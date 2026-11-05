Uomini, perché non dovete aspettare i sintomi per prendervi cura della salute

«Se c’è una parola che gli uomini dovrebbero imparare ad associare alla propria salute è prevenzione. Perché spesso il problema non è la mancanza di informazioni, ma la tendenza a rimandare: una visita dall’andrologo? “Avessi il tempo”; lo screening del sangue occulto nelle feci? “Ma tanto non ho niente”… Eppure proprio i controlli possono permettere di intercettare una malattia quando è ancora nelle fasi iniziali. Novembre è il mese dedicato alla salute e ai tumori maschili, è quindi un buon momento per ricordare che aspettare un campanello d’allarme non è una strategia di prevenzione».

«A questi si aggiunge il tumore della vescica, che riguarda molti più signori che signore, con circa 25 mila casi contro i 31 mila annui totali. Molti di questi malati potevano non ammalarsi, grazie alla prevenzione, che però non si esaurisce con un controllo medico. Si costruisce ogni giorno, con un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, peso nella norma, niente fumo. Sono scelte semplici, ma tutt’altro che banali, perché in molti non riescono a farle, nonostante sappiano i benefici che ne avrebbero».

Movember, novembre è il mese della salute maschile

«Novembre può essere il momento giusto per provare a cambiare almeno uno degli stili di vita errati che in molti sanno di avere. Questo è anche il mese di Movember, il movimento internazionale nato dalla volontà di alcuni uomini per portare l’attenzione di tutti gli altri proprio sulla salute e i tumori maschili. Per spiegare che fare prevenzione, semplicemente, significa avere davvero cura di sé».