici, ma nessun singolo meccanismo da solo è in grado di spiegare l’insorgenza della patologia. La vera svolta nell’approccio medico moderno risiede nella capacità della neurologia clinica di individuare queste “impronte digitali” biologiche quando il cervello è ancora perfettamente integro e funzionale.

L’obiettivo finale di studi come PREVENT-AD e delle indagini genetiche sulle linee ereditarie non è quello di emettere una inesorabile sentenza sul futuro del paziente, bensì di identificare tempestivamente le persone a maggior rischio biologico per arruolarle in protocolli personalizzati di prevenzione primaria, modificare precocemente gli stili di vita e consentire loro di accedere in modo tempestivo alle nuove terapie farmacologiche immunomodulanti prima che il danno neuronale diventi irreversibile.

Alzheimer ereditarietà materna: studi scientifici e fonti citate